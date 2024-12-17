“Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz” Akımına Katılan Çift İletişimleriyle İmrendirdi

@normaldiil adlı TikTok hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ünlenen ve kendilerini sevdiren Dize ve Onur adlı çift, sosyal medyanın şimdilerde popüler bir akımı olan “dinliyoruz ama yargılamıyoruz” akımıyla video çekti. İkili birbirlerini dinlemişti ancak yargılamaktan da alıkoyamamıştı. İkili her videosuyla beğenileri toplarken bu videolarıyla da topladı. Gelin detaylara geçelim.