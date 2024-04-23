Çocukları Unutmadı: Sahnede 23 Nisan'ı Kutlayan Sıla, Barış Manço'nun 'Arkadaşım Eşek'ini Söyledi!

23 Nisan'da sahne alan Sıla, çocukları unutmadı! Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek'ini seslendiren Sıla'nın yorumu çok beğenildi!
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Mükemmel sesi, akla durgunluk veren hepsi de derinden etkileyen şarkıları ve duruluğuyla öne çıkan Sıla'yı tanımayanınız yoktur!
Mesleğiyle olduğu kadar dimdik duruşu ve özel hayatıyla da dikkat çeken Sıla, bir süredir İlker Kaleli'yle aşk yaşıyor biliyorsunuz. İkilinin aşık halleri ve birbirlerine yaptıkları jestler sık sık gündem oluyor.
En son bayrama özel giydiği birbirinden şık kırmızı kombinleriyle büyük övgü toplayan Sıla 👇
Bu sefer de sahnesindeki 23 Nisan hareketiyle gündeme oturdu! Çocukların bayramını unutmayan Sıla, Barış Manço'nun "Arkadaşım Eşek"ini seslendirdi!
İşte o anlar 👇❤️
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