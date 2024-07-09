Onca Krize Rağmen Evliliğin 8. Yılını Kutlamayı Başaran Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya "Devam" Mesajı!

Haklarındaki ihanet ve boşanma iddiaları hiç bitmeyen, ülkenin anlaşılması en zor çiftlerinin başını çeken Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 8. yılı devirdi. Kocasına hayran Atagül'den Doğulu'ya 'devam' mesajı gecikmedi!