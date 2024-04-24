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Haluk Levent Kanser Tedavisi Gören Ablasına Destek İçin Saçını Kazıtıp Sahnede Göbek Atınca Gözlerimiz Doldu

Haluk Levent Kanser Tedavisi Gören Ablasına Destek İçin Saçını Kazıtıp Sahnede Göbek Atınca Gözlerimiz Doldu

Haluk Levent
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.04.2024 - 11:49

Sosyal medyanın en sevilen yüzlerinden, herkesin bir sanatçı olarak saygı duyduğu aynı zamanda 'abi' olarak gördüğü Haluk Levent yine yaptığı hareketle 'müthiş bir insansın' dedirtti. Kanserle savaşan ablasını konserinde ağırlayan Haluk Levent, gözlerimizi doldurdu.

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Yıllardır şarkılarıyla bizi etkisi altına alan, sahneleriyle herkesi bir arada tutan Haluk Levent; ülkede ortak paydada buluşup sevdiği nadir isimlerden biri.

Yıllardır şarkılarıyla bizi etkisi altına alan, sahneleriyle herkesi bir arada tutan Haluk Levent; ülkede ortak paydada buluşup sevdiği nadir isimlerden biri.

Elfida, Yollarda Bulurum Seni, Aşkın Mapushane, Dağlar gibi şarkıları hala yıllardır söylediğimiz ve severek dinlediğimiz parçalar arasında. 55 yaşındaki Haluk Levent sevilen şarkılarını konserlerinde eşlik eden hayranlarıyla söylemeye devam ediyor.

Diğer bir yandan yıllardır aktif olarak kullandığı Twitter hesabı sayesinde pek çoğumuzun "Haluk abisi" oldu.

Diğer bir yandan yıllardır aktif olarak kullandığı Twitter hesabı sayesinde pek çoğumuzun "Haluk abisi" oldu.

Kendisine gelen ricaları kırmayan, gençlerin yazdıklarına net bir şekilde geri dönen Haluk Levent'in hareketlerini gördükçe içimiz sıcacık oldu. Kavalyesi olmayan üniversite öğrencisinin isteğini kırmayıp mezuniyetine katılmasını unutamıyoruz elbette.

Diğer bir yandan 2017 yılında kurduğu Ahbap Derneği ile 13 bini aşkın gönüllüye sahip bir sivil toplum kuruluşu haline geldi.

Diğer bir yandan 2017 yılında kurduğu Ahbap Derneği ile 13 bini aşkın gönüllüye sahip bir sivil toplum kuruluşu haline geldi.

'Sevgi ve gerçeğin peşindeyiz' mottosuyla ilerleyen Haluk Levent ve Ahbap platformu, pek çok konuda gündem olmasıyla dikkat çekmişti. Özellikle arama kurtarma çalışmalarında ve deprem döneminde ön plana çıkan isimler arasında Ahbap ve Haluk Levent vardı.

Yaptıklarıyla takdir edilen ve çok sevilen Haluk Levent, geçtiğimiz akşam Adana konserinde söyledikleriyle hepimizin gözlerini doldurdu.

Yaptıklarıyla takdir edilen ve çok sevilen Haluk Levent, geçtiğimiz akşam Adana konserinde söyledikleriyle hepimizin gözlerini doldurdu.

Saçlarını tamamen kazıttığı görülen Haluk Levent, bunu ablası Hicran Levent için yaptığını anlattı.

Adana konserinde ablası Hicran Levent'i ağırlayan Haluk Levent, saçlarını kanserle savaşan ablasına destek için kazıttığını söyledi.

Adana konserinde ablası Hicran Levent'i ağırlayan Haluk Levent, saçlarını kanserle savaşan ablasına destek için kazıttığını söyledi.

'Ablamın beyin tümörü sonrası saçları da gitti. İkimizin de saçları kısacık. Geçen gün (kemoterapi’den çıkıp) konserime gelmişti Adana’da.'

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Ablası ile sahnede karşılıklı çiftetelli oynayan Haluk Levent, "Çiftetelliyi sevmezdim, meğer paylaşılınca güzel oluyormuş" dedi.

Ablası ile sahnede karşılıklı çiftetelli oynayan Haluk Levent, "Çiftetelliyi sevmezdim, meğer paylaşılınca güzel oluyormuş" dedi.

'Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelli’yi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çook güzel oluyormuş..'

Bu anları sosyal medyadan paylaşan ünlü isim hepimizi duygulandırdı.

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