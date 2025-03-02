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Bir İş Görüşmesinden Çıkan Kadın Kendisine 15 Bin TL Maaş Teklif Edilmesine İsyan Etti

Bir İş Görüşmesinden Çıkan Kadın Kendisine 15 Bin TL Maaş Teklif Edilmesine İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2025 - 20:45

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Son zamanlarda ekonomik durum, herkesin hayatını bir hayli zorlaştırıyor. Özellikle belirlenen yeni asgari ücretin, genel beklentileri karşılamaması büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Özel sektörde gerçekleşen zam oranları da, maalesef kişilerin mali durumlarını iyileştirmeye yetmiyor. Ancak, bu durumun en ağır yükünü yeni işe başlayacak olanlar çekiyor. Bu kişiler, hem iş bulma zorluğuyla hem de düşük ücretlerle baş etmek zorunda kalıyorlar. Bu durum, ekonomik belirsizliğin yanı sıra, kişilerin yaşam standartlarını da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, ekonomik durumun düzelmesi ve daha fazla kişinin iş sahibi olabilmesi için gerekli adımların atılması büyük önem taşıyor.

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İş görüşmesinden çıkan bir kadın, kendisine teklif edilen 15 bin TL maaşa isyan etti.

İş görüşmesinden çıkan bir kadın, kendisine teklif edilen 15 bin TL maaşa isyan etti.

Asgari ücretin bile altında olan maaş teklifinin yanı sıra kadına"Okuduysan ne olmuş? Okudun diye yüksek maaş mı alacaksın?" gibi sözler sarfetmesi sinirleri daha da bozdu.

Asgari ücretin bile altında olan maaş teklifinin yanı sıra kadına"Okuduysan ne olmuş? Okudun diye yüksek maaş mı alacaksın?" gibi sözler sarfetmesi sinirleri daha da bozdu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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