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Onca Krize Rağmen Evliliğin 8. Yılını Kutlamayı Başaran Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya "Devam" Mesajı!

Onca Krize Rağmen Evliliğin 8. Yılını Kutlamayı Başaran Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya "Devam" Mesajı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 09:37

Haklarındaki ihanet ve boşanma iddiaları hiç bitmeyen, ülkenin anlaşılması en zor çiftlerinin başını çeken Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 8. yılı devirdi. Kocasına hayran Atagül'den Doğulu'ya 'devam' mesajı gecikmedi!

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Yıllardır aşk yaşayan Neslihan Doğulu ve Kadir Doğulu, sorunsuz giden ilişkileri ve sıcak yuvalarıyla değil bitmek bilmeyen ihanet iddialarıyla çevrelenen ünlü çiftlerin başında geliyor biliyorsunuz.

Yıllardır aşk yaşayan Neslihan Doğulu ve Kadir Doğulu, sorunsuz giden ilişkileri ve sıcak yuvalarıyla değil bitmek bilmeyen ihanet iddialarıyla çevrelenen ünlü çiftlerin başında geliyor biliyorsunuz.

Hatırlamayanlar için, Fatih Harbiye dizisinde ilk kez birlikte rol alan Doğulu ve Atagül arkadaşlıkları aşka evrildikten sonra 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Hatırlamayanlar için, Fatih Harbiye dizisinde ilk kez birlikte rol alan Doğulu ve Atagül arkadaşlıkları aşka evrildikten sonra 2016 yılında dünyaevine girmişti.

O zamandan bu yana da düzenli olarak haklarında aldatma ve boşanma gibi altı çok da boş olmayan iddialar ortaya atıldı. Fakat çiftimiz yılmadı, bitmeyen krizlere rağmen birbirlerine aşık kalmayı da evliliği de sürdürmeyi başardılar.

O zamandan bu yana da düzenli olarak haklarında aldatma ve boşanma gibi altı çok da boş olmayan iddialar ortaya atıldı. Fakat çiftimiz yılmadı, bitmeyen krizlere rağmen birbirlerine aşık kalmayı da evliliği de sürdürmeyi başardılar.

Geçtiğimiz saatlerde de koca 8 yılı devirdiler. Kadir Doğulu'dan ses çıkmadı ama kocasına hayran Neslihan Atagül bir dizi fotoğraf paylaşıp "devam" mesajı verdi.

Geçtiğimiz saatlerde de koca 8 yılı devirdiler. Kadir Doğulu'dan ses çıkmadı ama kocasına hayran Neslihan Atagül bir dizi fotoğraf paylaşıp "devam" mesajı verdi.

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