Melek Mosso Etli Butlu Olmaktan Gayet Mutlu Olduğunu Söyleyerek Bikini Sezonundan Önce İçimizi Rahatlattı
Melek Mosso Etli Butlu Olmaktan Gayet Mutlu Olduğunu Söyleyerek Bikini Sezonundan Önce İçimizi Rahatlattı
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada yakından takip edilen isimlerden biri. Sesiyle herkesi etkileyen ve yaz sezonu gelirken konser temposu artan Mosso, muhabirlerle sohbet ettiği sırada etli butlu olmaktan mutlu olduğunu ve zayıf olmayı sevmediğini söyledi!
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Son dönemlerin en gözde şarkıcılarından Melek Mosso'yu mutlaka bir kez de olsa görmüşsünüzdür.
Kendisi Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" şarkısını yorumladığı videoyla büyük bir patlama yaşamış ardından bu çıkışı değerlendirmiş ve başarısına başarı katmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda yaptığı ödül konuşmasının ardından belediye konserleri peş peşe iptal edilen Melek Mosso, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu.
35 yaşındaki ünlü şarkıcı Mosso, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda muhabirlerin objektiflerine yakalandı.
Açık hava konserlerinin başladığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen Mosso, "gol gol gol" diyerek herkesi güldürdü. Sahne dansları için de "sahnede eğlendiğimi gösteriyorum" diyor.
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Uzun süredir spor yaptığını ifade eden Melek Mosso, zayıf olmayı sevmediğini ve etli butlu olmaktan hoşlandığını söyleyerek yaza girmeden hemen önce bizim de içimize su serpiyor.
Yaz geliyor, fazla kilolarımız var diye tasalanmamıza da gerek kalmıyor böylece! 😂
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