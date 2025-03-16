Sahne Ücretleri Dudak Uçuklatan Ünlülerimiz Bu Bayramda Ne Kadar Para Kazanacak, Gelin Birlikte Göz Atalım!
Sahne Ücretleri Dudak Uçuklatan Ünlülerimiz Bu Bayramda Ne Kadar Para Kazanacak, Gelin Birlikte Göz Atalım!
Konserleriyle gecelerimizi şenlendiren birçok ünlü isim bu bayramda da boş durmayarak sahnelerde olmayı seçti! İrem Derici'den Hakan Altun'a, Sibel Can'dan Aleyna Tilki'ye ünlü isimlerimiz 30 Mart günü başlayıp 1 Nisan'da son bulacak Ramazan Bayramı'nda çıktıkları sahnelerden ne kadar ücret kazanacak merak ediyorsanız, sizleri içeriğimizin devamını okumaya davet ediyoruz.🌸
Kaynak: Posta
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Ebru Gündeş, Kıbrıs'ta 7 milyon liraya sahne alacak.
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Gülşen, İstanbul, Kıbrıs ve İzmir'de 9 milyon liraya sahne alacak.
Özcan Deniz, 6.5 milyon liraya İstanbul ve Kıbrıs'ta sahne alacak.
Hadise, 6 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.
Kıbrıs'tan vazgeçemeyen bir ünlü ismimiz de Sibel Can. Kendisi 5 milyon liraya, Kıbrıs'ta sahne alacak.
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Aşkın Nur Yengi, 5 milyon liraya Kıbrıs ve Antalya'da sahne alacak.
Yıldız Tilbe, Kıbrıs'ta 5 milyon liraya sahne alacak.
Hakan Altun, 4 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.
Kıbrıs bu sene eğlenceye doymuyor! Gülben Ergen, Kıbrıs'ta 2.5 milyon liraya sahne alacak.
Berkay, 2.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.
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Ece Seçkin, 1 milyon 200 bin liraya Marmaris'te sahne alacak.
Bülent Ersoy, 4.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak!
Kıbrıs'ta sahne alacak olan Mahsun Kırmızıgül, 4 milyon lira kazanacak.
Derya Bedavacı; Antalya, Kıbrıs ve Bursa'da 8.5 milyon liraya sahne alacak.
Alişan, 2.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.
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Sıla da bu bayramda Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerden. Kendisi Kıbrıs sahnesinden 3.5 milyon lira alacak.
Emrah, Kıbrıs'ta 3.5 milyon liraya sahne alacak.
Deniz Seki, Antalya ve Sapanca'da 3 milyon liraya sahne alacak.
Funda Arar, 3.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.
Yıllardır bizde küllenen aşkı olan Cengiz Kurtoğlu'da Kıbrıs'ta 1.5 milyon liraya sahne alacak.
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Rober Hatemo, 1.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.
Melek Mosso, 2.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.
Aleyna Tilki, Kıbrıs'ta 2 milyon liraya sahne alacak.
Candan Erçetin, 3 milyon liraya Antalya'da sahne alacak.
Serkan Kaya, 3 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.
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Ayta Sözeri, 1.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.
Kamuran Akkor, 1 milyon 700 bin liraya İzmir'de sahne alacak.
Ebru Yaşar, İstanbul ve Kıbrıs'ta 4 milyon liraya sahne alacak.
İrem Derici, 2 milyon liraya Almanya'da sahne alacak.
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