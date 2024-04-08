Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in Başrol Olduğu Şehrazad'a Dengeleri Değiştirecek Bir Oyuncu Dahil Oldu!
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in Başrol Olduğu Şehrazad'a Dengeleri Değiştirecek Bir Oyuncu Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un aralarındaki yaş farkı sebebiyle eleştirilere neden olan Şehrazad dizisine bomba gibi bir oyuncu daha dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iddialı dizinin ekibine usta bir aktör eklendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelecek sezonun şimdiden en iddialı yapımlarından biri olarak görülen Şehrazad'ın başrolü olarak Burak Deniz ilk açıklanan oyuncu olmuştu.
Ancak kendisine partner olarak Su Burcu Yazgı Coşkun'un seçilmesiyle aradaki yaş farkı sebebiyle büyük eleştirilere maruz kalmıştı.
Burak Deniz'in Mahir'i, Su Burcu Yazgı Coşkun'un Canfeza'yı canlandıracağı diziye bomba gibi bir aktör daha dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Mesut Akusta Şehrazad'ın flaş transferlerinden biri oldu.
Dizilerde çoğunlukla 'kötü karakter' canlandıran Akusta Raşit'e hayat verecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın