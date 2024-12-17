“Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz” Akımına Katılan Çift İletişimleriyle İmrendirdi

@normaldiil adlı TikTok hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ünlenen ve kendilerini sevdiren Dize ve Onur adlı çift, sosyal medyanın şimdilerde popüler bir akımı olan “dinliyoruz ama yargılamıyoruz” akımıyla video çekti. İkili birbirlerini dinlemişti ancak yargılamaktan da alıkoyamamıştı. İkili her videosuyla beğenileri toplarken bu videolarıyla da topladı. Gelin detaylara geçelim.
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Akımı bilmiyorsanız çiftlerin birbirlerine itiraflarda bulunması ve karşı tarafın eleştirilmemesi şeklinde düşünebilirsiniz.
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İkili de birbirlerine itiraflarda bulunmuş ancak her seferinde de kendilerini savunmayı es geçmemişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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