Suzan Sabancı'nın Eski Eşi Haluk Dinçer, Faslı Mücevher Tasarımcısı Mounia Amar ile Yeni Bir Aşka Yelken Açtı

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Dinçer’in bir süredir Faslı mücevher tasarımcısı Mounia Ammor ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Ammor, İstanbul'da yaşıyor ve kendi adını taşıyan bir mücevher markasını işletiyormuş.

Buna ek olarak Üstündağ'ın yazısına göre çiftin ortak bir de tutkusu varmış: Bebek sahilinde sabah yürüyüşleri yapmak! Nitekim bu yürüyüşlerin birinde tanışan çift, aralarındaki otuz yaş farka rağmen oldukça mutlu olduklarını söylüyorlarmış. Sık sık yurtdışı tatillerine çıkarak, şimdilik gözlerden uzak kalmayı tercih ediyorlarmış.