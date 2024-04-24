Buket Aydın'ın Programına Katılan Esra Ezmeci'nin "Hesap Ödetmeyen Kadın" Yorumu Sinirimizi Tepemize Çıkardı

'Erkek sana hiç yatırım yapmıyor. Yatırım yapmayan erkek ne oluyor? Hemen gidiyor başka kadına, seni aldatıyor. Senin için yatırım yapmamış aklında kalmıyorsun. Sana emek sarfetmemiş, sana çaba göstermemiş. Çabayla emekle kazandığı parayı senin için harcamamış. Senin kıymetin o kadar oluyor. Sonra da kadınlar 'ben neden aldatıldım, neden terk edildim?' demeyin. Para harcatmayan kadın, çok daha kolay terk edilir.'