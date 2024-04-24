Demet Akalın 5 Bin TL Ödeyen Kiracısının Üstüne Bir de Misilleme Yaptığını Görünce Sinirlerine Hakim Olamadı
Demet Akalın 5 Bin TL Ödeyen Kiracısının Üstüne Bir de Misilleme Yaptığını Görünce Sinirlerine Hakim Olamadı
Önceki gün doğum günü kutlamasıyla gündem olan Demet Akalın, bugün kiracısıyla yaşadığı polemikle dikkat çekti. Jess Molho ile sunuculuğunu üstlendiği Gel Konuşalım programı sırasında kiracısı ile yaşadığı problemi anlatan Akalın, sinirlerine hakim olamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri elbette Demet Akalın.
Yıllardır müzik listelerini atarlı giderli şarkılarıyla altüst eden Demet Akalın, son olarak 21 Nisan'da "Karıştırıcam O Uykularını"yı yayınladı.
Diğer bir yandan Demet Akalın'ı ekranlarda görüyoruz bildiğiniz gibi.
Magazin programı sunucusu olsa da kendisi magazinden kurtulamıyor.
Tam ne güzel eğleniyor derken, bugünkü canlı yayında kiracısıyla yaşadığı sorundan bahsederek keyfinin ne kadar kaçık olduğunu anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mankenlik yaptığı yıllarda aldığı bir evin 5 bin TL'ye kirada olduğunu söyleyen Demet Akalın, kiracısının kendisine misilleme yaptığını anlatırken sinirlendi.
Yayında sinirlenen ve o evi mankenlik zamanlarında dişini tırnağına takarak aldığını anlatan Demet Akalın "Sen kimsin ki, ev benim!" diye yükseldi.
"O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat..."
"Sen gidip 'programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'ver' dedim avukata sinir oldum."
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın