onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kanye West Bu Kez Çizgiyi Fena Aştı: Beyonce'nin Çocukları Hakkında Skandal Paylaşımlarına Tepki Yağdı

Kanye West Bu Kez Çizgiyi Fena Aştı: Beyonce'nin Çocukları Hakkında Skandal Paylaşımlarına Tepki Yağdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.03.2025 - 15:37

Son zamanlarda birçok ünlüyü hedef alan tartışmalı rapçi Kanye West, bu kez Beyoncé, eşi Jay-Z ve hatta onların küçücük çocuklarını hedef aldı. 

West, yaptığı sosyal medya paylaşımında çiftin ikiz çocukları Rumi ve Sir Carter’ın zihinsel engelli olduğunu ima eden sözler kullandı. Bu açıklamalar büyük tepki çekerken, Beyoncé’nin annesi Tina Knowles da torunlarını savunarak Kanye’ye sert çıktı. 

Paylaşımını sildikten sonra geri yükleyen West, daha sonra yeni bir açıklamayla yaptığı paylaşımı neden kaldırdığını da açıkladı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanye West’in skandalları bitmek bilmiyor! Hatırlarsanız, geçtiğimiz ay Grammy Ödülleri’nde eşi Bianca Censori’nin cesur kıyafet tercihiyle büyük bir tartışma yaratmıştı.

Kanye West’in skandalları bitmek bilmiyor! Hatırlarsanız, geçtiğimiz ay Grammy Ödülleri’nde eşi Bianca Censori’nin cesur kıyafet tercihiyle büyük bir tartışma yaratmıştı.

Bianca’nın bu tarzı Kanye’nin bir dayatması mı, yoksa kendi seçimi mi olduğu uzun süre tartışılmıştı. 

Hatta eski sevgilisi Amber Rose, Kanye’nin kadınlarını böyle giydirmeyi sevdiğini, Kim Kardashian’la beraber kendisine de aynı baskıyı yaptığını açıklamıştı. 

“O böyle biri. Başka erkeklerin kadınının üzerine salyalarını akıtmasını istiyor. İlgi duyduğu şey bu, bundan hoşlanıyor.” demişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

West bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi ve Beyoncé ve Jay-Z'i hatta onların küçük çocuklarını radarına aldı!

West bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi ve Beyoncé ve Jay-Z'i hatta onların küçük çocuklarını radarına aldı!

Sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda, Beyoncé ve Jay-Z’nin yedi yaşındaki ikizleri Rumi ve Sir Carter hakkında 'Bir dakika, Jay-Z ve Beyonce'nin küçük çocuklarını gören oldu mu? Gerçekten gerizekalılar. Bu yüzden yapay tohumlama büyük nimet.' diye yazdı.

Daha sonra paylaşımı sildi ancak peş peşe hakaret, ırkçı ve aşağılayıcı tweetler atmaya devam etti. 

Çocukların zihinsel engelli olduğunu söyleyerek alay eden Kanye, attığı tweetlerle sert eleştirilerin odağı oldu. 

Tepkiler büyüyünce Kanye West, bir kez daha açıklama yaptı. Ancak bu sefer olayın özrünü dilemek yerine paylaşımını neden sildiğini açıkladı. West, “Herkesin bilmesini isterim ki, Beyoncé’nin ailesiyle ilgili paylaşımı kaldırdım çünkü Twitter’ın beni iptal etme ihtimali vardı” dedi. 

Yani West’in paylaşımı silmesinin nedeni pişmanlık değil, platformdan olası bir yasak alma korkusuydu.

Beyoncé’nin annesi Tina Knowles de torunlarını savunmak için hemen devreye girdi.

Beyoncé’nin annesi Tina Knowles de torunlarını savunmak için hemen devreye girdi.

Instagram’da yaptığı paylaşımda Kanye’nin yorumlarına tepki göstererek, “Bayat şaka, zaman! Cehalet ve kötülük karşısında pozitif ve klas kalmak zor. Ama biliyorum ki bana veya aileme karşı oluşturulmuş hiçbir silah başarılı olmayacak. Bu savaş benim değil, Rab’bin, biliyorum ki Tanrı bunu başaracak” ifadelerini kullandı.

Tepkiler büyüyünce Kanye West bir kez daha açıklama yaptı. Ancak bu sefer olayın özrünü dilemek yerine paylaşımını neden sildiğini açıkladı. West, “Herkesin bilmesini isterim ki, Beyoncé’nin ailesiyle ilgili paylaşımı kaldırdım çünkü Twitter’ın beni iptal etme ihtimali vardı” dedi. 

Yani West’in paylaşımı silmesinin nedeni pişmanlık değil, platformdan olası bir yasak alma korkusuydu.

Daha önce homofobik ve kadın düşmanı açıklamaları nedeniyle birçok kez gündeme gelmiş ve büyük tepkiler almıştı. Ancak bu kez doğrudan çocukları hedef alması tepkileri daha da sertleştirdi.

Daha önce homofobik ve kadın düşmanı açıklamaları nedeniyle birçok kez gündeme gelmiş ve büyük tepkiler almıştı. Ancak bu kez doğrudan çocukları hedef alması tepkileri daha da sertleştirdi.

Sosyal medyada pek çok kişi Kanye’nin artık durdurulması gerektiğini ve platformlardan yasaklanması gerektiğini savunuyor. 

Ancak ünlü rapçi bugüne kadar hiçbir eleştiri karşısında geri adım atmadı ve muhtemelen bundan sonra da atmayacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın