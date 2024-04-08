Yapıma Rest Çekerek Ağzına Geleni Sayan Damla Can'a Turabi'den "Acun Abi Şımartmış" Tepkisi
Yapıma Rest Çekerek Ağzına Geleni Sayan Damla Can'a Turabi'den "Acun Abi Şımartmış" Tepkisi
Survivor All Star'da her bölüm farklı bir olay yaşanıyor. Neler olduğuna pek yetişemesek de, adadaki yarışmacılar kadar dışardakilerin de sinirleri epey gergin. Oyunda bir türlü kazanamayan Damla Can sinirini ekibe yöneltince, Turabi'den de bu tavırlara tepki gecikmedi elbette!
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Survivor All Star 2024 sezonunda sinirler epey bir gergin bildiğiniz gibi.
Sadece performansa dayalı olan All Star senesinde yarışmacıların sinirleri de oldukça gergin haliyle.
Ödül oyununu kırmızı takım kazanınca, mavi takımın en dikkat çeken isimlerinden Damla Can sinirlerine hakim olamadı.
Sinirlerine hakim olamayan Damla, ekibe demediğini bırakmayarak isyan etti.
Damla Can'ın bu tepkisi sosyal medyada epey yankı uyandırdı.
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Herkesin konuştuğu olayın ardından bir tepki de geçtiğimiz gün "Acun abi hayatımı kurtardı" açıklamasıyla dikkat çeken Turabi'den geldi.
Damla Can'ın matarasını fırlatarak yapım ekibine taş atmasına ise "Kaybedince suç yapımdadır. Ama asla yarışmacının kendisinde suç yoktur" diyerek tepki verdi.
Ardından sözlerine "Herkes SMS ile şampiyon olmak için, fakir dili ve edebiyatı bölümü okumuş gibi geldiler." diye devam etti.
Yarışmacıların her şeye itiraz ettiğini ve sorun çıkardığını söyleyen Turabi "Acun abi fena şımartmış" demekten de geri durmadı.
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