İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Yıllar Sonra Gelen Kuzey Güney ve Medcezir İtirafı
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Yıllar Sonra Gelen Kuzey Güney ve Medcezir İtirafı
İnci Taneleri'nin Dilber'i olarak karşımıza çıkan ve başarılı oyunculuğuyla hem sosyal medyayı hem de reytingleri etkisi altına alan Hazar Ergüçlü, Elle Dergisi için herkesin dikkatini çekecek açıklamalar yaptı. Hayatının farklı bir yere evrildiğini anlatan ünlü oyuncu, yıllar sonra Medcezir ve Kuzey Güney itirafıyla dikkat çekti.
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Son dönemde Dilber rolüyle ortalığı kasıp kavuran ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, gündemden düşmeyen isimlerden bir tanesi.
Özellikle ilk bölümlerde sergilediği dans performanslarıyla sosyal medyayı etkisi altına aldı ve tüm ünlüleri bile bu dansı yaparken görmemizi sağladı!
Elle Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulunan Hazar Ergüçlü, bizi her bölümde şaşırtmaya devam eden Dilber'den bahsediyor.
Tabii başroldeki partneri ve dizinin senaristi Yılmaz Erdoğan'dan da bahsetmeyi unutmuyor.
Kariyerinde sayamayacağımız kadar başarılı ve kaliteli işler bulunan Hazar Ergüçlü, Ahlat Ağacı'nın kendisini hala ne kadar heyecanlandırdığından bahsediyor.
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Diğer bir yandan kendisini en iyi tanıdığımız iki yapım Kuzey Güney ve Medcezir için de yıllar sonra itirafları oluyor!
Kıbrıs'ı bırakıp oyuncu olmaya gelmeseydi yaşayacaklarından bahseden Hazar Ergüçlü, "şimdiye boşanıyordum" diyor.
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