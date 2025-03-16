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Sahne Ücretleri Dudak Uçuklatan Ünlülerimiz Bu Bayramda Ne Kadar Para Kazanacak, Gelin Birlikte Göz Atalım!

Sahne Ücretleri Dudak Uçuklatan Ünlülerimiz Bu Bayramda Ne Kadar Para Kazanacak, Gelin Birlikte Göz Atalım!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 18:57

Konserleriyle gecelerimizi şenlendiren birçok ünlü isim bu bayramda da boş durmayarak sahnelerde olmayı seçti! İrem Derici'den Hakan Altun'a, Sibel Can'dan Aleyna Tilki'ye ünlü isimlerimiz 30 Mart günü başlayıp 1 Nisan'da son bulacak Ramazan Bayramı'nda çıktıkları sahnelerden ne kadar ücret kazanacak merak ediyorsanız, sizleri içeriğimizin devamını okumaya davet ediyoruz.🌸

Kaynak: Posta

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Ebru Gündeş, Kıbrıs'ta 7 milyon liraya sahne alacak.

Ebru Gündeş, Kıbrıs'ta 7 milyon liraya sahne alacak.

Güçlü sesiyle yıllardır en sevilen kadın şarkıcılarından olan Ebru Güneş, geçen sene Kıbrıs ve Antalya konserinden 7 milyon lira almıştı.

Gülşen, İstanbul, Kıbrıs ve İzmir'de 9 milyon liraya sahne alacak.

Gülşen, İstanbul, Kıbrıs ve İzmir'de 9 milyon liraya sahne alacak.

Etkileyici sahne kostümleri ve hit parçalarıyla tanıdığımız Gülşen,2024 yılının Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin konserlerinden 10 milyon lira almıştı.

Özcan Deniz, 6.5 milyon liraya İstanbul ve Kıbrıs'ta sahne alacak.

Özcan Deniz, 6.5 milyon liraya İstanbul ve Kıbrıs'ta sahne alacak.

'Kızıl Goncalar' dizisiyle gündemde olan Özcan Deniz, 2024 Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs ve Antalya konserlerinden 4 milyon lira almıştı.

Hadise, 6 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Hadise, 6 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Son günlerde dizi ve film sektörüne de giriş yapan güzel şarkıcı Hadise şimdilerde,  'O Ses Türkiye' jüriliği yapıyor.

Kıbrıs'tan vazgeçemeyen bir ünlü ismimiz de Sibel Can. Kendisi 5 milyon liraya, Kıbrıs'ta sahne alacak.

Kıbrıs'tan vazgeçemeyen bir ünlü ismimiz de Sibel Can. Kendisi 5 milyon liraya, Kıbrıs'ta sahne alacak.

Sibel Can en son, taşlı ve derin yırtmaçlı sahne kostümüyle gündeme gelmişti. Sahnesine özenen ünlülerimizden biri olan Sibel Can'ı bakalım bayramda hangi sahne kostümleriyle göreceğiz?

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Aşkın Nur Yengi, 5 milyon liraya Kıbrıs ve Antalya'da sahne alacak.

Aşkın Nur Yengi, 5 milyon liraya Kıbrıs ve Antalya'da sahne alacak.

Aşkın Nur Yengi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs, Antalya'dan 4 milyon lira almıştı.

Yıldız Tilbe, Kıbrıs'ta 5 milyon liraya sahne alacak.

Yıldız Tilbe, Kıbrıs'ta 5 milyon liraya sahne alacak.

Güzel elbiselerini giyip kuşanmasıyla bildiğimiz ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçen sene İstanbul ve Kıbrıs'ta 4 milyon liraya sahne almıştı.

Hakan Altun, 4 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Hakan Altun, 4 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Yıllardır telefonun başında çaresiz bekleyen Hakan Altun, bu sene Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne almayı tercih etti. Kendisi sahne performansı en çok beğenilen ünlü isimlerimizden birisi.

Kıbrıs bu sene eğlenceye doymuyor! Gülben Ergen, Kıbrıs'ta 2.5 milyon liraya sahne alacak.

Kıbrıs bu sene eğlenceye doymuyor! Gülben Ergen, Kıbrıs'ta 2.5 milyon liraya sahne alacak.

Özellikle gündem olan olaylara X platformundan yaptığı yorumlarla konuşulan Gülben Ergen, yıllardır sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden birisi!

Berkay, 2.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Berkay, 2.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Bir dönem ortalıklardan kaybolan şarkıcı, şimdilerde yeniden revaçta! Kendisi dijital mecralarda yayınlanan programlara nadir de olsa katılıyor biliyorsunuz. Berkay en son 'Yas Tutarak' ismini verdiği teklisini yayınlamıştı.

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Ece Seçkin, 1 milyon 200 bin liraya Marmaris'te sahne alacak.

Ece Seçkin, 1 milyon 200 bin liraya Marmaris'te sahne alacak.

Rengarenk enerjisi ve dönem dönem yenilediği tarzıyla Ece Seçkin, Marmarislilere keyifli bir konser deneyimi yaşatacak!

Bülent Ersoy, 4.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak!

Bülent Ersoy, 4.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak!

Bir 'Kooor' deyişine kalbimizin titrediği Diva Bülent Ersoy, geçtiğimiz sene Mersin, İstanbul, Dubai konserlerinden 5.3 milyon lira almıştı.

