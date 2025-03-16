Eski Kumarhane Müdürü Serdar Tavus Kumarhanelerin Mantığını Anlattı

Kumar, insanı adeta esir alan, çoğu zaman kontrol edilemeyen bir tutku. Bu tutku, bir kere kapıldı mı, kişiyi adım adım uçuruma sürüklüyor. Bu alışkanlık yüzünden tüm varlığını kaybeden insanlar intihara bile kalkışabiliyor.
Eski kumarhane müdürü Serdar Tavus, kumarhanelerle ilgili ciddi uyarılarda bulundu. 'Kumarhaneyi yenmeye çalışıyorlar. Kumarhane milyon doları sen gel yen diye mi yatırmış?' diyen Tavus, pek çok kişiyi kumarhane gerçekleriyle yüzleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kumar, bir alışkanlık olmanın ötesinde, kişinin yaşamını tamamen ele geçiren bir bağımlılık.
Bunun temelinde elbette pskolojik sebepler de yatıyor. Kişi bir anda kontrolünü kaybediyor. Bu noktada uzmanlardan destek almanın önemi büyük.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bu adamın hareketleri konuşmaları o kadar iticiki.