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Hava Koşulları Başına Bela Oldu: Teşkilat Setine Gitmeye Çalışan Tolga Sarıtaş Trafik Kazası Geçirdi!

Hava Koşulları Başına Bela Oldu: Teşkilat Setine Gitmeye Çalışan Tolga Sarıtaş Trafik Kazası Geçirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.02.2025 - 17:15

İstanbul geçtiğimiz saatlerde karla kaplandı. Herkesin işine gücüne devam etmek mecburiyetinde olduğu şehirde her zamanki gibi trafik majör bir problem haline geldi. 

Geçtiğimiz dakikalarda Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre Tolga Sarıtaş'ın hava koşulları sebebiyle trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı. 

Teşkilat setine gitmek üzere yola çıkan Sarıtaş'ın arabasına arkadan başka bir aracın çarptığı, şükür ki maddi hasar dışında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

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Bugüne dek birçok başarılı yapımda rol alan ama en çok da Muhteşem Yüzyıl'daki Şehzade Cihangir rolüyle hafızalarımıza kazınan Tolga Sarıtaş'tan endişelendiren bir haber geldi.

Bugüne dek birçok başarılı yapımda rol alan ama en çok da Muhteşem Yüzyıl'daki Şehzade Cihangir rolüyle hafızalarımıza kazınan Tolga Sarıtaş'tan endişelendiren bir haber geldi.

Teşkilat dizisinin başrolünde yer alan Sarıtaş'ın İstanbul'un, özellikle de bazı bölgelerinin kara battığı sırada sete yetişmek üzere yola çıktığı ve talihsiz bir kaza geçirdiği öğrenildi.

Teşkilat dizisinin başrolünde yer alan Sarıtaş'ın İstanbul'un, özellikle de bazı bölgelerinin kara battığı sırada sete yetişmek üzere yola çıktığı ve talihsiz bir kaza geçirdiği öğrenildi.

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre, başka bir araç Sarıtaş'ın arabasına arkadan çarptı.

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre, başka bir araç Sarıtaş'ın arabasına arkadan çarptı.

Kazada maddi hasar meydana gelirken oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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