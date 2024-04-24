Demet Akalın'ın "Ne Alaka" Dedirten Bütün Ünlüleri Bir Araya Toplayan Doğum Günü Partisini Görmelisiniz
Demet Akalın'ın "Ne Alaka" Dedirten Bütün Ünlüleri Bir Araya Toplayan Doğum Günü Partisini Görmelisiniz
Pop müziğin giderli kraliçesi Demet Akalın, dün akşam sevdikleri ile birlikte yeni yaşını kutladı. Bir mekanda büyük bir eğlence organizasyonu düzenleyen Akalın, 'ne alaka' diyeceğimiz tüm sevdiklerini bir araya topladı. Yan yana gelen ünlüleri gördüğümüzde ise hayret ettik...
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Model olarak başladığı kariyerinde şarkıcılığa geçiş yapan ve 2000'li yılların başından beridir listeleri altüst eden Demet Akalın, magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri tabii ki.
Yazım yanlışlarının aranılan yüzü olan ve bildiğimiz doğruları bize unutturan Demet Akalın, hepimizi güldürüyor.
Bir dönem Gelinim Mutfakta'nın moderatörü olarak karşımıza çıkan Demet Akalın, şimdilerde TV8'de Gel Konuşalım programının sunucusu.
Yaptıkları ve söyledikleriyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, 23 Nisan'da kızı Hira'nın Sefo'yla olan pozunu paylaşmasıyla dikkat çekmişti.
23 Nisan'ı okulda kutladıktan sonra sıra kendini kutlamaya gelen Demet Akalın, büyük bir organizasyon düzenledi!
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Doğum gününe katılanlar arasında "nasıl bir araya geldiler?" diye düşündüğümüz pek çok isim yer alıyordu.
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Demet Akalın'ın davetlileri arasındaydı elbette.
Sinan Akçıl da kendisini yalnız bırakmamış.
Sahnede ise İnci Taneleri'nde "Gemileri Yakarım" performansıyla büyük bir çıkış yakalayan Sincanlı Erkal, yani Erkal Sonel vardı.
Kalabalık pozlarda MasterChef Türkiye'den tanıdığımız Suna Aydın'ı bile görüyoruz!
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Anlaşılan Demet Akalın epey dolu dolu bir doğum günü geçirmiş...
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