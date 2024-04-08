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Yapıma Rest Çekerek Ağzına Geleni Sayan Damla Can'a Turabi'den "Acun Abi Şımartmış" Tepkisi

Yapıma Rest Çekerek Ağzına Geleni Sayan Damla Can'a Turabi'den "Acun Abi Şımartmış" Tepkisi

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.04.2024 - 14:55

Survivor All Star'da her bölüm farklı bir olay yaşanıyor. Neler olduğuna pek yetişemesek de, adadaki yarışmacılar kadar dışardakilerin de sinirleri epey gergin. Oyunda bir türlü kazanamayan Damla Can sinirini ekibe yöneltince, Turabi'den de bu tavırlara tepki gecikmedi elbette!

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Survivor All Star 2024 sezonunda sinirler epey bir gergin bildiğiniz gibi.

Survivor All Star 2024 sezonunda sinirler epey bir gergin bildiğiniz gibi.

Her bölüm farklı bir kaos, her bölüm yarışmacılara ait enteresan gerçeklerin ortaya çıkması derken biz hayretler içinde izlemeye devam ediyoruz. Ancak bu kaos reytinglerin hiç düşmemesini sağlayan en büyük etken diyebiliriz.

Sadece performansa dayalı olan All Star senesinde yarışmacıların sinirleri de oldukça gergin haliyle.

Sadece performansa dayalı olan All Star senesinde yarışmacıların sinirleri de oldukça gergin haliyle.

Kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu. Hem ödüller, hem dokunulmazlıklar bu sezon için çok büyük önem teşkil ediyor. Dün akşamki ödül oyununda da aradaki ipler tamamen gerildi.

Ödül oyununu kırmızı takım kazanınca, mavi takımın en dikkat çeken isimlerinden Damla Can sinirlerine hakim olamadı.

Ödül oyununu kırmızı takım kazanınca, mavi takımın en dikkat çeken isimlerinden Damla Can sinirlerine hakim olamadı.

Takımının fark yiyerek kaybetmesi sonucu hem ödülü kazanamamanın, hem de oyun kaybetmenin gerginliğini aşamayan Damla Can, hesabını yapım ekibine sormaya karar verdi.

Sinirlerine hakim olamayan Damla, ekibe demediğini bırakmayarak isyan etti.

Sinirlerine hakim olamayan Damla, ekibe demediğini bırakmayarak isyan etti.

'Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun. Olur ya dokunulmazlıklar falan. Kaybetmemizi isterseniz koyun.'

Damla Can'ın bu tepkisi sosyal medyada epey yankı uyandırdı.

Damla Can'ın bu tepkisi sosyal medyada epey yankı uyandırdı.

Survivor'ı izleyen ve kırmızı takımı destekleyenler Damla Can'ın bu tepkisini haklı gördü. Bazıları ise gereksiz bir çıkış olarak değerlendirdi.

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Herkesin konuştuğu olayın ardından bir tepki de geçtiğimiz gün "Acun abi hayatımı kurtardı" açıklamasıyla dikkat çeken Turabi'den geldi.

Herkesin konuştuğu olayın ardından bir tepki de geçtiğimiz gün "Acun abi hayatımı kurtardı" açıklamasıyla dikkat çeken Turabi'den geldi.

All Star sezonundan önce yaşadığı sakatlığa rağmen parkura çıkan ancak daha fazla dayanamayan ve mecburi bir şekilde ayrılması gereken Turabi, yaşadıklarını geçtiğimiz gün anlatmış ve Acun Ilıcalı'nın kendisine yardımlarından bahsetmişti.

Damla Can'ın matarasını fırlatarak yapım ekibine taş atmasına ise "Kaybedince suç yapımdadır. Ama asla yarışmacının kendisinde suç yoktur" diyerek tepki verdi.

Damla Can'ın matarasını fırlatarak yapım ekibine taş atmasına ise "Kaybedince suç yapımdadır. Ama asla yarışmacının kendisinde suç yoktur" diyerek tepki verdi.

'Normal Survivor yarışmacı psikolojisi; Yenerse, en iyi o dur. O iyi olduğu için kazanmıştır. Yenilince, sorun ya atışlardadır, ya prodüksiyondadır, ya havadadır, ya sudadır, ya çubuktadır, ya ondadır ya bundadır. Ama asla yarışmacının kendisinde suç yoktur.'

Ardından sözlerine "Herkes SMS ile şampiyon olmak için, fakir dili ve edebiyatı bölümü okumuş gibi geldiler." diye devam etti.

Ardından sözlerine "Herkes SMS ile şampiyon olmak için, fakir dili ve edebiyatı bölümü okumuş gibi geldiler." diye devam etti.

'Bakalım bu senenin sonunda neler neler söylenecek. Herkes SMS ile şampiyon olmak için, fakir dili ve edebiyatı bölümü okumuş gibi geldiler. Numara yapmadan doğallığıyla ve de SMS ile şampiyon olan kıza salladılar. Performans istediler, performans senesi yapıldı, her şeye laf ettiler. Performans senesine gelen kişi her atışı yapmalı, her oyunda kapışmalı, düelloya girmekten korkmamalı hatta düellolara bilerek girip, şampiyonluğu efsaneleştirmeli.'

Yarışmacıların her şeye itiraz ettiğini ve sorun çıkardığını söyleyen Turabi "Acun abi fena şımartmış" demekten de geri durmadı.

Yarışmacıların her şeye itiraz ettiğini ve sorun çıkardığını söyleyen Turabi "Acun abi fena şımartmış" demekten de geri durmadı.

'Bu sezonun yarışmacıları kadar her şeye mızmızlanan ve de itiraz eden yarışmacılarla karşılaşmadım. Acun Abi, fena şımartmış. Zaten 'Ne istiyorsunuz' diye boşuna çıldırmadı adam... Ben bile adamı o kadar çıldırtmamıştım.'

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