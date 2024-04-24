Serenay Sarıkaya'nın Siyah Kısa Saçlı Rockçı Serpil Pozları Bu Tarzı Benimsemesin Diye Dua Ettirecek

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hem tarzıyla hem de güzelliğiyle magazinin sevilen isimlerinden. Elbette özel hayatını da ele aldığımız ünlü oyuncu, GQ Dergisi için verdiği son pozlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Adeta rockçı Serpil'i andıran görüntüsü 'Serenay sakın!' dememize sebep oldu.