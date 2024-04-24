Buket Aydın'ın Programına Katılan Esra Ezmeci'nin "Hesap Ödetmeyen Kadın" Yorumu Sinirimizi Tepemize Çıkardı
Buket Aydın'ın Programına Katılan Esra Ezmeci'nin "Hesap Ödetmeyen Kadın" Yorumu Sinirimizi Tepemize Çıkardı
Beyaz TV ekranlarında Yeni Baştan programını sunan klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada kendisine gelen cinsel içerikli soruları yanıtladığı dönem herkes tarafından şaşkınlıkla tanınmıştı. Ezmeci, Buket Aydın'ın Haber Global'deki programına konuk oldu. Aldatılma konusunda söyledikleri ise görenlerin sinirlerini zıplattı.
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Klinik psikolog Esra Ezmeci, televizyon ekranlarında sunduğu programlar bir yana dursun sosyal medya hesabıyla da epey tanınan isimlerden.
Tabii bu durum sosyal medya hesabı için de geçerli.
Buket Aydın'ın Haber Global ekranlarında sunduğu Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu olan Esra Ezmeci yine dikkat çeken açıklamalar yaptı...
Boşanmalarının sebebinin artmasından tutun da, aldatılmalara kadar pek çok konuya değindi.
Konuyu hesap ödeme konusuna getirerek "kadın erkek eşittir" noktasından ele alıyorlar. "Madem eşitlik istediniz erkekler size para harcamasına getirdiler. Bu işlerine gelen noktası."
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Diğer bir yandan "Hesap ödetmeyen kadın aldatılmaya mahkumdur" sözleriyle büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
O anlar sosyal medyada görenlerin sinirlerini zıplattı.
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