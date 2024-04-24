Dilan Çiçek Deniz'in Yaza Damgasını Vuracak Yeni Aşkı Ünlü Yönetmenin Oğlu Çıktı!
Dilan Çiçek Deniz'in Yaza Damgasını Vuracak Yeni Aşkı Ünlü Yönetmenin Oğlu Çıktı!
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda doktoruyla yaşadığı talihsiz yanlış anlaşılma yüzünden yüzündeki değişimlerle çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncunun aşk hayatı son dönemde pek yolunda gitmezken, Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre yepyeni bir serüvene adım atmış bile! Hem de ünlü yönetmenin oğluyla...
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2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle ekran kariyerine ilk adımı atan Dilan Çiçek Deniz, yıllar içerisinde en çok dikkat çeken genç oyunculardan biri oldu.
Tabii Dilan Çiçek Deniz'in asıl patlama noktası Çukur dizisinde canlandırdığı Sena Koçovalı rolü oldu.
Tabii kendisi dizileri ve rollerinin yanı sıra geçtiğimiz aylarda yüzündeki değişimle herkesin dilindeydi.
Ardından dolgularını erittirmiş ve hepimize derin bir "oh" çektirmişti.
Sosyal medyanın oldukça aktif bir kullanıcısı olan Dilan Çiçek Deniz'in kariyeri bir yana dursun, özel hayatıyla da epey ilgiliyiz.
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Çoğunuz hatırlamıyor olabilir ama Dilan Çiçek Deniz daha sonra Birkan Sokullu ile aşk yaşadı.
Derken asıl büyük aşkını aylar sonra buldu: Thor Saevarsson.
Son olarak Dilan Çiçek Deniz'i, Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ile gördük!
Derken yaza damgasını vuracak yeni aşk bombası patladı.
Rafael Cemo Çetin, tıpkı babası gibi yönetmenlik yapıyor.
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Yılın bomba aşkı söylentilere göre önceki gün bir derginin üçüncü yıl partisine el ele giderek aşklarını ele güne göstermiş.
Ancak çok uzaklarda arama, çünkü sen kalbimdesin misali sosyal medyada ufak ufak birbirlerine sinyal vermeye başlamışlar.
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