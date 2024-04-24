Dilan Çiçek Deniz'in Yaza Damgasını Vuracak Yeni Aşkı Ünlü Yönetmenin Oğlu Çıktı!

Dilan Çiçek Deniz'in bildiğimiz ilk aşkı Okan Can Yantır'la olsa da hafızalarımıza kazınan asıl ilişkisi Furkan Andıç ile olandı. Çift aşklarını hiçbir zaman saklamadı ve hem sosyal medyada hem de basın önünde bu konuda oldukça rahat davrandı. Bir yıl süren aşkın sonu ise hüsran olmuştu.