Kanye West'in Eski Sevgilisi Amber Rose, Bianca Censori'nin Neden Açık Kıyafetler Giydiğini İtiraf Etti

Grammy Kırmızı Halısı’nda Kanye West ve eşi Beyoncé’nin olayı hala unutulmuş değil. Beyoncé’nin üzerindeki kürkü çıkarıp tamamen çıplak kalması sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, ünlü şarkıcının Kanye tarafından baskı altına alındığı iddiaları dolaşmaya başlamıştı.

Haftalar sonra Kanye’nin eski sevgilisi Amber Rose’tan gelen açıklamalar ise bu iddiaları daha da alevlendirdi. Amber Rose, yıllar önce Kanye West’in kendisini de açık kıyafetler giymeye zorlayarak ağlattığını söyledi.

Üstelik West’in aynı şeyi Kim Kardashian’a da yaptığını iddia etti. “Kanye’nin hoşlandığı şey bu, başka erkeklerin kadınını arzulamasını istiyor” diyerek ünlü rapçinin kadınlara bakış açısını anlattı.