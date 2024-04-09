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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Yıllar Sonra Gelen Kuzey Güney ve Medcezir İtirafı

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Yıllar Sonra Gelen Kuzey Güney ve Medcezir İtirafı

Kuzey Güney İnci Taneleri
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.04.2024 - 10:48

İnci Taneleri'nin Dilber'i olarak karşımıza çıkan ve başarılı oyunculuğuyla hem sosyal medyayı hem de reytingleri etkisi altına alan Hazar Ergüçlü, Elle Dergisi için herkesin dikkatini çekecek açıklamalar yaptı. Hayatının farklı bir yere evrildiğini anlatan ünlü oyuncu, yıllar sonra Medcezir ve Kuzey Güney itirafıyla dikkat çekti.

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Son dönemde Dilber rolüyle ortalığı kasıp kavuran ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, gündemden düşmeyen isimlerden bir tanesi.

Son dönemde Dilber rolüyle ortalığı kasıp kavuran ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, gündemden düşmeyen isimlerden bir tanesi.

Yıllardır kariyerinde pek çok farklı role yer veren ve herkesin beğenerek takip ettiği ünlü oyuncu, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisindeki rolüyle de resmen herkesin ağzını açık bıraktı.

Özellikle ilk bölümlerde sergilediği dans performanslarıyla sosyal medyayı etkisi altına aldı ve tüm ünlüleri bile bu dansı yaparken görmemizi sağladı!

Özellikle ilk bölümlerde sergilediği dans performanslarıyla sosyal medyayı etkisi altına aldı ve tüm ünlüleri bile bu dansı yaparken görmemizi sağladı!

Bir pavyon dansçısını canlandıran Hazar Ergüçlü, Dilber karakterini her defasında övgülere boğmadan da geçemiyor. Diğer bir yandan herkes Dilber karakterini bu denli iyi oynamasından dolayı tebrik mesajları yağdırıyor.

Elle Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulunan Hazar Ergüçlü, bizi her bölümde şaşırtmaya devam eden Dilber'den bahsediyor.

Elle Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulunan Hazar Ergüçlü, bizi her bölümde şaşırtmaya devam eden Dilber'den bahsediyor.

'İnci Taneleri’nin senaryosu o kadar iyi ve Dilber öyle bir karakter ki hep yeni bir malzeme oluyor metinde. Her bölümü çok severek ve merakla okuyorum. Sıkılmak mümkün değil.'

Tabii başroldeki partneri ve dizinin senaristi Yılmaz Erdoğan'dan da bahsetmeyi unutmuyor.

Tabii başroldeki partneri ve dizinin senaristi Yılmaz Erdoğan'dan da bahsetmeyi unutmuyor.

'Her şey açık, net ve gerçek... Yılmaz Erdoğan’la çalışmak da ayrı bir motivasyon benim için.'

Kariyerinde sayamayacağımız kadar başarılı ve kaliteli işler bulunan Hazar Ergüçlü, Ahlat Ağacı'nın kendisini hala ne kadar heyecanlandırdığından bahsediyor.

Kariyerinde sayamayacağımız kadar başarılı ve kaliteli işler bulunan Hazar Ergüçlü, Ahlat Ağacı'nın kendisini hala ne kadar heyecanlandırdığından bahsediyor.

'Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ filminden teklif gelince mutluluktan çıldırmıştım. Çekimler dört günlük bir üniversite eğitimi gibiydi. Böyle büyük bir yönetmenle çalışmak oyuncunun ufkunu çok açan bir şey.'

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Diğer bir yandan kendisini en iyi tanıdığımız iki yapım Kuzey Güney ve Medcezir için de yıllar sonra itirafları oluyor!

Diğer bir yandan kendisini en iyi tanıdığımız iki yapım Kuzey Güney ve Medcezir için de yıllar sonra itirafları oluyor!

'Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir’ benim ilk büyük okullarımdı. Bu ikisinde hayatım değişti, çok şey öğrendim. İkisi de Ece Yörenç’in projeleriydi. Ece’nin kariyerimde, hayatımda büyük etkisi var. Ona hayatım boyunca minnettar olacağım.'

Kıbrıs'ı bırakıp oyuncu olmaya gelmeseydi yaşayacaklarından bahseden Hazar Ergüçlü, "şimdiye boşanıyordum" diyor.

Kıbrıs'ı bırakıp oyuncu olmaya gelmeseydi yaşayacaklarından bahseden Hazar Ergüçlü, "şimdiye boşanıyordum" diyor.

'Kıbrıs’ta kalsaydım muhtemelen avukat olmuştum, evlenmiştim, boşanıyordum.'

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