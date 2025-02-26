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Zamansız Bir İkon: Bir İçerik Üreticisi Yaprak Dökümü Ferhunde'nin İkonik Düğün Makyajını Yaptı

Zamansız Bir İkon: Bir İçerik Üreticisi Yaprak Dökümü Ferhunde'nin İkonik Düğün Makyajını Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.02.2025 - 22:21

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Türk televizyon dünyasının en unutulmaz yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü, adeta bir efsane olarak kabul edilir. Bu dizi, sadece popülerliği ve geniş izleyici kitlesi ile değil, aynı zamanda sunduğu etkileyici hikaye ve karakterlerle de kalıcı bir iz bıraktı. Her bir karakterini birbirinden farklı hikayelere sahip olan dizi hakkında bugün hala analizler yapılıyor, tespitler gerçekleştiriliyor. 

Dizinin en unutulmaz karakterlerinin başında da elbette Ferhunde geliyor. Deniz Çakır'ın canlandırdığı Ferhunde karakteri, dizi tarihimizin en özgün karakterlerinden biriydi. Yayınlandığı dönemde 'kötü kadın' olarak tanımlansa da bugün Ferhunde'nin aslında nasıl biri olduğu hakkında derin analizler yapılıyor ve pek çok kişi aslında ne masum olanın Ferhunde olduğunu savunuyor.

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'kardelen.yildirim' isimli içerik üreticisi Ferhunde'nin ikonik düğün makyajını yaptı.

'kardelen.yildirim' isimli içerik üreticisi Ferhunde'nin ikonik düğün makyajını yaptı.

Ferhunde'ye Ferhunde'den daha çok benzeyen Yıldırım'ın videosu, herkesi Yaprak Dökümü izlediği döneme götürdü.

Ferhunde'ye Ferhunde'den daha çok benzeyen Yıldırım'ın videosu, herkesi Yaprak Dökümü izlediği döneme götürdü.

İşte o makyaj;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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