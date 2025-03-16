Eski Kumarhane Müdürü Serdar Tavus Kumarhanelerin Mantığını Anlattı

Kumar, insanı adeta esir alan, çoğu zaman kontrol edilemeyen bir tutku. Bu tutku, bir kere kapıldı mı, kişiyi adım adım uçuruma sürüklüyor. Bu alışkanlık yüzünden tüm varlığını kaybeden insanlar intihara bile kalkışabiliyor.

Eski kumarhane müdürü Serdar Tavus, kumarhanelerle ilgili ciddi uyarılarda bulundu. 'Kumarhaneyi yenmeye çalışıyorlar. Kumarhane milyon doları sen gel yen diye mi yatırmış?' diyen Tavus, pek çok kişiyi kumarhane gerçekleriyle yüzleştirdi.