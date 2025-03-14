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Ev Hapsi Bitti, Ziyaretler Başladı: Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile Birlikte İftar Yaptı!

Ev Hapsi Bitti, Ziyaretler Başladı: Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile Birlikte İftar Yaptı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 23:13

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, yasa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddiasıyla Kasım 2024'te gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, her iki ünlü isim de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme, Erbil ve Ortaç için ev hapsi kararı vermişti. Ardından ev hapsinde olan ikilinin adli kontrol talebi kaldırılmıştı. 

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç bu sefer de iftar yemeği için bir araya geldi. Erbil, iftar yemeğinden bir fotoğrafı paylaşarak 'İstanbul için iftar vakti' notunu düştü.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, ev hapsine çarptırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, ev hapsine çarptırılmıştı.

Serdar Ortaç, ülkemizde pop müzik deyince akla ilk gelen isimlerden birisi şüphesiz. Mehmet Ali Erbil ise televizyon dünyasının renkli kimliklerinden biri olarak uzun yıllar yaptığı sunuculukla kendisini geniş kitlelere sevdirtmişti.

Soruşturma sürecinde ilk önce Ortaç'ın davası gerçekleşmiş ve bu davada hakim karşısına Ortaç'ın tanığı olarak Mehmet Ali Erbil çıkmıştı.

Soruşturma sürecinde ilk önce Ortaç'ın davası gerçekleşmiş ve bu davada hakim karşısına Ortaç'ın tanığı olarak Mehmet Ali Erbil çıkmıştı.

Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç gazetecilerin sorularına “Çok üzgünüm, iddialar doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum” diyerek yanıt vermişti.

Tanıklık etmek için sabah saatlerinde adliyeye giden Mehmet Ali Erbil'se 'Benim davama daha bir ay var. Serdar daha şanslı' ifadelerini kullanmıştı o günlerde.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ikilisi ramazan ayında bir araya geldi. Birlikte zorlu mahkeme süreçleri atlatan ikili, iftar yaptı.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ikilisi ramazan ayında bir araya geldi. Birlikte zorlu mahkeme süreçleri atlatan ikili, iftar yaptı.

2024'ün Kasım ayında ev hapsi kararı kaldırılan ikiliden Mehmet Ali Erbil iftar sofrası keyiflerini 'İstanbul için iftar vakti' notuyla paylaştı.

İkili goygoycuların diline işte böyle düştü:

İkili goygoycuların diline işte böyle düştü:
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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