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Buket Aydın'ın Programına Katılan Esra Ezmeci'nin "Hesap Ödetmeyen Kadın" Yorumu Sinirimizi Tepemize Çıkardı

Buket Aydın'ın Programına Katılan Esra Ezmeci'nin "Hesap Ödetmeyen Kadın" Yorumu Sinirimizi Tepemize Çıkardı

GNS
GNS - Onedio Editörü
24.04.2024 - 14:53

Beyaz TV ekranlarında Yeni Baştan programını sunan klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada kendisine gelen cinsel içerikli soruları yanıtladığı dönem herkes tarafından şaşkınlıkla tanınmıştı. Ezmeci, Buket Aydın'ın Haber Global'deki programına konuk oldu. Aldatılma konusunda söyledikleri ise görenlerin sinirlerini zıplattı.

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Klinik psikolog Esra Ezmeci, televizyon ekranlarında sunduğu programlar bir yana dursun sosyal medya hesabıyla da epey tanınan isimlerden.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, televizyon ekranlarında sunduğu programlar bir yana dursun sosyal medya hesabıyla da epey tanınan isimlerden.

Beyaz Tv ekranlarında Yeni Baştan programını sunan Ezmeci, telefonla programa katılan izleyicilerin sorularını yanıtlayıp diğer yandan itiraflarını dinliyor.

Tabii bu durum sosyal medya hesabı için de geçerli.

Tabii bu durum sosyal medya hesabı için de geçerli.

Instagram'da 6,5 milyon takipçisi olan Ezmeci, soru cevap yaptığı dönemlerde kendisine gelen cinsel içerikli soru ve itiraflarla gündeme geliyordu. Herkesin ağzını açık bırakan soruları ve itirafları yayınlamasıyla tanınan Ezmeci sosyal medyada bir dönem çok konuşulmuştu.

Buket Aydın'ın Haber Global ekranlarında sunduğu Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu olan Esra Ezmeci yine dikkat çeken açıklamalar yaptı...

Buket Aydın'ın Haber Global ekranlarında sunduğu Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu olan Esra Ezmeci yine dikkat çeken açıklamalar yaptı...

Kendisine gelen soruların gerçekten çok absürt olduğunu söyleyen Esra Ezmeci, ilişkiler konusundaki soruları da yanıtladı.

Boşanmalarının sebebinin artmasından tutun da, aldatılmalara kadar pek çok konuya değindi.

Boşanmalarının sebebinin artmasından tutun da, aldatılmalara kadar pek çok konuya değindi.

Erkeklerin evlilikten çekindiğini, boşanmaların arttığını söyleyen Esra Ezmeci, internetin varlığının seçenekleri artırdığını ve artık uğraşılmadığını söyledi.

Konuyu hesap ödeme konusuna getirerek "kadın erkek eşittir" noktasından ele alıyorlar. "Madem eşitlik istediniz erkekler size para harcamasına getirdiler. Bu işlerine gelen noktası."

Konuyu hesap ödeme konusuna getirerek "kadın erkek eşittir" noktasından ele alıyorlar. "Madem eşitlik istediniz erkekler size para harcamasına getirdiler. Bu işlerine gelen noktası."

Buket Aydın 'Kadın olduğumu hissedeyim diye bir kavram var ya, onu biz ekarte etmeye başladık. Ben bir YouTube programı çektim. Orada hesabı kim öder diyaloğu gelişti.' diyerek, geçtiğimiz aylarda gündemi meşgul eden tartışma konusunu yeniden dillendirdi.

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Diğer bir yandan "Hesap ödetmeyen kadın aldatılmaya mahkumdur" sözleriyle büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Diğer bir yandan "Hesap ödetmeyen kadın aldatılmaya mahkumdur" sözleriyle büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

'Erkek sana hiç yatırım yapmıyor. Yatırım yapmayan erkek ne oluyor? Hemen gidiyor başka kadına, seni aldatıyor. Senin için yatırım yapmamış aklında kalmıyorsun. Sana emek sarfetmemiş, sana çaba göstermemiş. Çabayla emekle kazandığı parayı senin için harcamamış. Senin kıymetin o kadar oluyor. Sonra da kadınlar 'ben neden aldatıldım, neden terk edildim?' demeyin. Para harcatmayan kadın, çok daha kolay terk edilir.'

O anlar sosyal medyada görenlerin sinirlerini zıplattı.

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