Serenay Sarıkaya'nın Siyah Kısa Saçlı Rockçı Serpil Pozları Bu Tarzı Benimsemesin Diye Dua Ettirecek
Serenay Sarıkaya'nın Siyah Kısa Saçlı Rockçı Serpil Pozları Bu Tarzı Benimsemesin Diye Dua Ettirecek
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hem tarzıyla hem de güzelliğiyle magazinin sevilen isimlerinden. Elbette özel hayatını da ele aldığımız ünlü oyuncu, GQ Dergisi için verdiği son pozlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Adeta rockçı Serpil'i andıran görüntüsü 'Serenay sakın!' dememize sebep oldu.
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Küçük yaşından beri ekranlarda olan, şimdilerde Türkiye'nin en sevilen ve en yakından takip edilen oyuncuları arasında olan Serenay Sarıkaya gündemden bir türlü düşmüyor.
Haliyle özel hayatı da yakından takip edilen isimlerden biri kendisi. Geçtiğimiz gün Mert Demir'le sonunda el ele görüntülenmişti.
Diğer yandan Serenay Sarıkaya'nın bu yıl ilk kez verilen GQ Yaratıcılık Ödülü'nü almak için New York'a uçan Sarıkaya'nın derin göğüs dekoltesi çok konuşulmuştu.
Tabii ardından eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımları gelince "gönderme" işi büyük bir davaya döndü!
Tabii bu tartışma peş peşe gelen farklı gönderme fotoğraflarıyla devam ettiği için, ikili arasındaki gündem bir türlü tükenmedi. Araya editçiler de girdi.
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Tabii bu süreçte kendisi önce New York'ta sefa sürdü, ardından İstanbul'a dönüp sevgilisiyle vakit geçirmeye başladı.
Ancak Serenay Sarıkaya'dan gönderme değil "Rockçı Serpil" pozları geldi.
Siyah kısa saçları ve asi pozlarıyla bambaşka biri haline gelen Serenay Sarıkaya kendini takipçilerine beğendiremedi...
Biz sarışın uzaklara dalan Serenay'dan razıyız!
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