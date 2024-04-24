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Melek Mosso Etli Butlu Olmaktan Gayet Mutlu Olduğunu Söyleyerek Bikini Sezonundan Önce İçimizi Rahatlattı

Melek Mosso Etli Butlu Olmaktan Gayet Mutlu Olduğunu Söyleyerek Bikini Sezonundan Önce İçimizi Rahatlattı

Melek Mosso
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.04.2024 - 10:51

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada yakından takip edilen isimlerden biri. Sesiyle herkesi etkileyen ve yaz sezonu gelirken konser temposu artan Mosso, muhabirlerle sohbet ettiği sırada etli butlu olmaktan mutlu olduğunu ve zayıf olmayı sevmediğini söyledi!

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Son dönemlerin en gözde şarkıcılarından Melek Mosso'yu mutlaka bir kez de olsa görmüşsünüzdür.

Son dönemlerin en gözde şarkıcılarından Melek Mosso'yu mutlaka bir kez de olsa görmüşsünüzdür.

Kendisinin asıl adı Melek Davarcı ancak akrabaları bulamasın diye soyadını değiştiriyor. Bu hikayeyle epey dikkat çeken Melek Mosso, sesiyle herkesi etkisi altına alan nadir isimlerden biri.

Kendisi Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" şarkısını yorumladığı videoyla büyük bir patlama yaşamış ardından bu çıkışı değerlendirmiş ve başarısına başarı katmıştı.

Kendisi Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" şarkısını yorumladığı videoyla büyük bir patlama yaşamış ardından bu çıkışı değerlendirmiş ve başarısına başarı katmıştı.

Yaptığı coverlar bir yana dursun Çukur için seslendirilen 'Hiç Aşk Yok' şarkısına eşlik etmişti. Seslendirdiği şarkılar arasında Vazgeç Gönlüm, Sabahçı Kahvesi, Yıllar Affetmez gibi parçalar da yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı ödül konuşmasının ardından belediye konserleri peş peşe iptal edilen Melek Mosso, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu.

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı ödül konuşmasının ardından belediye konserleri peş peşe iptal edilen Melek Mosso, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu.

'Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum.' sözlerinin ardından vereceği konserler peş peşe iptal edilmişti.

35 yaşındaki ünlü şarkıcı Mosso, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda muhabirlerin objektiflerine yakalandı.

35 yaşındaki ünlü şarkıcı Mosso, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda muhabirlerin objektiflerine yakalandı.

Alışveriş yaptığını söyleyen şarkıcı, yaz geldiği için dolabını yenilemesi gerektiğini söyledi.

'Artık yaz geliyor, dolaplar yenilenecek. Aslında çok alışveriş yapmayı sevmiyorum ve mecbur kalmadıkça yapmam, tüketim insanı değilim ama bazen sisteme ayak uydurmak zorunda kalıyorsun.'

Açık hava konserlerinin başladığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen Mosso, "gol gol gol" diyerek herkesi güldürdü. Sahne dansları için de "sahnede eğlendiğimi gösteriyorum" diyor.

Açık hava konserlerinin başladığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen Mosso, "gol gol gol" diyerek herkesi güldürdü. Sahne dansları için de "sahnede eğlendiğimi gösteriyorum" diyor.

'Arkadaşlar sahnede eğlendiğimi gösterince dinleyenlerim de bunu hissedebiliyor, ben o enerjiyi onlardan almasam o şekilde güzel dans edemem, o anın heyecanı ve enerjisi ile olan bir şey.'

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Uzun süredir spor yaptığını ifade eden Melek Mosso, zayıf olmayı sevmediğini ve etli butlu olmaktan hoşlandığını söyleyerek yaza girmeden hemen önce bizim de içimize su serpiyor.

Uzun süredir spor yaptığını ifade eden Melek Mosso, zayıf olmayı sevmediğini ve etli butlu olmaktan hoşlandığını söyleyerek yaza girmeden hemen önce bizim de içimize su serpiyor.

'Yaklaşık 3-4 yıldır sürekli spor yapıyorum, haftanın da 4 günü spor yapıyorum. Özellikle zayıflamak için değil, daha sağlıklı olabilmek için yapıyorum. Mesela zayıf olmayı çok da sevmem, nasıl diyeyim etli butlu olmayı severim, o yüzden de o ayarı çok kaçırmamaya çalışıyorum.'

Yaz geliyor, fazla kilolarımız var diye tasalanmamıza da gerek kalmıyor böylece! 😂

Yaz geliyor, fazla kilolarımız var diye tasalanmamıza da gerek kalmıyor böylece! 😂

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