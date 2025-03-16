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Eski Kumarhane Müdürü Serdar Tavus Kumarhanelerin Mantığını Anlattı

Eski Kumarhane Müdürü Serdar Tavus Kumarhanelerin Mantığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.03.2025 - 13:21 Son Güncelleme: 16.03.2025 - 13:23

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Kumar, insanı adeta esir alan, çoğu zaman kontrol edilemeyen bir tutku. Bu tutku, bir kere kapıldı mı, kişiyi adım adım uçuruma sürüklüyor. Bu alışkanlık yüzünden tüm varlığını kaybeden insanlar intihara bile kalkışabiliyor. 

Eski kumarhane müdürü Serdar Tavus, kumarhanelerle ilgili ciddi uyarılarda bulundu. 'Kumarhaneyi yenmeye çalışıyorlar. Kumarhane milyon doları sen gel yen diye mi yatırmış?' diyen Tavus, pek çok kişiyi kumarhane gerçekleriyle yüzleştirdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Kumar, bir alışkanlık olmanın ötesinde, kişinin yaşamını tamamen ele geçiren bir bağımlılık.

Kumar, bir alışkanlık olmanın ötesinde, kişinin yaşamını tamamen ele geçiren bir bağımlılık.

Sadece maddi değil, manevi anlamda da kişiyi yıpratan bu bağımlılık, aynı zamanda sosyal hayatı da olumsuz etkiliyor. Kumar, birçok insanın hayatını karartan, ailelerin dağılmasına, işlerin kaybedilmesine ve hatta intiharlara bile sebep olan bir bela.

Bunun temelinde elbette pskolojik sebepler de yatıyor. Kişi bir anda kontrolünü kaybediyor. Bu noktada uzmanlardan destek almanın önemi büyük.

Bunun temelinde elbette pskolojik sebepler de yatıyor. Kişi bir anda kontrolünü kaybediyor. Bu noktada uzmanlardan destek almanın önemi büyük.

Son dönemde online bahis sitelerinin de artmasıyla, kumar oynayanların sayısı artarken yaş ortalaması da düşünce bu uyarılar büyük önem taşır hale geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Hasan Kut

Bu adamın hareketleri konuşmaları o kadar iticiki.