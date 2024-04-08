Görüş Bildir
Haberler
Magazin
İlk Sohbetin Tarihini Duyurdu: X'te Abonelere Özel Paylaşımlar Yapmaya Karar Veren Cem Yılmaz Reklamını Yaptı!

İlk Sohbetin Tarihini Duyurdu: X'te Abonelere Özel Paylaşımlar Yapmaya Karar Veren Cem Yılmaz Reklamını Yaptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
08.04.2024 - 22:31

Geçtiğimiz günlerde X'in popüler alametifarikası abonelik sistemine geçiş yaptığını duyuran Cem Yılmaz, işi fazla ciddiye aldı! Reklam yapmayı ihmal etmeyen Cem Yılmaz, ilk sohbetinin tarihini duyurdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla tüm gözleri daima üzerine çeken komedi sektörünün önde gelen isimlerden Cem Yılmaz'ın her hareketinin ve açıklamasının olay olduğunu söylememize gerek yok herhalde!

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla tüm gözleri daima üzerine çeken komedi sektörünün önde gelen isimlerden Cem Yılmaz'ın her hareketinin ve açıklamasının olay olduğunu söylememize gerek yok herhalde!

Yıllardır stand-up gösterileriyle kalbimizde taht kuran Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra yeniden sahnelere döndü biliyorsunuz. Şimdilerde hem yeni gösterisi CMXXIV" ile👇

Yıllardır stand-up gösterileriyle kalbimizde taht kuran Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra yeniden sahnelere döndü biliyorsunuz. Şimdilerde hem yeni gösterisi CMXXIV" ile👇

Hem de Serenay Sarıkaya'yla ayrılığından sonra gönül kapılarını nihayet açmaya karar verip deli dolu bir aşk yaşadığı sevgilisi Necla Karahalil'le gündemde olan Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Twitter (X) hesabında kendisinden hiç de beklenmeyen bir değişikliğe gitti.

Hem de Serenay Sarıkaya'yla ayrılığından sonra gönül kapılarını nihayet açmaya karar verip deli dolu bir aşk yaşadığı sevgilisi Necla Karahalil'le gündemde olan Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Twitter (X) hesabında kendisinden hiç de beklenmeyen bir değişikliğe gitti.

Twitter'ın (X) son dönemde pek popülerleşen alametifarikasına uymaya karar veren Cem Yılmaz, abonelere özel sisteme geçtiğini duyurmuştu.

Twitter'ın (X) son dönemde pek popülerleşen alametifarikasına uymaya karar veren Cem Yılmaz, abonelere özel sisteme geçtiğini duyurmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Abone olanlar için işlerinden takvimler, fotoğraflar, videolar ve özel haberler paylaşacağını açıklayan Cem Yılmaz, bir takipçisinden gelen "abi aboneler için ne gibi şeyler düşünüyorsun?" sorusuna birtakım vaatler sıralamıştı 😂

Abone olanlar için işlerinden takvimler, fotoğraflar, videolar ve özel haberler paylaşacağını açıklayan Cem Yılmaz, bir takipçisinden gelen "abi aboneler için ne gibi şeyler düşünüyorsun?" sorusuna birtakım vaatler sıralamıştı 😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu işi fazla ciddiye alan Cem Yılmaz, geçtiğimiz dakikalarda abonelere özel ilk sohbetinin tarihini duyurdu. Aynı YouTuber ve influencerlar gibi "kanalıma abone olmayı unutmayın" tadındaki paylaşımıyla reklamını ihmal etmeyen komedyen yine güldürdü🙈

Bu işi fazla ciddiye alan Cem Yılmaz, geçtiğimiz dakikalarda abonelere özel ilk sohbetinin tarihini duyurdu. Aynı YouTuber ve influencerlar gibi "kanalıma abone olmayı unutmayın" tadındaki paylaşımıyla reklamını ihmal etmeyen komedyen yine güldürdü🙈

Meraklısı için abonelere özel Cem Yılmaz'la bayram sohbeti bayramın ilk gününde öğleden sonra ya da akşam gerçekleşecek 👇😂

Meraklısı için abonelere özel Cem Yılmaz'la bayram sohbeti bayramın ilk gününde öğleden sonra ya da akşam gerçekleşecek 👇😂
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Erol Kayar

Valla her işine gittik para verdik de buna kuruş çalışmaz reis kusura bakma

nzylmz

Bunlardaki açlık bende yok

Onur

Dinlemem için benim buna değil bu dallamanın bana para vermesi lazım