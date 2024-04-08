Yapıma Rest Çekerek Ağzına Geleni Sayan Damla Can'a Turabi'den "Acun Abi Şımartmış" Tepkisi

'Bakalım bu senenin sonunda neler neler söylenecek. Herkes SMS ile şampiyon olmak için, fakir dili ve edebiyatı bölümü okumuş gibi geldiler. Numara yapmadan doğallığıyla ve de SMS ile şampiyon olan kıza salladılar. Performans istediler, performans senesi yapıldı, her şeye laf ettiler. Performans senesine gelen kişi her atışı yapmalı, her oyunda kapışmalı, düelloya girmekten korkmamalı hatta düellolara bilerek girip, şampiyonluğu efsaneleştirmeli.'