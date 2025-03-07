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Kanye West'in Eski Sevgilisi Amber Rose, Bianca Censori'nin Neden Açık Kıyafetler Giydiğini İtiraf Etti

Kanye West'in Eski Sevgilisi Amber Rose, Bianca Censori'nin Neden Açık Kıyafetler Giydiğini İtiraf Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.03.2025 - 16:05

Grammy Kırmızı Halısı’nda Kanye West ve eşi Beyoncé’nin olayı hala unutulmuş değil. Beyoncé’nin üzerindeki kürkü çıkarıp tamamen çıplak kalması sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, ünlü şarkıcının Kanye tarafından baskı altına alındığı iddiaları dolaşmaya başlamıştı. 

Haftalar sonra Kanye’nin eski sevgilisi Amber Rose’tan gelen açıklamalar ise bu iddiaları daha da alevlendirdi. Amber Rose, yıllar önce Kanye West’in kendisini de açık kıyafetler giymeye zorlayarak ağlattığını söyledi. 

Üstelik West’in aynı şeyi Kim Kardashian’a da yaptığını iddia etti. “Kanye’nin hoşlandığı şey bu, başka erkeklerin kadınını arzulamasını istiyor” diyerek ünlü rapçinin kadınlara bakış açısını anlattı.

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Grammy Ödül Töreni’nde Kanye West ve Beyoncé’nin davetli olmadıkları halde kırmızı halıda yürümek için ısrar ettikleri çok konuşulmuştu.

Grammy Ödül Töreni’nde Kanye West ve Beyoncé’nin davetli olmadıkları halde kırmızı halıda yürümek için ısrar ettikleri çok konuşulmuştu.

Tüm gözler üzerlerindeyken Beyoncé, üzerinde sadece bir kürkle törene gelmiş, ardından o kürkü çıkararak tamamen çıplak kalmıştı. O anlar büyük tepki çekmiş, sosyal medya Beyoncé’nin Kanye tarafından baskılandığını konuşmaya başlamıştı.

Olaydan sadece birkaç gün sonra çiftin boşanma aşamasında olduğu bile iddia edilmişti. Hatta Kanye’nin Beyoncé’ye 5 milyon dolarlık bir ödeme yapacağı söylentileri de ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Ancak boşanma iddiaları çok geçmeden yalanlandı. Kanye West, Japonya’da çektiği ve yapımcılığını üstlendiği yeni filmde Beyoncé’nin başrol oynadığını duyurdu. Üstelik eşinin tamamen çıplak yattığı bir fotoğrafını paylaşarak filmin afişi olarak yayınladı. Altına da “Japonya’da çekilen, yapımcılığını üstlendiğim ilk uzun metrajlı filmde başrol oynayan karımla gurur duyuyorum” notunu düştü.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bütün bu olaylar sürerken, Kanye’nin kadınları baskı altına aldığına dair tartışmalar devam etti. Ve tam da bu sırada eski sevgilisi Amber Rose, Kanye West hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

Bütün bu olaylar sürerken, Kanye’nin kadınları baskı altına aldığına dair tartışmalar devam etti. Ve tam da bu sırada eski sevgilisi Amber Rose, Kanye West hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

2008-2010 yılları arasında Kanye West ile aşk yaşayan Amber Rose, bir podcast yayınında çarpıcı itiraflarda bulundu. Rose, yıllar önce Kanye’nin kendisini açık bir kıyafet giymeye zorlayarak ağlattığını söyledi. Sunucunun “Sanırım Kanye’nin karısına bir ara giydirdiği transparan elbiselerden birini sen de giymiştin” sözleri üzerine Rose, o anları şöyle anlattı:

“Evet, giymiştim. Çok ağladım. Ağladığımı, onunla tartıştığımı ve ‘Bunu giymek istemiyorum’ dediğimi hatırlıyorum. Bana ‘Anlamıyorsun, bu moda, ben bir dâhiyim’ dedi. Onun nasıl biri olduğunu biliyorsun. ‘Tamam, hâlâ giymek istemiyorum’ dedim ama sonunda giyerek gittim. Beni internette yerden yere vurdular.”

Amber Rose’un burada bahsettiği kıyafetin 2010 yılında Paris Moda Haftası’nda giydiği transparan elbise olduğu düşünülüyor.

Amber Rose’un burada bahsettiği kıyafetin 2010 yılında Paris Moda Haftası’nda giydiği transparan elbise olduğu düşünülüyor.

Bilmeyenler için; 15 yıl önceki Paris Moda Haftası’nda Kanye West ve o dönemki sevgilisi Amber Rose çok konuşulmuştu. Özellikle Amber Rose, üzerindeki kıyafet nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Eski model, Kanye’nin eşine uyguladığı baskıyı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

Eski model, Kanye’nin eşine uyguladığı baskıyı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

“Kesinlikle Kanye West onu böyle giydiriyor. Evet, aynısını bana ve Kim’e de yaptı. O böyle biri. Başka erkeklerin kadınının üzerine salyalarını akıtmasını istiyor. İlgi duyduğu şey bu, bundan hoşlanıyor.”

Amber Rose’un bu açıklamaları eğer doğruysa Kanye West’in eşi Beyoncé’nin Grammy’de tamamen çıplak kalmasının da ardındaki ismin Kanye olduğunu düşünenleri daha da haklı çıkarmış oluyor.

Amber Rose’un bu açıklamaları eğer doğruysa Kanye West’in eşi Beyoncé’nin Grammy’de tamamen çıplak kalmasının da ardındaki ismin Kanye olduğunu düşünenleri daha da haklı çıkarmış oluyor.
crookfromthebrook.wordpress.com

Kanye West’in kadınları kıyafetleri konusunda yönlendirdiği, hatta baskı yaptığı iddiaları yıllardır konuşulsa da, Amber Rose’un bu itirafları tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. Bakalım Bianca Censori ya da Kanye West'ten bir savunma gelecek mi? Bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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