Resmen Bitiyor: Yargı'nın Final Tarihi Belli Oldu!
Resmen Bitiyor: Yargı'nın Final Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Kanal D ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Yargı dizisi için büyük son yaklaşıyor. Son sezonuyla ekranlarda olan Yargı final yaparak yolculuğunu tamamlamaya hazırlanırken, sevilen dizinin final tarihi belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i başrolünde bir araya getiren Yargı, 3 sezondur ekran yolculuğuna devam ediyor.
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi hala yoğun ilgi görürken, hikâyenin bitmesi nedeniyle 3. sezonu son sezon olarak belirlemişti.
Büyük sonun yavaş yavaş yaklaştığı Yargı'da final tarihi sonunda belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yargı eğer bir değişiklik olmazsa 95. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Mayıs ayının son haftası final yapacak olan Yargı'nın son bölümü 26 Mayıs günü yayınlanacakken, bu tarihin Ilgaz karakterinin doğum günü olduğunun da altını çizelim.
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