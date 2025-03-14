Ev Hapsi Bitti, Ziyaretler Başladı: Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile Birlikte İftar Yaptı!

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, yasa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddiasıyla Kasım 2024'te gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, her iki ünlü isim de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme, Erbil ve Ortaç için ev hapsi kararı vermişti. Ardından ev hapsinde olan ikilinin adli kontrol talebi kaldırılmıştı.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç bu sefer de iftar yemeği için bir araya geldi. Erbil, iftar yemeğinden bir fotoğrafı paylaşarak 'İstanbul için iftar vakti' notunu düştü.