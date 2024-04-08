Haber Alınamıyordu: Survivor'dan Elenen Poyraz'dan İlk Açıklama Geldi!
Haber Alınamıyordu: Survivor'dan Elenen Poyraz'dan İlk Açıklama Geldi!
Survivor All Star'dan beklenmedik bir şekilde 19. olarak elenen Poyraz'dan haber alınamıyordu. Hakkında pek çok iddianın ortaya atıldığı Poyraz sonunda sessizliğini bozdu!
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SMS oylaması olsa final görmesi kesin olan Poyraz'ın Survivor'dan erken vedası hem takım arkadaşları hem de sevenleri arasında şok etkisi yarattı.
Yarışmada çok daha uzun süre kalmasına kesin gözle bakılan Poyraz'ın gidişiyle de Mavi takım adeta dağıldı.
Daha katıldığı ilk düelloda elenen Poyraz, gidişiyle olduğu kadar eleme sonrası sessizliğiyle de çok konuşuldu.
Survivor Ekstra programı sunucusu Hanzade, ortalıkta olmadığı 4 günlük süreçte hakkında pek çok iddia ortaya atılan Poyraz'ın kimseyle konuşmak istemediğini düşündüğünü dile getirmişti.
Poyraz sonunda sessizliğini bozdu ve takipçileriyle durumunu paylaştı.
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Eleme sonrası birkaç günlük süreçte olanları düşünecek vaktinin olduğunu söyleyen Poyraz, spor ve rekabetin doğasında bunun olduğunu dile getirdi.
"Sporun ve rekabetin doğasında paketlemek de vardır o pakete girmek de" diyen Poyraz, "bu sefer o pakete giren ben oldum!" dedi.
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