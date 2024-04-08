Pınar Altuğ'un Giydiği Eteğe Bu Sefer Moda Açısından Yorum Yapan Takipçisi "Buna da Karışmayın Artık" Dedirtti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerimizden bir tanesi de Pınar Altuğ. Kendisi paylaşımlarının altında gelen yorumlara da elinden geldiğince cevap vermeye çalışıyor. Son olarak paylaştığı bir videonun altında giydiği eteğe yorum yapan bir takipçisine yine tüm kibarlığıyla cevap veren Pınar Altuğ, 'buna da karışmayın artık' dedirtti.