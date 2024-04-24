Haluk Levent Kanser Tedavisi Gören Ablasına Destek İçin Saçını Kazıtıp Sahnede Göbek Atınca Gözlerimiz Doldu
Haluk Levent Kanser Tedavisi Gören Ablasına Destek İçin Saçını Kazıtıp Sahnede Göbek Atınca Gözlerimiz Doldu
Sosyal medyanın en sevilen yüzlerinden, herkesin bir sanatçı olarak saygı duyduğu aynı zamanda 'abi' olarak gördüğü Haluk Levent yine yaptığı hareketle 'müthiş bir insansın' dedirtti. Kanserle savaşan ablasını konserinde ağırlayan Haluk Levent, gözlerimizi doldurdu.
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Yıllardır şarkılarıyla bizi etkisi altına alan, sahneleriyle herkesi bir arada tutan Haluk Levent; ülkede ortak paydada buluşup sevdiği nadir isimlerden biri.
Diğer bir yandan yıllardır aktif olarak kullandığı Twitter hesabı sayesinde pek çoğumuzun "Haluk abisi" oldu.
Diğer bir yandan 2017 yılında kurduğu Ahbap Derneği ile 13 bini aşkın gönüllüye sahip bir sivil toplum kuruluşu haline geldi.
Yaptıklarıyla takdir edilen ve çok sevilen Haluk Levent, geçtiğimiz akşam Adana konserinde söyledikleriyle hepimizin gözlerini doldurdu.
Adana konserinde ablası Hicran Levent'i ağırlayan Haluk Levent, saçlarını kanserle savaşan ablasına destek için kazıttığını söyledi.
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Ablası ile sahnede karşılıklı çiftetelli oynayan Haluk Levent, "Çiftetelliyi sevmezdim, meğer paylaşılınca güzel oluyormuş" dedi.
Bu anları sosyal medyadan paylaşan ünlü isim hepimizi duygulandırdı.
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