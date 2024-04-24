Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Serenay Sarıkaya'nın Siyah Kısa Saçlı Rockçı Serpil Pozları Bu Tarzı Benimsemesin Diye Dua Ettirecek

Serenay Sarıkaya'nın Siyah Kısa Saçlı Rockçı Serpil Pozları Bu Tarzı Benimsemesin Diye Dua Ettirecek

GNS
GNS - Onedio Editörü
24.04.2024 - 08:38

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hem tarzıyla hem de güzelliğiyle magazinin sevilen isimlerinden. Elbette özel hayatını da ele aldığımız ünlü oyuncu, GQ Dergisi için verdiği son pozlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Adeta rockçı Serpil'i andıran görüntüsü 'Serenay sakın!' dememize sebep oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Küçük yaşından beri ekranlarda olan, şimdilerde Türkiye'nin en sevilen ve en yakından takip edilen oyuncuları arasında olan Serenay Sarıkaya gündemden bir türlü düşmüyor.

Küçük yaşından beri ekranlarda olan, şimdilerde Türkiye'nin en sevilen ve en yakından takip edilen oyuncuları arasında olan Serenay Sarıkaya gündemden bir türlü düşmüyor.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu, dizi biter bitmez tatile çıkmasıyla dikkat çekmişti. Diğer yandan sosyal meydada ne yapsa olay olan Sarıkaya, son günlerinen çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Haliyle özel hayatı da yakından takip edilen isimlerden biri kendisi. Geçtiğimiz gün Mert Demir'le sonunda el ele görüntülenmişti.

Haliyle özel hayatı da yakından takip edilen isimlerden biri kendisi. Geçtiğimiz gün Mert Demir'le sonunda el ele görüntülenmişti.

Mert Demir'le ilişkisi olduğu yönündeki iddialar artmaya devam ediyordu ancak çift aşk iddialarını bir türlü doğrulamıyordu hatırlarsanız. Beraber görüntülenmemek için her şeyi yapan ikili, sonunda el ele magazin karşısına çıktı.

Diğer yandan Serenay Sarıkaya'nın bu yıl ilk kez verilen GQ Yaratıcılık Ödülü'nü almak için New York'a uçan Sarıkaya'nın derin göğüs dekoltesi çok konuşulmuştu.

Diğer yandan Serenay Sarıkaya'nın bu yıl ilk kez verilen GQ Yaratıcılık Ödülü'nü almak için New York'a uçan Sarıkaya'nın derin göğüs dekoltesi çok konuşulmuştu.

GQ Dergisi'nin bu yıl ilk kez vereceği GQ Yaratıcılık Ödülü'nün sahibi Serenay Sarıkaya oldu. Ünlü oyuncu ödül töreni için New York'a uçtu. Tercih ettiği elbisenin derin göğüs dekoltesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Tabii ardından eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımları gelince "gönderme" işi büyük bir davaya döndü!

Tabii ardından eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımları gelince "gönderme" işi büyük bir davaya döndü!

Cem Yılmaz gündemde Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekoltesi varken yaptığı paylaşımla şoke etmiş, üstüne bir de 'göz muayenesinden çıkmıştım' açıklamasıyla kendini savunmuştu.

Tabii bu tartışma peş peşe gelen farklı gönderme fotoğraflarıyla devam ettiği için, ikili arasındaki gündem bir türlü tükenmedi. Araya editçiler de girdi.

Tabii bu tartışma peş peşe gelen farklı gönderme fotoğraflarıyla devam ettiği için, ikili arasındaki gündem bir türlü tükenmedi. Araya editçiler de girdi.

Ne oluyor diye sabırsızlıkla bekleyen magazin severler, sosyal medyada bir kullanıcının yapmış olduğu editi görünce kahkahalara boğuldu. Kimisi ise bunun gerçek olduğuna inandı. Serenay Sarıkaya'nın asla yapmadığı muz paylaşımı bile çok konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tabii bu süreçte kendisi önce New York'ta sefa sürdü, ardından İstanbul'a dönüp sevgilisiyle vakit geçirmeye başladı.

Tabii bu süreçte kendisi önce New York'ta sefa sürdü, ardından İstanbul'a dönüp sevgilisiyle vakit geçirmeye başladı.

Takipçileri ise herhangi bir gönderme ya da cevap verir mi diye tetikte bekliyor.

Ancak Serenay Sarıkaya'dan gönderme değil "Rockçı Serpil" pozları geldi.

Ancak Serenay Sarıkaya'dan gönderme değil "Rockçı Serpil" pozları geldi.

Ünlü oyuncu GQ Dergisi için yapılan çekimde denediği farklı tarzla dikkat çekti.

Siyah kısa saçları ve asi pozlarıyla bambaşka biri haline gelen Serenay Sarıkaya kendini takipçilerine beğendiremedi...

Siyah kısa saçları ve asi pozlarıyla bambaşka biri haline gelen Serenay Sarıkaya kendini takipçilerine beğendiremedi...

Biz Rockçı Serpil diyoruz ama yorumlarda Bahar Candan benzetmeleri de gelmiş.

Biz sarışın uzaklara dalan Serenay'dan razıyız!

Biz sarışın uzaklara dalan Serenay'dan razıyız!

Siz ne diyorsunuz? Gelin yorumlarda buluşalım! 

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın