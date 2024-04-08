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Survivor'da Ogeday'la İlgili Şok İddia: Yarışmadan Ayrılmak mı İstedi?

Survivor'da Ogeday'la İlgili Şok İddia: Yarışmadan Ayrılmak mı İstedi?

survivor
themyscira - Misafir Editör
08.04.2024 - 21:23

Survivor All Star'da Ogeday'la ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Konseyde Acun Ilıcalı'yla tartışan Ogeday'ın çekilmek istediği iddiası ortalığı karıştırdı.

Kaynak: https://twitter.com/Niaht14/status/17...
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Son yılların en olaylı Survivor'ında sular hala durulmuyor. Poyraz'ın elenmesiyle moral ve güç kaybeden Mavi takımda da ortalık iyiden iyiye karıştı.

Son yılların en olaylı Survivor'ında sular hala durulmuyor. Poyraz'ın elenmesiyle moral ve güç kaybeden Mavi takımda da ortalık iyiden iyiye karıştı.

Takımın motivasyonunun genel olarak düşük görülmesinin yanında bir de yenilgiler eklenince gerginlik arttı.

Takımın motivasyonunun genel olarak düşük görülmesinin yanında bir de yenilgiler eklenince gerginlik arttı.

Yeni bölüm fragmanında da Acun Ilıcalı'nın Ogeday'a sarfettiği sözler gündem oldu. Ilıcalı'nın sözlerine Ogeday'ın "Bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz" demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Yeni bölüm fragmanında da Acun Ilıcalı'nın Ogeday'a sarfettiği sözler gündem oldu. Ilıcalı'nın sözlerine Ogeday'ın "Bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz" demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Detayları buradan bulabilirsiniz:

Tüm bunların üstüne Ogeday'la ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Tüm bunların üstüne Ogeday'la ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Bir X kullanıcısı Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğratan bu olayın, Ogeday'ın çekilme kararı olduğunu iddia etti.

Bir X kullanıcısı Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğratan bu olayın, Ogeday'ın çekilme kararı olduğunu iddia etti.
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Bu iddia ortalığı epey karıştırdı.

Bu iddia ortalığı epey karıştırdı.
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Siz bu iddiayla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Siz bu iddiayla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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