Zeynep'in Cüneyd'in Annesi Gülayşe'yle Bağı Ne? Kızıl Goncalar'la İlgili Zeynep Teorisi Kafaları Karıştırdı!

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, verdiği seyir zevkinin yanı sıra içerdiği metaforlarla da dikkat çekmeyi başarıyor. Diziyle ilgili ortaya öyle teoriler atılıyor ki en baştan bir de bunu düşünerek izlemek istiyorsunuz. Bu kez de Zeynep ile Cüneyd'in annesi Gülayşe arasındaki ilişkiye dair teori gündem oldu.

Beraber inceleyelim!