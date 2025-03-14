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Suzan Sabancı'nın Eski Eşi Haluk Dinçer, Faslı Mücevher Tasarımcısı Mounia Amar ile Yeni Bir Aşka Yelken Açtı

Suzan Sabancı'nın Eski Eşi Haluk Dinçer, Faslı Mücevher Tasarımcısı Mounia Amar ile Yeni Bir Aşka Yelken Açtı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 00:09

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ile Sabancı Holding'te Finansal Hizmetler Grup Başkanı Haluk Dinçer, 28 senelik evliliklerini ani bir kararla 2023 senesinde sonlandırmıştı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Dinçer bir süredir Faslı mücevher tasarımcısı Mounia Ammor ile aşk yaşıyormuş!

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Suzan Sabancı ile iş insanı Haluk Dinçer 1995 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 28 senelik evliliklerini 2023 yılında sonlandırdı.

Suzan Sabancı ile iş insanı Haluk Dinçer 1995 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 28 senelik evliliklerini 2023 yılında sonlandırdı.

Suzan Sabancı ayrılık hakkında, '28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık.'' açıklamasında bulunmuştu.

Sosyete dünyası o dönem bu ayrılık haberleriyle epey çalkalanmıştı.

Sosyete dünyası o dönem bu ayrılık haberleriyle epey çalkalanmıştı.

Suzan Sabancı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanlığı yaparken, Haluk Dinçer ise Sabancı Holding'te Finansal Hizmetler Grup Başkanı olarak görev alıyor.

Ayrılığın ardından aşk haberleriyle gündeme gelen Dinçer, bu sefer de yeni aşkı Faslı mücevher tasarımcısı Mounia Amar ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.

Ayrılığın ardından aşk haberleriyle gündeme gelen Dinçer, bu sefer de yeni aşkı Faslı mücevher tasarımcısı Mounia Amar ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Dinçer’in bir süredir Faslı mücevher tasarımcısı Mounia Ammor ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Ammor, İstanbul'da yaşıyor ve kendi adını taşıyan bir mücevher markasını işletiyormuş. 

Buna ek olarak Üstündağ'ın yazısına göre çiftin ortak bir de tutkusu varmış: Bebek sahilinde sabah yürüyüşleri yapmak! Nitekim bu yürüyüşlerin birinde tanışan çift, aralarındaki otuz yaş farka rağmen oldukça mutlu olduklarını söylüyorlarmış. Sık sık yurtdışı tatillerine çıkarak, şimdilik gözlerden uzak kalmayı tercih ediyorlarmış.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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