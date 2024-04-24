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Dilan Çiçek Deniz'in Yaza Damgasını Vuracak Yeni Aşkı Ünlü Yönetmenin Oğlu Çıktı!

Dilan Çiçek Deniz'in Yaza Damgasını Vuracak Yeni Aşkı Ünlü Yönetmenin Oğlu Çıktı!

GNS
GNS - Onedio Editörü
24.04.2024 - 09:33

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda doktoruyla yaşadığı talihsiz yanlış anlaşılma yüzünden yüzündeki değişimlerle çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncunun aşk hayatı son dönemde pek yolunda gitmezken, Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre yepyeni bir serüvene adım atmış bile! Hem de ünlü yönetmenin oğluyla...

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2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle ekran kariyerine ilk adımı atan Dilan Çiçek Deniz, yıllar içerisinde en çok dikkat çeken genç oyunculardan biri oldu.

2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle ekran kariyerine ilk adımı atan Dilan Çiçek Deniz, yıllar içerisinde en çok dikkat çeken genç oyunculardan biri oldu.

Dizideki Ebru rolüyle adını duyuran ve ardından rol aldığı dizilerle de gittikçe yükselişe geçen ünlü oyuncu, yapımcıların aradığı yüzler arasında. Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı ile epey dikkat çekmişti.

Tabii Dilan Çiçek Deniz'in asıl patlama noktası Çukur dizisinde canlandırdığı Sena Koçovalı rolü oldu.

Tabii Dilan Çiçek Deniz'in asıl patlama noktası Çukur dizisinde canlandırdığı Sena Koçovalı rolü oldu.

Aras Bulut İynemli ile partner olan genç oyuncunun dram konusundaki yeteneği takdire şayan bulunmuştu. Genç oyuncuyu son olarak Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakterini oynarken izlemiştik.

Tabii kendisi dizileri ve rollerinin yanı sıra geçtiğimiz aylarda yüzündeki değişimle herkesin dilindeydi.

Tabii kendisi dizileri ve rollerinin yanı sıra geçtiğimiz aylarda yüzündeki değişimle herkesin dilindeydi.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri olan ve çekilen fotoğrafları herkesi hayrete düşüren Dilan Çiçek Deniz, doktoruyla iletişim problemi yaşamasından dolayı böyle bir durum ortaya çıktığını açıklamıştı.

Ardından dolgularını erittirmiş ve hepimize derin bir "oh" çektirmişti.

Ardından dolgularını erittirmiş ve hepimize derin bir "oh" çektirmişti.

Eski haline dönen ve güzelliğine geri kavuşan Dilan, yorumlarda herkes tarafından övülmüş ve 'yeniden çiçek gibi oldun' denilmişti.

Sosyal medyanın oldukça aktif bir kullanıcısı olan Dilan Çiçek Deniz'in kariyeri bir yana dursun, özel hayatıyla da epey ilgiliyiz.

Sosyal medyanın oldukça aktif bir kullanıcısı olan Dilan Çiçek Deniz'in kariyeri bir yana dursun, özel hayatıyla da epey ilgiliyiz.

Dilan Çiçek Deniz'in bildiğimiz ilk aşkı Okan Can Yantır'la olsa da hafızalarımıza kazınan asıl ilişkisi Furkan Andıç ile olandı. Çift aşklarını hiçbir zaman saklamadı ve hem sosyal medyada hem de basın önünde bu konuda oldukça rahat davrandı. Bir yıl süren aşkın sonu ise hüsran olmuştu.

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Çoğunuz hatırlamıyor olabilir ama Dilan Çiçek Deniz daha sonra Birkan Sokullu ile aşk yaşadı.

Çoğunuz hatırlamıyor olabilir ama Dilan Çiçek Deniz daha sonra Birkan Sokullu ile aşk yaşadı.

Birkan Sokullu o dönem Berrak Tüzünataç ile olan ilişkisini yeni bitirmişti. Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu'nun birden başlayan ilişkilerinin kısa sürede bitmesinin sebebi ise, Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmemesi olmuştu.

Derken asıl büyük aşkını aylar sonra buldu: Thor Saevarsson.

Derken asıl büyük aşkını aylar sonra buldu: Thor Saevarsson.

Birkan Sokullu'nun ardından 8 ay kadar Alihan Aloğlu ile birlikte olan Dilan Çiçek Deniz, reklam yüzü olduğu markanın setinde tanıştığı İzlandalı yönetmen ile büyük bir aşk yaşadı. Hatta ikili nişanlanmış ve evlenmek için hazırlıklara başlamıştı. Ancak olmayınca olmadı.

Son olarak Dilan Çiçek Deniz'i, Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ile gördük!

Son olarak Dilan Çiçek Deniz'i, Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ile gördük!

Çift aşklarını gizlemedi ancak bu ikilinin serüveni de pek uzun sürmedi. Anlaşamadıklarını ve sakince ilişkilerini bitirdiklerini paylaşmışlardı.

Derken yaza damgasını vuracak yeni aşk bombası patladı.

Derken yaza damgasını vuracak yeni aşk bombası patladı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin ikilisi yepyeni bir aşka yelken açmış.

Rafael Cemo Çetin, tıpkı babası gibi yönetmenlik yapıyor.

Rafael Cemo Çetin, tıpkı babası gibi yönetmenlik yapıyor.

Kendisi kimin oğlu dersiniz? Sinan Çetin'in! Cemo Çetin farklı tarzı ile çektiği reklam filmleri sayesinde epey konuşuluyor.

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Yılın bomba aşkı söylentilere göre önceki gün bir derginin üçüncü yıl partisine el ele giderek aşklarını ele güne göstermiş.

Yılın bomba aşkı söylentilere göre önceki gün bir derginin üçüncü yıl partisine el ele giderek aşklarını ele güne göstermiş.

Ayrıca iddialara göre bir aydır birliktelermiş. Yakın arkadaşları dışında da kimse aralarında bir şey olduğunu bilmiyormuş.

Ancak çok uzaklarda arama, çünkü sen kalbimdesin misali sosyal medyada ufak ufak birbirlerine sinyal vermeye başlamışlar.

Ancak çok uzaklarda arama, çünkü sen kalbimdesin misali sosyal medyada ufak ufak birbirlerine sinyal vermeye başlamışlar.

Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin'in son paylaşımlarını beğenmeden geçmemiş.

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