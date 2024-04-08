Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in Başrol Olduğu Şehrazad'a Dengeleri Değiştirecek Bir Oyuncu Dahil Oldu!

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un aralarındaki yaş farkı sebebiyle eleştirilere neden olan Şehrazad dizisine bomba gibi bir oyuncu daha dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iddialı dizinin ekibine usta bir aktör eklendi.