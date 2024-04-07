Acun Ilıcalı ve Ogeday Konseyde Tartıştı: "Benim Gözümde Bütün Sezonun En Hayal Kırıklığı Günü!"
Acun Ilıcalı ve Ogeday Konseyde Tartıştı: "Benim Gözümde Bütün Sezonun En Hayal Kırıklığı Günü!"
Olayların durulmadığı Survivor All Star'da Poyraz'ın elenmesinin etkileri sürerken yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı ve Ogeday arasındaki diyalog dikkat çekti. Ogeday'ın ceza alacağını ifade ettiği görüntülerde Acun Ilıcalı'nın 'sezonun en büyük hayal kırıklığı' dediği görüldü.
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Survivor All Star'da bir türlü durulmayan olayların asıl sebebi olarak SMS oylamasının olmaması görülüyor. Yarışmacıların oy kaybetme korkusunun olmaması tartışma ve diğer olayların artmasına yol açıyor diye düşünülüyor.
Bu durum da yarışmacıların sık sık ceza almasına neden oluyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında da yine bir yarışmacının uyarı aldığı görülüyor.
Üstelik o yarışmacı, Acun Ilıcalı'nın finalist olarak gördüğü Ogeday! Acun Ilıcalı'nın ağır ithamlarda bulunduğu Ogeday'a "benim gözümde bu bütün sezonun en hayal kırıklığı günüdür" dedi.
Ogeday'ın "bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz" dediği o anları buradan izleyebilirsiniz.
Fragmandaki Acun Ilıcalı-Ogeday tartışmasına yorum yağdı.
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