Haluk Levent Kanser Tedavisi Gören Ablasına Destek İçin Saçını Kazıtıp Sahnede Göbek Atınca Gözlerimiz Doldu

Sosyal medyanın en sevilen yüzlerinden, herkesin bir sanatçı olarak saygı duyduğu aynı zamanda 'abi' olarak gördüğü Haluk Levent yine yaptığı hareketle 'müthiş bir insansın' dedirtti. Kanserle savaşan ablasını konserinde ağırlayan Haluk Levent, gözlerimizi doldurdu.