Sahne Ücretleri Dudak Uçuklatan Ünlülerimiz Bu Bayramda Ne Kadar Para Kazanacak, Gelin Birlikte Göz Atalım!

Şimdilerde özellikle özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Emrah, uzun yıllardır hem sinema hem de müzik dünyasının tanınan simalarından. Kendisinin daha önceki ilişkilerinden Tayfun Erdoğan adlı bir oğlu olduğu biliniyordu. Emrah, Tayfun'u uzun yıllar kabul etmemesiyle de gündeme gelmişti.