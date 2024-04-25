Aşkta Yüzü Bir Türlü Gülmeyen Yerli Barbie Bade İşçil'den Çok Konuşulacak Kıskançlık İtirafı!
Aşkta Yüzü Bir Türlü Gülmeyen Yerli Barbie Bade İşçil'den Çok Konuşulacak Kıskançlık İtirafı!
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Hem güzelliği hem başarılı oyunculuğu ile tanınan ve Türkiye'nin Barbie'si olarak anılan Bade İşçil'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
"Ezel", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Aşk 101" gibi yapımlarda izlediğimiz İşçil, son dönemde aşk dedikoduları ile gündemde biliyorsunuz ki.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan ünlü oyuncu bu sefer de samimi itirafları ile gündeme geldi!
Bade İşçi, Taylan'ın güzellik sorusuna "Varlık sebebim güzel olmak değil, öyle yaşamıyorum... Bir yere kadar takıldığım noktalar oldu, kızlarla arkadaşlıklarımda eşlerinden yani sevgililerinden kıskandıkları zamanlar oldu lise zamanlarında." cevabını verirken...
"Kız arkadaşlarından daha çok erkek arkadaşlarla geçinebiliyordum çünkü daha düz mantık, 'ay o tehlike, şöyle baktı' diye bile yorumluyorlardı çünkü, etraflarında olursam tehlike yaratabilirim gibi görüşmelerine çağırmazlardı, dışlandığımı hissederdim. Güzellik işte burada sorun" açıklamalarıyla da "Allah başka dert vermesin" dedirtti.
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