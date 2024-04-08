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Pınar Altuğ'un Giydiği Eteğe Bu Sefer Moda Açısından Yorum Yapan Takipçisi "Buna da Karışmayın Artık" Dedirtti

Pınar Altuğ'un Giydiği Eteğe Bu Sefer Moda Açısından Yorum Yapan Takipçisi "Buna da Karışmayın Artık" Dedirtti

Pınar Altuğ
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.04.2024 - 15:51

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerimizden bir tanesi de Pınar Altuğ. Kendisi paylaşımlarının altında gelen yorumlara da elinden geldiğince cevap vermeye çalışıyor. Son olarak paylaştığı bir videonun altında giydiği eteğe yorum yapan bir takipçisine yine tüm kibarlığıyla cevap veren Pınar Altuğ, 'buna da karışmayın artık' dedirtti.

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Uzun yıllar boyunca Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak izlediğimiz ve hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri.

Uzun yıllar boyunca Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak izlediğimiz ve hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri.

Her ne kadar son yıllarda ekrana uzak kalmış olsa da, tiyatro sahnelerinde seyircisiyle buluşmaya devam eden isimlerden bir tanesi.

Kariyerine aslında manken olarak başlayan Pınar Altuğ, yıllar boyunca koruduğu fiziği ve güzelliğiyle de "maşallah" dedirtiyor.

Kariyerine aslında manken olarak başlayan Pınar Altuğ, yıllar boyunca koruduğu fiziği ve güzelliğiyle de "maşallah" dedirtiyor.

Kendisini takip etmek oldukça keyifli bilmeyenler için. Takipçilerini gündemden hiçbir zaman mahrum bırakmıyor ve bir diğer yandan kendisine sordukları soruları da yanıtlıyor.

Eşi Yağmur Atacan ile birlikte çizdikleri örnek çift imajından bahsetmiyoruz bile!

Eşi Yağmur Atacan ile birlikte çizdikleri örnek çift imajından bahsetmiyoruz bile!

1.6 milyon takipçili sosyal medya hesabında eşiyle paylaşımlarına da sık sık yer veriyor Altuğ. İkili 16 yıldır birlikte olsa da yorumlarda hala yaş farklarına ilişkin eleştiriler yer alıyor. Biz hayret ediyoruz, kendisini düşünemiyoruz bile...

İnsanlar gördükleri her şeyi eleştirmeye pek müsait olduğundan Pınar Altuğ'un yorumlarında da sık sık rastlıyoruz bu duruma.

İnsanlar gördükleri her şeyi eleştirmeye pek müsait olduğundan Pınar Altuğ'un yorumlarında da sık sık rastlıyoruz bu duruma.

İşinden, eşinden, giyiminden, kuşamından, yaptığı spordan, yaşına kadar her konuda yorum bulabiliyorsunuz paylaşımların altında. Ancak Pınar Altuğ bu yorumları cevapsız bırakmıyor.

Son olarak ünlü oyuncunun 1.6 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı videoda giydikleri takipçilerinin dikkatini çekti.

Son olarak ünlü oyuncunun 1.6 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı videoda giydikleri takipçilerinin dikkatini çekti.

Bir ürün reklamı için kırmızı bir bluz ve beyaz bir etek tercih etmiş ünlü oyuncu.

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Bir takipçisi de "bu eteklerin modası geçeli çok oldu." şeklinde yorum yapmış.

Bir takipçisi de "bu eteklerin modası geçeli çok oldu." şeklinde yorum yapmış.

Görünce 'Buna da karışmayın artık!' dememek mümkün değil.

Ancak Pınar Altuğ bu yorumu da oldukça sevecen ve tatlı bir şekilde cevaplayarak "Bence kendimizi iyi hissetmemiz yeterli" cevabını vermiş.

Ancak Pınar Altuğ bu yorumu da oldukça sevecen ve tatlı bir şekilde cevaplayarak "Bence kendimizi iyi hissetmemiz yeterli" cevabını vermiş.

'Haklı olabilirsiniz ama her zaman modaya uymak gerekli mi? Bence kendimizi iyi hissetmemiz yeterli.'

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