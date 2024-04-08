Yalı Çapkını'ndan Ayrılıyor mu? Emre Altuğ İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu!

Yalı Çapkını'nda önemli bir oyuncunun ayrılacağı iddiaları ortalığı fena karıştırmıştı. Ayrılacak oyuncuyla ilgili belirsizlik sürerken bu kişinin Emre Altuğ olduğu kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Emre Altuğ o iddialarla ilgili ilk kez konuştu!