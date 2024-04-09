Survivor'da Poyraz'ın Gidişiyle Her Şeyi Salan Ogeday'a Acun Ilıcalı'dan Büyük Fırça Geldi
Survivor'da Poyraz'ın Gidişiyle Her Şeyi Salan Ogeday'a Acun Ilıcalı'dan Büyük Fırça Geldi
Survivor All Star 2024 kaos dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Her yeni bölümüyle bizi daha da şaşırtan programda, Acun Ilıcalı'yı bu yıl daha önce hiç olmadığı kadar sinirli görüyoruz. Son bölümde yine sinirlerine hakim olamayan Acun Ilıcalı, motivasyonu düştüğü için takımı yarı yolda bıraktığını düşündüğü Ogeday'a patladı.
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Survivor All Star 2024'de beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yiğit Poyraz'ın elenmesi gibi...
Bu süreçte Poyraz'ın da elenmesi ile birlikte mavi takımda işler iyice sarpa sardı.
Acun Ilıcalı ise takımın geldiği hale bir hayli sinirlendi ve "Poyraz gitti takım bitti. Ben böyle bir takım görmedim" dedi.
Ardından takımı ayakta tutan ismin Poyraz olduğunu, karşısında gördüğü ekibin parkura kaybetmek için çıktığını söyleyerek tepki gösterdi.
Ardından Ogeday bu sözlere karşı tepki gösterdi ve Acun Ilıcalı'nın bu sefer haklarını yediğini dile getirdi. "Her sporcu bazen düşebilir!"
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Ardından Acun Ilıcalı'nın kendisine takımı sırtlaması gerektiği gibi büyük bir sorumluluk verdiğini, şimdiye kadar yaptıklarını görmezden geldiğini ve bu hale gelinmesinin sebebinin kendi olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.
Acun Ilıcalı ise esas sebep bu olmasa bile herkesi etkilediğini kabul etmesini istedi. "Poyraz'ın gidişi Ogeday'ın bitişi takımı bitirdi."
Tartışmadan bunalan Ogeday hava almak isteyince Acun Ilıcalı müsaade etmedi!
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