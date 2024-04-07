Sessizliğe Bürünmüştü: Survivor'dan Elenen Poyraz'dan Haber Geldi!
Sessizliğe Bürünmüştü: Survivor'dan Elenen Poyraz'dan Haber Geldi!
Survivor All Star'ın popüler yarışmacılarından Poyraz son eleme düellosunda elenerek herkesi şoke etmişti. Poyraz'ın elendikten sonra sessizliğe bürünmesi şaşkınlık yaratırken, Survivor Ekstra'da Poyraz hakkında haber geldi.
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Gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'ın son eleme düellosunda popüler yarışmacılardan Poyraz elenmişti.
En güçlü yarışmacılar arasında yer alan Poyraz'ın ilk düellosunda daha önce defalarca düello oyunu oynayan Sercan ve Hakan'a yenilerek elenmesi herkesi şaşırtırken, Poyraz elendikten sonra hiçbir paylaşım yapmadı.
Survivor'a 19. olarak veda eden Poyraz sessizliğini korumaya devam ederken, Survivor Ekstra programında Poyraz hakkında haber geldi.
Programa gelen soruları yanıtlayan Furkan Dede, yorumculardan Hanzade'ye "Poyraz'la konuştun mu?" diye sorunca Hanzade'nin yanıtı herkesi heyecanlandırdı.
Poyraz'la konuşmadığını ama iyi olduğunu belirten Hanzade, Poyraz'ın şu an hiç kimseyle konuşmak istemediğini düşündüğünü belirtti.
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İşte o anlar:
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