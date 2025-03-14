Suzan Sabancı'nın Eski Eşi Haluk Dinçer, Faslı Mücevher Tasarımcısı Mounia Amar ile Yeni Bir Aşka Yelken Açtı
Suzan Sabancı'nın Eski Eşi Haluk Dinçer, Faslı Mücevher Tasarımcısı Mounia Amar ile Yeni Bir Aşka Yelken Açtı
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ile Sabancı Holding'te Finansal Hizmetler Grup Başkanı Haluk Dinçer, 28 senelik evliliklerini ani bir kararla 2023 senesinde sonlandırmıştı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Dinçer bir süredir Faslı mücevher tasarımcısı Mounia Ammor ile aşk yaşıyormuş!
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Suzan Sabancı ile iş insanı Haluk Dinçer 1995 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 28 senelik evliliklerini 2023 yılında sonlandırdı.
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Sosyete dünyası o dönem bu ayrılık haberleriyle epey çalkalanmıştı.
Ayrılığın ardından aşk haberleriyle gündeme gelen Dinçer, bu sefer de yeni aşkı Faslı mücevher tasarımcısı Mounia Amar ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.
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