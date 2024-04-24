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Demet Akalın'ın "Ne Alaka" Dedirten Bütün Ünlüleri Bir Araya Toplayan Doğum Günü Partisini Görmelisiniz

Demet Akalın'ın "Ne Alaka" Dedirten Bütün Ünlüleri Bir Araya Toplayan Doğum Günü Partisini Görmelisiniz

Acun Ilıcalı Demet Akalın Sinan Akçıl
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.04.2024 - 12:46

Pop müziğin giderli kraliçesi Demet Akalın, dün akşam sevdikleri ile birlikte yeni yaşını kutladı. Bir mekanda büyük bir eğlence organizasyonu düzenleyen Akalın, 'ne alaka' diyeceğimiz tüm sevdiklerini bir araya topladı. Yan yana gelen ünlüleri gördüğümüzde ise hayret ettik...

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Model olarak başladığı kariyerinde şarkıcılığa geçiş yapan ve 2000'li yılların başından beridir listeleri altüst eden Demet Akalın, magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri tabii ki.

Model olarak başladığı kariyerinde şarkıcılığa geçiş yapan ve 2000'li yılların başından beridir listeleri altüst eden Demet Akalın, magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri tabii ki.

Laf sokan atarlı giderli şarkıları hepimizin aklında bir yerlerde yer edinmeye devam ediyor. Eski şarkılara geri dönüş yaptığımızda tercih ettiğimiz ilk isimlerden biri elbette Demo!

Yazım yanlışlarının aranılan yüzü olan ve bildiğimiz doğruları bize unutturan Demet Akalın, hepimizi güldürüyor.

Yazım yanlışlarının aranılan yüzü olan ve bildiğimiz doğruları bize unutturan Demet Akalın, hepimizi güldürüyor.

Sosyal medya kullanımı konusunda yıllardır çok aktif olduğunu biliyoruz. Twitter'da yaptığı paylaşımlar, markalara seslenişleri, özellikle yarışma programlarını izlerken ettiği isyanlarıyla büyük bir ikon haline geldi.

Bir dönem Gelinim Mutfakta'nın moderatörü olarak karşımıza çıkan Demet Akalın, şimdilerde TV8'de Gel Konuşalım programının sunucusu.

Bir dönem Gelinim Mutfakta'nın moderatörü olarak karşımıza çıkan Demet Akalın, şimdilerde TV8'de Gel Konuşalım programının sunucusu.

Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş olduğu bilinen ve her programının sıkı takipçisi olan Demet Akalın, Jess Molho ile birlikte sabahları magazin haberlerini yorumladığı Gel Konuşalım'ın sunucusu olmuştu.

Yaptıkları ve söyledikleriyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, 23 Nisan'da kızı Hira'nın Sefo'yla olan pozunu paylaşmasıyla dikkat çekmişti.

Yaptıkları ve söyledikleriyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, 23 Nisan'da kızı Hira'nın Sefo'yla olan pozunu paylaşmasıyla dikkat çekmişti.

23 Nisan Salı günü kızının okuluna gösterisini izlemeye giden Akalın, genç rapçi Sefo'nun okulda sahne aldığı anları da paylaşmıştı. Kızı Hira ile verdikleri pozu da yayınlamadan geçmemişti.

23 Nisan'ı okulda kutladıktan sonra sıra kendini kutlamaya gelen Demet Akalın, büyük bir organizasyon düzenledi!

23 Nisan'ı okulda kutladıktan sonra sıra kendini kutlamaya gelen Demet Akalın, büyük bir organizasyon düzenledi!

23 Nisan 1972 doğumlu olan Akalın, dün 52 yaşına girdi. Bunu da tüm sevdiklerini bir araya topladığı bir organizasyon ile kutladı.

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Doğum gününe katılanlar arasında "nasıl bir araya geldiler?" diye düşündüğümüz pek çok isim yer alıyordu.

Doğum gününe katılanlar arasında "nasıl bir araya geldiler?" diye düşündüğümüz pek çok isim yer alıyordu.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Demet Akalın'ın davetlileri arasındaydı elbette.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Demet Akalın'ın davetlileri arasındaydı elbette.

Sinan Akçıl da kendisini yalnız bırakmamış.

Sinan Akçıl da kendisini yalnız bırakmamış.

Sahnede ise İnci Taneleri'nde "Gemileri Yakarım" performansıyla büyük bir çıkış yakalayan Sincanlı Erkal, yani Erkal Sonel vardı.

Sahnede ise İnci Taneleri'nde "Gemileri Yakarım" performansıyla büyük bir çıkış yakalayan Sincanlı Erkal, yani Erkal Sonel vardı.

Kalabalık pozlarda MasterChef Türkiye'den tanıdığımız Suna Aydın'ı bile görüyoruz!

Kalabalık pozlarda MasterChef Türkiye'den tanıdığımız Suna Aydın'ı bile görüyoruz!
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Anlaşılan Demet Akalın epey dolu dolu bir doğum günü geçirmiş...

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