Eridik: Özge Özpirinçci'nin 23 Nisan'da Kızı Mercan'la Arasında Geçen Tatlı Diyalog İçinizi Isıtacak!
Eridik: Özge Özpirinçci'nin 23 Nisan'da Kızı Mercan'la Arasında Geçen Tatlı Diyalog İçinizi Isıtacak!
Güzel oyuncu Özge Özpirinçci, 23 Nisan'da kızı Mercan'la arasında geçen tatlı diyaloğu paylaştı!
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aşk Yeniden, Kadın, İlk ve Son gibi efsane dizilerde rol alan ve her seferinde de yıldızını daha çok parlatan güzel oyuncu Özge Özpirinçci'yi tanımayanınız yoktur!
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk'le 2021 yılında evlenen Özpirinçci, samimiyeti, her konuda doğallıktan yana olması ve cana yakınlığıyla öne çıkan isimlerin başında geliyor!
Bir de aşklarının meyvesi dünya tatlısı bir kızları var ki... Belki denk gelmişsinizdir, uzun süredir birlikte olduğu Burak Yamantürk'le evlilik kararını alma sebebi bir bebek bekliyor olmalarıydı. Eylül ayında evlenen Özpirinçci ve Yamantürk, aynı yıl Aralık ayında da kızları Mercan'ı kucağına almıştı!
Şimdilerde Demet Akbağ, Uğur Yücel ve Necip Memilli gibi isimlerle Sandık Kokusu'nda rol alan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz dakikalarda kızı Mercan'la arasında geçen 23 Nisan diyaloğuyla kalpleri eritti.
Minik Mercan'ın annesine sorduğu sorular da, anne kızın salıncak sefası da hayran bıraktı❤️ Özpirinçci'nin aktardığı üzere ralarında geçen diyalog ise şöyle;
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