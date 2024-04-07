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Survivor Damla Can, Oyunu Kaybettikten Sonra Yapım Ekibine Rest Çekti!

Survivor Damla Can, Oyunu Kaybettikten Sonra Yapım Ekibine Rest Çekti!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 00:32 Son Güncelleme: 08.04.2024 - 00:36

Survivor All Star'da yine heyecan dolu bir bölüm ekrana geldi. Ödül oyunu için bir araya gelen takımlardan Kırmızı takım açık ara yarışı önde kapatırken, bu duruma isyan eden Damla Can, yapıma koydukları oyun için rest çekti.

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Olayların bitmediği Survivor All Star'ın son bölümünde yine bir kaos yaşandı.

Olayların bitmediği Survivor All Star'ın son bölümünde yine bir kaos yaşandı.

İki takım büyük ödül için karışlaşmaya çıkarken, oyunu açık ara Kırmızı takımın kazanmasına Mavi takımdan tepki geldi.

İki takım büyük ödül için karışlaşmaya çıkarken, oyunu açık ara Kırmızı takımın kazanmasına Mavi takımdan tepki geldi.

Mavi takımın iddialı yarışmacılarından Damla Can, takımının açık ara kaybetmesinin ardından epey sinirlenirken, yapım ekibine verdi veriştirdi.

Mavi takımın iddialı yarışmacılarından Damla Can, takımının açık ara kaybetmesinin ardından epey sinirlenirken, yapım ekibine verdi veriştirdi.

Damla Can oyunu kaybetmelerinin ardından "Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun" derken, ardından "Kaybetmemizi isterseniz koyun" ifadesini kullandı.

Damla Can oyunu kaybetmelerinin ardından "Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun" derken, ardından "Kaybetmemizi isterseniz koyun" ifadesini kullandı.

İşte o anlar:

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