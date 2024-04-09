Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor'da Poyraz'ın Gidişiyle Her Şeyi Salan Ogeday'a Acun Ilıcalı'dan Büyük Fırça Geldi

Survivor'da Poyraz'ın Gidişiyle Her Şeyi Salan Ogeday'a Acun Ilıcalı'dan Büyük Fırça Geldi

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.04.2024 - 08:58

Survivor All Star 2024 kaos dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Her yeni bölümüyle bizi daha da şaşırtan programda, Acun Ilıcalı'yı bu yıl daha önce hiç olmadığı kadar sinirli görüyoruz. Son bölümde yine sinirlerine hakim olamayan Acun Ilıcalı, motivasyonu düştüğü için takımı yarı yolda bıraktığını düşündüğü Ogeday'a patladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star 2024'de beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yiğit Poyraz'ın elenmesi gibi...

Survivor All Star 2024'de beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yiğit Poyraz'ın elenmesi gibi...

Yarışmanın 19. haftasında elenen isim Poyraz oldu. Favori isimlerden biri olarak görülen Poyraz'ın gitmesi izleyicileri de bir hayli şaşırttı tabii. Ardından bir süre kayıplara karışmış herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Bu süreçte Poyraz'ın da elenmesi ile birlikte mavi takımda işler iyice sarpa sardı.

Bu süreçte Poyraz'ın da elenmesi ile birlikte mavi takımda işler iyice sarpa sardı.

Motivasyonları tamamen düşen mavi takım yarışmacıları, üst üste oyun kaybetmeye başladı. Üstelik oynanan son dokunulmazlık oyununda kırmızı takıma karşı 12-3 gibi bir skorla mağlup oldular.

Acun Ilıcalı ise takımın geldiği hale bir hayli sinirlendi ve "Poyraz gitti takım bitti. Ben böyle bir takım görmedim" dedi.

Acun Ilıcalı ise takımın geldiği hale bir hayli sinirlendi ve "Poyraz gitti takım bitti. Ben böyle bir takım görmedim" dedi.

'Bu kez ilginç bir konseydeyiz. Belki de üç ay sonra Survivor'da bir takımın iflasını konuşacağız. Fark yiyen bir takım gördüm ama şu duruma düşen bir takım görmedim. Survivor'da kazanmak için hiçbir motivasyonu olmayan. Birbirine hiçbir şekilde destek vermeyen ve bugün itibariyle Survivor'da misyonunu tamamlamış bir takım görüyoruz.'

Ardından takımı ayakta tutan ismin Poyraz olduğunu, karşısında gördüğü ekibin parkura kaybetmek için çıktığını söyleyerek tepki gösterdi.

Ardından takımı ayakta tutan ismin Poyraz olduğunu, karşısında gördüğü ekibin parkura kaybetmek için çıktığını söyleyerek tepki gösterdi.

'Bizim bu saatten sonra tek yapacağımız şey var, birleşme döneminde takımları tekrar yapmak. Sanki kaybetmek için çıkmış hiçbir enerjisi olmayan, daha tükenmiş bir takım ben hatırlamıyorum. Daha 1 hafta önce 10 gün önce bir şey yokken bu duruma Poyraz yüzünden düşüyorsa, demekki bu takım Poyraz'ın takımıymış. Poyraz olmayınca bu takımdan bir şey olmuyormuş diye düşünüyorum. Bugün itibariyle görüşüm şu maalesef; Survivor'da bu takım misyonunu tamamladı. Poyraz gidince dağıldınız, meğerse lider Poyraz'mış. Ben 10 yıldır ilk defa bir oyunun ortasında kazananı bildim. Yüzde 100 emin oldum.'

Ardından Ogeday bu sözlere karşı tepki gösterdi ve Acun Ilıcalı'nın bu sefer haklarını yediğini dile getirdi. "Her sporcu bazen düşebilir!"

Ardından Ogeday bu sözlere karşı tepki gösterdi ve Acun Ilıcalı'nın bu sefer haklarını yediğini dile getirdi. "Her sporcu bazen düşebilir!"

'Dört ayda ilk kez sadece bugün boş geçtim. Her sporda olduğu gibi düşüşlerimiz oluyor. Parkura geçince koşuyorum ama sadece vücudum gidiyor. Mentalim burada olsa daha iyi focus olurum, daha iyi atışlar yaparım. Bu takımın asla kaybetmesini istemem. Benim yüzümden kaybetmesini hele hele hiç istemem. Sporcuların bazen düşüşleri olabiliyor. Teslim olduk kabullendik durumunda değiliz.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ardından Acun Ilıcalı'nın kendisine takımı sırtlaması gerektiği gibi büyük bir sorumluluk verdiğini, şimdiye kadar yaptıklarını görmezden geldiğini ve bu hale gelinmesinin sebebinin kendi olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Ardından Acun Ilıcalı'nın kendisine takımı sırtlaması gerektiği gibi büyük bir sorumluluk verdiğini, şimdiye kadar yaptıklarını görmezden geldiğini ve bu hale gelinmesinin sebebinin kendi olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

'Takımın en yüksek performansının bende olduğunu ve liderlik yapmam gerektiğini söylüyorsunuz. 'Bençte oturdun' dediniz. Dört aydır elimden geleni yapıyorum ve hiç dört ay bunu bana demediniz. Bugün hiç olmadığım gibi bençte oturdum, sadece bir gün. Dört ayla ilgili hiçbir şey demeyip, bugünü söylüyorsunuz. Şu an bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz.'

Acun Ilıcalı ise esas sebep bu olmasa bile herkesi etkilediğini kabul etmesini istedi. "Poyraz'ın gidişi Ogeday'ın bitişi takımı bitirdi."

Acun Ilıcalı ise esas sebep bu olmasa bile herkesi etkilediğini kabul etmesini istedi. "Poyraz'ın gidişi Ogeday'ın bitişi takımı bitirdi."

'Bu takımın dağılmasında ana sebep tabiki de sensin Ogeday. Furkan bile olaylara başka bakmaya başladı. İkimiz de birbirimizi kandırmayalım. Bu takım niye sence dağıldı? Sen motive olsaydın, Poyraz yok ama biz varız deseydin bugün böyle olur muydu? Poyraz'ın gidişi Ogeday'ın bitişi takımı bitirdi.'

Tartışmadan bunalan Ogeday hava almak isteyince Acun Ilıcalı müsaade etmedi!

Tartışmadan bunalan Ogeday hava almak isteyince Acun Ilıcalı müsaade etmedi!

'Hava almaya çıkabilir miyim?' diyen Ogeday'a, Ilıcalı'dan 'Zaten yeterince hava alacaksın' cevabı geldi.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?