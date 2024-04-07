Survivor Damla Can, Oyunu Kaybettikten Sonra Yapım Ekibine Rest Çekti!
Survivor Damla Can, Oyunu Kaybettikten Sonra Yapım Ekibine Rest Çekti!
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Olayların bitmediği Survivor All Star'ın son bölümünde yine bir kaos yaşandı.
İki takım büyük ödül için karışlaşmaya çıkarken, oyunu açık ara Kırmızı takımın kazanmasına Mavi takımdan tepki geldi.
Mavi takımın iddialı yarışmacılarından Damla Can, takımının açık ara kaybetmesinin ardından epey sinirlenirken, yapım ekibine verdi veriştirdi.
Damla Can oyunu kaybetmelerinin ardından "Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun" derken, ardından "Kaybetmemizi isterseniz koyun" ifadesini kullandı.
İşte o anlar:
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