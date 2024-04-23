Maşallahlar Havada Uçtu: Aslı Enver'in Dünyalar Güzeli Kızı Elay'ın 23 Nisan Sevinci Kalpleri Eritti!
Maşallahlar Havada Uçtu: Aslı Enver'in Dünyalar Güzeli Kızı Elay'ın 23 Nisan Sevinci Kalpleri Eritti!
Aslı Enver, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünyalar güzeli kızı Elay'ın fotoğrafı ve videosuyla kutladı! Minik kızının 23 Nisan sevinci kalpleri eritti... 🧿
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Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Hicran, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi birçok başarılı projede yer alan Aslı Enver, sadece oyunculuğuyla değil duru güzelliği ve naifliğiyle de gönlümüzde taht kurmuş isimlerden!
Diğer ünlü isimlere kıyasla özel hayatını kendine daha çok saklayan Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la evlenmişti. Çiftin sade olduğu kadar samimiyet kokan düğün fotoğrafları Aslı Enver'in mürüvvetini görmeyi bekleyen milyonların kalbini bırakmasına sebep olmuştu.
Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Aslı Enver, kız bebek beklediklerini açıklamıştı. Hamilelik süreci boyunda da karnı burnunda pozlarıyla büyük beğeni topladı.
Zaman akıp 4 Temmuz'a geldiğinde ise minik kızı Elay'ın dünyaya geldiğini bu dünya tatlısı pozla duyurmuştu.
Birkaç ay sonra ilk yaşını dolduracak dünyalar güzeli kızının yüzünü yaklaşık altı ay kadar göremedik. Fakat Aslı Enver, kızını paylaşmaya karar verdiğinde ortalık resmen yıkıldı. Herkes Elay'ın güzelliğine hayran kaldı!
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O tarihten beri kızını ara ara Instagram hesabının hikayesinde paylaşan Aslı Enver, geçtiğimiz dakikalarda da Elay'ın ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığı pozla gündeme oturdu!
Minik kızını omuzlarına alan Aslı Enver de, Elay'ın 23 Nisan sevinci de maşallahların havada uçuşmasına sebep oldu.
Ama şu tatlılığa, şu güzelliğe bir bakar mısınız? 41 kere maşallah, çok ama çok güzelsiniz! 🧿❤️
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