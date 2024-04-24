Demet Akalın'ın "Ne Alaka" Dedirten Bütün Ünlüleri Bir Araya Toplayan Doğum Günü Partisini Görmelisiniz

Pop müziğin giderli kraliçesi Demet Akalın, dün akşam sevdikleri ile birlikte yeni yaşını kutladı. Bir mekanda büyük bir eğlence organizasyonu düzenleyen Akalın, 'ne alaka' diyeceğimiz tüm sevdiklerini bir araya topladı. Yan yana gelen ünlüleri gördüğümüzde ise hayret ettik...