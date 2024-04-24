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Oğulcan Engin Sevgilisi İlayda Alişan'ın Oyuncu Olmasından Şikayetçi mi?

Oğulcan Engin Sevgilisi İlayda Alişan'ın Oyuncu Olmasından Şikayetçi mi?

Oğulcan Engin
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.04.2024 - 10:16

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan ve iş insani Oğulcan Engin aşkı hız kesmeden devam ediyor bildiğiniz gibi. Yaklaşır bir yıl gibi bir süredir dolu dizgin bir aşkın içinde olan ikiliden samimi itiraflar geldi. Oğulcan Engin, sevgilisinin oyuncu olmasından şikayetçi mi?

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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve oyuncu İlayda Alişan çiftini, geçtiğimiz yıl epey konuşmuştuk.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve oyuncu İlayda Alişan çiftini, geçtiğimiz yıl epey konuşmuştuk.

Çiftin birlikte olduğu haberlerini görmemizin ardından ne zaman görüntüleneceklerini epey merak etmiştik doğrusu. Çünkü Oğulcan Engin, aslında yeni bir ilişkinin içinden çıkmış sayılırdı...

Çeşme'de sayısız kez aynı mekandan çıkarken görüntülenen ikili birlikte fotoğraf vermemek için ayrı ayrı mekanı terk ediyordu o dönemler.

Çeşme'de sayısız kez aynı mekandan çıkarken görüntülenen ikili birlikte fotoğraf vermemek için ayrı ayrı mekanı terk ediyordu o dönemler.

Hatta ilk kez geçtiğimiz Temmuz ayında hayranları sayesinde görüntülenmiş ve aşkları resmi olarak belgelenmişti. Çiftin Kenan Doğulu konserinde sarmaş dolaş anları kameralara yansımıştı.

Tabii sonrasında sosyal medyada ilanı aşk etmeler, doğum günü kutlamalar, yurt dışı tatilleri ve daha neler neler de beraberinde geldi.

Tabii sonrasında sosyal medyada ilanı aşk etmeler, doğum günü kutlamalar, yurt dışı tatilleri ve daha neler neler de beraberinde geldi.

Başlangıçta magazinden ve gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşamak isteyen ikili, daha sonrasında bunu göstermekten çekinmedikleri bir sürecin içine girdi.

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen çift, muhabirlerin sorularını ayaküstü cevapladı.

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen çift, muhabirlerin sorularını ayaküstü cevapladı.

Tabii bu röportaj sırasında ufak itiraflar da beraberinde gelince dikkatler üstlerine çekildi.

Ateş Kuşları dizisinin Gülayşe'si olan İlayda Alişan oldukça yoğun çalışıyor. Oğulcan Engin'e sevgilisinin yoğun çalışmasından şikayetçi mi diye soruluyor haliyle.

Ateş Kuşları dizisinin Gülayşe'si olan İlayda Alişan oldukça yoğun çalışıyor. Oğulcan Engin'e sevgilisinin yoğun çalışmasından şikayetçi mi diye soruluyor haliyle.

'Hiç şikayetçi değilim. İlayda dengesini ayarlıyor. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum. İki defa set ziyaretine gittim. Çok iyi ağırladılar.'

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Sevgilisinin oyuncu olmasının kendisine yansıyan herhangi bir avantajı ya da dezavantajı olup olmadığı sorulunca "benim için önemli değil" diyor.

Sevgilisinin oyuncu olmasının kendisine yansıyan herhangi bir avantajı ya da dezavantajı olup olmadığı sorulunca "benim için önemli değil" diyor.

'Öyle bakmıyorum, benim için problem yok. Oyuncu ve avukat gibi bakmıyorum. Duygusal anlamda güzel bakıyorum.'

İlayda Alişan ise sevgilisinin sürekli olmasa da zaman zaman romantik olduğunu söylemeden geçemiyor.

İlayda Alişan ise sevgilisinin sürekli olmasa da zaman zaman romantik olduğunu söylemeden geçemiyor.

Bakalım bu ilişkinin sonu nikah masasına varacak mı, ne diyorsunuz?

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