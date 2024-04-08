Yalı Çapkını'ndan Ayrılıyor mu? Emre Altuğ İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu!
Yalı Çapkını'ndan Ayrılıyor mu? Emre Altuğ İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu!
Kaynak: https://twitter.com/TvDunyasii/status...
Yalı Çapkını'nda önemli bir oyuncunun ayrılacağı iddiaları ortalığı fena karıştırmıştı. Ayrılacak oyuncuyla ilgili belirsizlik sürerken bu kişinin Emre Altuğ olduğu kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Emre Altuğ o iddialarla ilgili ilk kez konuştu!
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Reyting rekortmeni Yalı Çapkını, Seyran ve Ferit'e yazılan ayrılık sonucu izleyicinin tepkisiyle karşılaşmıştı.
Reytinglerin düşmeye başlamasıyla birlikte senaryoda iyileştirmeye gidildi ve ikilinin yeniden bir araya gelmesi izleyicide heyecan uyandırarak yeniden ekran başına dönmelerini sağladı.
Ancak sezon finaline yaklaşırken diziden önemli bir oyuncunun ayrılacağı iddiası ortalığı karıştırmaya başlamıştı.
Bu kişinin de Ferit'in babası Orhan'ı canlandıran Emre Altuğ olduğu söylentiler arasındaydı.
Emre Altuğ, diziden ayrılacağına dair iddialar hakkında ilk kez konuştu.
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"Eğer siz benden başka bir haber aldıysanız benimle paylaşmanızı rica edeceğim" diyen Altuğ, sezon sonu geldiği için bu tarz iddiaların ortaya atıldığını ancak kendisinin bilgisi olmadığını dile getirdi.
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