Kıbrıs'ta sahne alacak olan Mahsun Kırmızıgül, 4 milyon lira kazanacak.

Kıbrıs'ta sahne alacak olan Mahsun Kırmızıgül, 4 milyon lira kazanacak.

Yönettiği filmlerle aynı zamanda oldukça başarılı bir yönetmen de olduğunu kanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, aynı zamanda konserleriyle de sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Derya Bedavacı; Antalya, Kıbrıs ve Bursa'da 8.5 milyon liraya sahne alacak.

Derya Bedavacı; Antalya, Kıbrıs ve Bursa'da 8.5 milyon liraya sahne alacak.

Geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs, İstanbul, Almanya konserlerinden 3.5 milyon lira kazanmıştı.

Alişan, 2.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Alişan, 2.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Evli, mutlu ve çocuklu hayat süren ünlülerimizden olan Alişan, eşiyle birlikte katıldığı programlar ve birlikte verdikleri röportajlarla gündeme geliyor.

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Sıla da bu bayramda Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerden. Kendisi Kıbrıs sahnesinden 3.5 milyon lira alacak.

Sıla da bu bayramda Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerden. Kendisi Kıbrıs sahnesinden 3.5 milyon lira alacak.

Paylaştığı aşk pozlarıyla gündem olan Sıla, biricik sevgilisi İlker Kaleli ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor.

Emrah, Kıbrıs'ta 3.5 milyon liraya sahne alacak.

Emrah, Kıbrıs'ta 3.5 milyon liraya sahne alacak.

Şimdilerde özellikle özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Emrah, uzun yıllardır hem sinema hem de müzik dünyasının tanınan simalarından. Kendisinin daha önceki ilişkilerinden Tayfun Erdoğan adlı bir oğlu olduğu biliniyordu. Emrah, Tayfun'u uzun yıllar kabul etmemesiyle de gündeme gelmişti.

Deniz Seki, Antalya ve Sapanca'da 3 milyon liraya sahne alacak.

Deniz Seki, Antalya ve Sapanca'da 3 milyon liraya sahne alacak.

Deniz Seki, 2024 yılı Ramazan Bayramı'nda Antalya'da 1 milyon liraya sahne almıştı.

Funda Arar, 3.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Funda Arar, 3.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne alarak 1.5 milyon lira almıştı.

Yıllardır bizde küllenen aşkı olan Cengiz Kurtoğlu'da Kıbrıs'ta 1.5 milyon liraya sahne alacak.

Yıllardır bizde küllenen aşkı olan Cengiz Kurtoğlu'da Kıbrıs'ta 1.5 milyon liraya sahne alacak.
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Rober Hatemo, 1.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Rober Hatemo, 1.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Yaptığı açıklamalarla yıllar önce önünün kesildiğini söyleyen Hatemo, son dönemlerin revaçta olan şarkıcılarından!

Melek Mosso, 2.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Melek Mosso, 2.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Melek Mosso geçen sene Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta 5 milyon lira almıştı.

Aleyna Tilki, Kıbrıs'ta 2 milyon liraya sahne alacak.

Aleyna Tilki, Kıbrıs'ta 2 milyon liraya sahne alacak.

Bir dönemler ses eğitimi almak için yurt dışına giden genç şarkıcı, şimdilerde ülkemize bir döndü pir döndü diyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda hızla ünlenen Tilki, şimdilerde 'Bekleyenim' şarkısıyla müzik listelerinin altını üstüne getiriyor.

Candan Erçetin, 3 milyon liraya Antalya'da sahne alacak.

Candan Erçetin, 3 milyon liraya Antalya'da sahne alacak.

Bahar geldiğinde bizleri mutlu eden, konserleriyle bizleri bambaşka diyarlara sürükleyen Erçetin, sesiyle dinleyenlerini büyülemeye devam ediyor.

Serkan Kaya, 3 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Serkan Kaya, 3 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

'Mesele' şarkısıyla tanınan şarkıcı Serkan Kaya, 2015 senesinde 'Gönül Bahçem' albümünü çıkarmasıyla ünlenmişti.

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Ayta Sözeri, 1.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Ayta Sözeri, 1.5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahne alacak.

Hem sinema dünyasının hem de sahnelerin sevilen isimlerinden olan Sözeri, güçlü sesiyle geniş bir kitleye hitap ediyor.

Kamuran Akkor, 1 milyon 700 bin liraya İzmir'de sahne alacak.

Kamuran Akkor, 1 milyon 700 bin liraya İzmir'de sahne alacak.

'Bir Ateşe Attın Beni' şarkısıyla tanınan Kamuran Akkor, yılların şarkıcılarından biri olarak hala konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Ebru Yaşar, İstanbul ve Kıbrıs'ta 4 milyon liraya sahne alacak.

Ebru Yaşar, İstanbul ve Kıbrıs'ta 4 milyon liraya sahne alacak.

Son yıllara çıkardığı düet parçalarla damgasını vuran Ebru Yaşar, renkli sahnesiyle de gündeme geliyor.

İrem Derici, 2 milyon liraya Almanya'da sahne alacak.

İrem Derici, 2 milyon liraya Almanya'da sahne alacak.

Polemiklerin kadını olan İrem Derici, sahne şovlarıyla en çok beğenilen isimlerden birisi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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