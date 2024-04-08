İbrahim Selim'in Programına Katılan Bergüzar Korel'in Binbir Gece İtirafı Gündem Oldu!
İbrahim Selim'in Programına Katılan Bergüzar Korel'in Binbir Gece İtirafı Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@dedikodufalan...
Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, İbrahim Selim'in YouTube programı Bu Gece'ye katılarak samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncunun Binbir Gece ile ilgili sözleri gündem oldu!
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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, son dönemde özellikle açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.
Pek çok başarılı yapımda rol alan güzel oyuncunun eşi Halit Ergenç ve üç çocuklarıyla birlikte Londra'ya yerleşme kararı almaları eleştirilere sebep olmuştu.
Özellikle annelikle ilgili sarfettiği sözlerle gündeme gelen Korel, dijitale yaptığı Düğüm dizisiyle de büyük ses getirmişti.
Hem yeni dizisi hem de kendiyle ilgili soruları yanıtlamak adına İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk olan Bergüzar Korel, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Hakkında merak edilen konulardan biri de Binbir Gece'de Şehrazat ile ilgiliydi. Sonuçta o da anneliğiyle gündeme gelen bir kadındı.
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İbrahim Selim'in "Şehrazat'ın yerinde olsan ne yapardın?" sorusuna "Aynısını yapardım" diyen Korel'in ısrarla "Allah korusun, tövbe tövbe" demesi dikkatlerden kaçmadı.
Negatif düşünceleri uzaklaştırmak adına soruyu hızlıca yanıtlayıp konuyu kapatmak istemesi izleyiciyi güldürdü.
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Ne kadar tatlı insansın sen Bellegüzar hanım 🤗