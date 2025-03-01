İspanyol Şarkıcı Buika ile Sahneye Çıkan Kibariye İltifat Edeyim Derken Sözleri Bambaşka Bir Yere Gitti

Geçtiğimiz günlerde İspanyol şarkıcı Buika İstanbul'da konser verdi. Grammy ödüllü sanatçı Buika, sadece ülkesinde değil tüm dünyada şarkıları ve müzik tarzıyla beğeni topluyor. Buika'nın müzik tarzı ve sesi Kibariye'ye benzetildiğinden kendisi ülkemizde 'İspanya'nın Kibariye'si' olarak tanınıyor. Ülkemizde sık sık konser veren Buika, bu benzetmeye kayıtsız kalamadı. İkili sonunda sahnede bir araya geldi . Birlikte Sertab Erener'in 'Sevdam Ağlıyor' şarkısını seslendirdikleri anlar beğeni toplamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuliste Buika ile vakit geçirdiğini anlatan Kibariye Buika'ya iltifat etmeye çalışırken bir anda sözleri bambaşka bir yere gitti.
"O kadar temiz kalpli ki, güzellik hiçbir zaman önemli değil." diyen Kibariye'nin o sözleri karşısında dinleyiciler kahkahalarına hakim olamazken bir dinleyicinin "Ne diyorsun Kiboş?" dediği duyuldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın