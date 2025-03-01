İspanyol Şarkıcı Buika ile Sahneye Çıkan Kibariye İltifat Edeyim Derken Sözleri Bambaşka Bir Yere Gitti

Geçtiğimiz günlerde İspanyol şarkıcı Buika İstanbul'da konser verdi. Grammy ödüllü sanatçı Buika, sadece ülkesinde değil tüm dünyada şarkıları ve müzik tarzıyla beğeni topluyor. Buika'nın müzik tarzı ve sesi Kibariye'ye benzetildiğinden kendisi ülkemizde 'İspanya'nın Kibariye'si' olarak tanınıyor. Ülkemizde sık sık konser veren Buika, bu benzetmeye kayıtsız kalamadı. İkili sonunda sahnede bir araya geldi . Birlikte Sertab Erener'in 'Sevdam Ağlıyor' şarkısını seslendirdikleri anlar beğeni toplamıştı.