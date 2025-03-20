Kanye West Bu Kez Çizgiyi Fena Aştı: Beyonce'nin Çocukları Hakkında Skandal Paylaşımlarına Tepki Yağdı
Kanye West Bu Kez Çizgiyi Fena Aştı: Beyonce'nin Çocukları Hakkında Skandal Paylaşımlarına Tepki Yağdı
Son zamanlarda birçok ünlüyü hedef alan tartışmalı rapçi Kanye West, bu kez Beyoncé, eşi Jay-Z ve hatta onların küçücük çocuklarını hedef aldı.
West, yaptığı sosyal medya paylaşımında çiftin ikiz çocukları Rumi ve Sir Carter’ın zihinsel engelli olduğunu ima eden sözler kullandı. Bu açıklamalar büyük tepki çekerken, Beyoncé’nin annesi Tina Knowles da torunlarını savunarak Kanye’ye sert çıktı.
Paylaşımını sildikten sonra geri yükleyen West, daha sonra yeni bir açıklamayla yaptığı paylaşımı neden kaldırdığını da açıkladı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kanye West’in skandalları bitmek bilmiyor! Hatırlarsanız, geçtiğimiz ay Grammy Ödülleri’nde eşi Bianca Censori’nin cesur kıyafet tercihiyle büyük bir tartışma yaratmıştı.
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West bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi ve Beyoncé ve Jay-Z'i hatta onların küçük çocuklarını radarına aldı!
Beyoncé’nin annesi Tina Knowles de torunlarını savunmak için hemen devreye girdi.
Daha önce homofobik ve kadın düşmanı açıklamaları nedeniyle birçok kez gündeme gelmiş ve büyük tepkiler almıştı. Ancak bu kez doğrudan çocukları hedef alması tepkileri daha da sertleştirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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