İlacın Etkisi mi? Bir Deri Bir Kemik Kalmasıyla Endişelendiren Ünlüler Kervanına Ice Spice da Katıldı
İlacın Etkisi mi? Bir Deri Bir Kemik Kalmasıyla Endişelendiren Ünlüler Kervanına Ice Spice da Katıldı
Hollywood'un birbirinden ünlü isimleri şimdilerde sık sık verdikleri kilolarla gündeme gelir oldu. Zayıflama ilacıyla hızlı bir şekilde sağlıksız kilo kaybı yaşayan isimler uzun süredir manşetlere konu oluyor. İlaç yardımıyla bir deri bir kemik kalan isimler kervanına son olarak Ice Spice da katıldı. Şarkılarıyla ve marjinal tarzıyla dikkat çeken isim son paylaşımlarındaki değişimiyle görenleri şoke etti. Gelin ünlü rapçinin değişimine birlikte bakalım...
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Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ice Spice, müzik dünyasında hızla yükselen bir yıldız olarak adından söz ettiriyor. 2000 doğumlu rapçi, özgün tarzı ve enerjik müziğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.
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Son yıllarda müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Ice Spice, sadece şarkılarıyla değil, son zamanlarda fiziksel değişimiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken rapçinin ani kilo kaybı takipçilerini endişelendirirken kendisinin zayıflama ilacına başvurduğu ve bu şekilde sağlıksız bir şekilde kilo kaybettiği iddia edildi.
Zayıflama ilaçları kullanarak hızlı bir şekilde sağlıksız kilo kaybettiği iddia edilen Ice Spice, son görünümüyle takipçilerini şoke etti. Bir deri bir kemik hale gelen ünlü rapçinin değişimi sosyal medyaya damga vurdu.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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