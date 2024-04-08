İlk Sohbetin Tarihini Duyurdu: X'te Abonelere Özel Paylaşımlar Yapmaya Karar Veren Cem Yılmaz Reklamını Yaptı!
İlk Sohbetin Tarihini Duyurdu: X'te Abonelere Özel Paylaşımlar Yapmaya Karar Veren Cem Yılmaz Reklamını Yaptı!
Geçtiğimiz günlerde X'in popüler alametifarikası abonelik sistemine geçiş yaptığını duyuran Cem Yılmaz, işi fazla ciddiye aldı! Reklam yapmayı ihmal etmeyen Cem Yılmaz, ilk sohbetinin tarihini duyurdu!
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Hem kariyeri hem de özel hayatıyla tüm gözleri daima üzerine çeken komedi sektörünün önde gelen isimlerden Cem Yılmaz'ın her hareketinin ve açıklamasının olay olduğunu söylememize gerek yok herhalde!
Yıllardır stand-up gösterileriyle kalbimizde taht kuran Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra yeniden sahnelere döndü biliyorsunuz. Şimdilerde hem yeni gösterisi CMXXIV" ile👇
Hem de Serenay Sarıkaya'yla ayrılığından sonra gönül kapılarını nihayet açmaya karar verip deli dolu bir aşk yaşadığı sevgilisi Necla Karahalil'le gündemde olan Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Twitter (X) hesabında kendisinden hiç de beklenmeyen bir değişikliğe gitti.
Twitter'ın (X) son dönemde pek popülerleşen alametifarikasına uymaya karar veren Cem Yılmaz, abonelere özel sisteme geçtiğini duyurmuştu.
Abone olanlar için işlerinden takvimler, fotoğraflar, videolar ve özel haberler paylaşacağını açıklayan Cem Yılmaz, bir takipçisinden gelen "abi aboneler için ne gibi şeyler düşünüyorsun?" sorusuna birtakım vaatler sıralamıştı 😂
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Bu işi fazla ciddiye alan Cem Yılmaz, geçtiğimiz dakikalarda abonelere özel ilk sohbetinin tarihini duyurdu. Aynı YouTuber ve influencerlar gibi "kanalıma abone olmayı unutmayın" tadındaki paylaşımıyla reklamını ihmal etmeyen komedyen yine güldürdü🙈
Meraklısı için abonelere özel Cem Yılmaz'la bayram sohbeti bayramın ilk gününde öğleden sonra ya da akşam gerçekleşecek 👇😂
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Valla her işine gittik para verdik de buna kuruş çalışmaz reis kusura bakma
Bunlardaki açlık bende yok
Dinlemem için benim buna değil bu dallamanın bana para vermesi lazım