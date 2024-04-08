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Survivor'da Hilmi Cem'in Mavi Takımla İlgili Fitne Fesat Düşünceleri İzleyicinin Tepkisini Çekti!

Survivor'da Hilmi Cem'in Mavi Takımla İlgili Fitne Fesat Düşünceleri İzleyicinin Tepkisini Çekti!

survivor
themyscira - Misafir Editör
09.04.2024 - 01:11

Survivor denince akla ilk gelen isimlerden Hilmi Cem'in, Poyraz sonrası yıkıma uğrayan Mavi takım hakkındaki sözleri tepki çekti. 'Eski' Hilmi Cem'in bu tarz konuşmalara girmeyeceğini söyleyen izleyici kafaları karıştırdı.

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Survivor'da sezon başında fırtına gibi esen Mavi Takım, Poyraz'ın elenmesiyle birlikte büyük bir yıkım yaşadı.

Survivor'da sezon başında fırtına gibi esen Mavi Takım, Poyraz'ın elenmesiyle birlikte büyük bir yıkım yaşadı.

Moral olarak büyük bir çöküş yaşayan takımla ilgili Acun Ilıcalı özellikle Ogeday'a yüklenmişti.

Moral olarak büyük bir çöküş yaşayan takımla ilgili Acun Ilıcalı özellikle Ogeday'a yüklenmişti.

Takımdaki bu moral bozukluğu aralarındaki ilişkinin yanı sıra oyunlara da yansıdı ve Mavi Takım oyun kazanamaz hale geldi.

Takımdaki bu moral bozukluğu aralarındaki ilişkinin yanı sıra oyunlara da yansıdı ve Mavi Takım oyun kazanamaz hale geldi.

Survivor'ın finalistlerinden biri olarak görülen ve Kırmızı Takımda yarışan Hilmi Cem de Mavi Takımdaki bu düşüşü 'keyifle' anlatarak durumlarıyla dalga geçti.

Onun bu konuşma tarzı izleyicinin tepkisini çekti.

Onun bu konuşma tarzı izleyicinin tepkisini çekti.
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