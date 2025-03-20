Kanye West Bu Kez Çizgiyi Fena Aştı: Beyonce'nin Çocukları Hakkında Skandal Paylaşımlarına Tepki Yağdı

Son zamanlarda birçok ünlüyü hedef alan tartışmalı rapçi Kanye West, bu kez Beyoncé, eşi Jay-Z ve hatta onların küçücük çocuklarını hedef aldı.

West, yaptığı sosyal medya paylaşımında çiftin ikiz çocukları Rumi ve Sir Carter’ın zihinsel engelli olduğunu ima eden sözler kullandı. Bu açıklamalar büyük tepki çekerken, Beyoncé’nin annesi Tina Knowles da torunlarını savunarak Kanye’ye sert çıktı.

Paylaşımını sildikten sonra geri yükleyen West, daha sonra yeni bir açıklamayla yaptığı paylaşımı neden kaldırdığını da açıkladı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.