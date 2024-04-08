Pınar Altuğ'un Giydiği Eteğe Bu Sefer Moda Açısından Yorum Yapan Takipçisi "Buna da Karışmayın Artık" Dedirtti
Pınar Altuğ'un Giydiği Eteğe Bu Sefer Moda Açısından Yorum Yapan Takipçisi "Buna da Karışmayın Artık" Dedirtti
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerimizden bir tanesi de Pınar Altuğ. Kendisi paylaşımlarının altında gelen yorumlara da elinden geldiğince cevap vermeye çalışıyor. Son olarak paylaştığı bir videonun altında giydiği eteğe yorum yapan bir takipçisine yine tüm kibarlığıyla cevap veren Pınar Altuğ, 'buna da karışmayın artık' dedirtti.
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Uzun yıllar boyunca Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak izlediğimiz ve hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri.
Kariyerine aslında manken olarak başlayan Pınar Altuğ, yıllar boyunca koruduğu fiziği ve güzelliğiyle de "maşallah" dedirtiyor.
Eşi Yağmur Atacan ile birlikte çizdikleri örnek çift imajından bahsetmiyoruz bile!
İnsanlar gördükleri her şeyi eleştirmeye pek müsait olduğundan Pınar Altuğ'un yorumlarında da sık sık rastlıyoruz bu duruma.
Son olarak ünlü oyuncunun 1.6 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı videoda giydikleri takipçilerinin dikkatini çekti.
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Bir takipçisi de "bu eteklerin modası geçeli çok oldu." şeklinde yorum yapmış.
Ancak Pınar Altuğ bu yorumu da oldukça sevecen ve tatlı bir şekilde cevaplayarak "Bence kendimizi iyi hissetmemiz yeterli" cevabını vermiş.
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