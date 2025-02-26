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Bir İçerik Üreticisinin "90'lar Şarkılarına Mistik Sesler Ekleyen Eleman" Videosu Gençlik Yıllarımıza Götürdü

Bir İçerik Üreticisinin "90'lar Şarkılarına Mistik Sesler Ekleyen Eleman" Videosu Gençlik Yıllarımıza Götürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.02.2025 - 20:41 Son Güncelleme: 26.02.2025 - 21:04

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90'lı yıllar, pop müziğin altın çağını yaşadığı ve efsaneleştiği bir dönemdi. Bu dönemin ritimleri, hafızalarımızda silinmez izler bırakmıştır. Bu nedenle, 90'lı yılların pop müziği, efsanevi bir dönem olarak anılmaya devam ediyor. Bu dönemin şarkıları, zamanın ötesine geçerek, hala gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Pop müzik sektörü ne kadar gelişirse gelişsin 90'lar popunun tadını asla yakalayamıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/ozanbengi/?...
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'ozanbengi' isimli içerik üreticisi, "90'lar şarkılarına mistik sesler ekleyen eleman" videosu ile beğeni topladı.

'ozanbengi' isimli içerik üreticisi, "90'lar şarkılarına mistik sesler ekleyen eleman" videosu ile beğeni topladı.

90'lı yılların şarkılarında geçen anlamsız seslerin nasıl ortaya çıktığının parodisini yaptığı video, izleyenlere küçük bir nostalji yaşattı.

90'lı yılların şarkılarında geçen anlamsız seslerin nasıl ortaya çıktığının parodisini yaptığı video, izleyenlere küçük bir nostalji yaşattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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