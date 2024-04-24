Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Demet Akalın 5 Bin TL Ödeyen Kiracısının Üstüne Bir de Misilleme Yaptığını Görünce Sinirlerine Hakim Olamadı

Demet Akalın 5 Bin TL Ödeyen Kiracısının Üstüne Bir de Misilleme Yaptığını Görünce Sinirlerine Hakim Olamadı

Demet Akalın
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.04.2024 - 15:52

Önceki gün doğum günü kutlamasıyla gündem olan Demet Akalın, bugün kiracısıyla yaşadığı polemikle dikkat çekti. Jess Molho ile sunuculuğunu üstlendiği Gel Konuşalım programı sırasında kiracısı ile yaşadığı problemi anlatan Akalın, sinirlerine hakim olamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri elbette Demet Akalın.

Pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri elbette Demet Akalın.

Modellik yaparak başladığı kariyerinde adım adım farklı alanları da deneyimleyen ünlü isim, şarkıcı olarak 2000'lerin başına damgasını vurdu.

Yıllardır müzik listelerini atarlı giderli şarkılarıyla altüst eden Demet Akalın, son olarak 21 Nisan'da "Karıştırıcam O Uykularını"yı yayınladı.

Yıllardır müzik listelerini atarlı giderli şarkılarıyla altüst eden Demet Akalın, son olarak 21 Nisan'da "Karıştırıcam O Uykularını"yı yayınladı.

Biz yıllardır kendisinin şarkılarını dinlerken yeri gelince aşk acısı çekip, yeri gelince laf sokmaya ve moda girmeye devam ederken kendisi de müzik konusunda yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Diğer bir yandan Demet Akalın'ı ekranlarda görüyoruz bildiğiniz gibi.

Diğer bir yandan Demet Akalın'ı ekranlarda görüyoruz bildiğiniz gibi.

Bir dönem Gelinim Mutfakta programının moderatörlüğünü yapan Demet Akalın, şimdilerde Jess Molho ile birlikte 'Gelin Konuşalım'ı sunuyor.

Magazin programı sunucusu olsa da kendisi magazinden kurtulamıyor.

Magazin programı sunucusu olsa da kendisi magazinden kurtulamıyor.

23 Nisan'da büyük bir organizasyonla doğum gününü kutlayan, 52 yaşına dolu dolu eğlenerek giren Demet Akalın'ın partisine gelen isimler bizi şoke etmişti.

👇🏻

Tam ne güzel eğleniyor derken, bugünkü canlı yayında kiracısıyla yaşadığı sorundan bahsederek keyfinin ne kadar kaçık olduğunu anlattı.

Tam ne güzel eğleniyor derken, bugünkü canlı yayında kiracısıyla yaşadığı sorundan bahsederek keyfinin ne kadar kaçık olduğunu anlattı.

Gel Konuşalım'ın bugünkü bölümünde Demet Akalın'ın kiracısı ile yaşadıklarını anlattığı anlar dikkat çekti. Canlı yayında durumu anlatan ünlü şarkıcı konunun mahkemeye taşındığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mankenlik yaptığı yıllarda aldığı bir evin 5 bin TL'ye kirada olduğunu söyleyen Demet Akalın, kiracısının kendisine misilleme yaptığını anlatırken sinirlendi.

Mankenlik yaptığı yıllarda aldığı bir evin 5 bin TL'ye kirada olduğunu söyleyen Demet Akalın, kiracısının kendisine misilleme yaptığını anlatırken sinirlendi.

'5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim.' demiş.'

Yayında sinirlenen ve o evi mankenlik zamanlarında dişini tırnağına takarak aldığını anlatan Demet Akalın "Sen kimsin ki, ev benim!" diye yükseldi.

Yayında sinirlenen ve o evi mankenlik zamanlarında dişini tırnağına takarak aldığını anlatan Demet Akalın "Sen kimsin ki, ev benim!" diye yükseldi.

'Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım.'

"O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat..."

"O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat..."

'Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim.'

"Sen gidip 'programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'ver' dedim avukata sinir oldum."

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın