Oğulcan Engin Sevgilisi İlayda Alişan'ın Oyuncu Olmasından Şikayetçi mi?

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan ve iş insani Oğulcan Engin aşkı hız kesmeden devam ediyor bildiğiniz gibi. Yaklaşır bir yıl gibi bir süredir dolu dizgin bir aşkın içinde olan ikiliden samimi itiraflar geldi. Oğulcan Engin, sevgilisinin oyuncu olmasından şikayetçi mi?