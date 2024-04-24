Oğulcan Engin Sevgilisi İlayda Alişan'ın Oyuncu Olmasından Şikayetçi mi?
Oğulcan Engin Sevgilisi İlayda Alişan'ın Oyuncu Olmasından Şikayetçi mi?
Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan ve iş insani Oğulcan Engin aşkı hız kesmeden devam ediyor bildiğiniz gibi. Yaklaşır bir yıl gibi bir süredir dolu dizgin bir aşkın içinde olan ikiliden samimi itiraflar geldi. Oğulcan Engin, sevgilisinin oyuncu olmasından şikayetçi mi?
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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve oyuncu İlayda Alişan çiftini, geçtiğimiz yıl epey konuşmuştuk.
Çeşme'de sayısız kez aynı mekandan çıkarken görüntülenen ikili birlikte fotoğraf vermemek için ayrı ayrı mekanı terk ediyordu o dönemler.
Tabii sonrasında sosyal medyada ilanı aşk etmeler, doğum günü kutlamalar, yurt dışı tatilleri ve daha neler neler de beraberinde geldi.
Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen çift, muhabirlerin sorularını ayaküstü cevapladı.
Ateş Kuşları dizisinin Gülayşe'si olan İlayda Alişan oldukça yoğun çalışıyor. Oğulcan Engin'e sevgilisinin yoğun çalışmasından şikayetçi mi diye soruluyor haliyle.
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Sevgilisinin oyuncu olmasının kendisine yansıyan herhangi bir avantajı ya da dezavantajı olup olmadığı sorulunca "benim için önemli değil" diyor.
İlayda Alişan ise sevgilisinin sürekli olmasa da zaman zaman romantik olduğunu söylemeden geçemiyor.
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