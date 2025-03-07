Kanye West'in Eski Sevgilisi Amber Rose, Bianca Censori'nin Neden Açık Kıyafetler Giydiğini İtiraf Etti
Grammy Kırmızı Halısı’nda Kanye West ve eşi Beyoncé’nin olayı hala unutulmuş değil. Beyoncé’nin üzerindeki kürkü çıkarıp tamamen çıplak kalması sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, ünlü şarkıcının Kanye tarafından baskı altına alındığı iddiaları dolaşmaya başlamıştı.
Haftalar sonra Kanye’nin eski sevgilisi Amber Rose’tan gelen açıklamalar ise bu iddiaları daha da alevlendirdi. Amber Rose, yıllar önce Kanye West’in kendisini de açık kıyafetler giymeye zorlayarak ağlattığını söyledi.
Üstelik West’in aynı şeyi Kim Kardashian’a da yaptığını iddia etti. “Kanye’nin hoşlandığı şey bu, başka erkeklerin kadınını arzulamasını istiyor” diyerek ünlü rapçinin kadınlara bakış açısını anlattı.
Grammy Ödül Töreni’nde Kanye West ve Beyoncé’nin davetli olmadıkları halde kırmızı halıda yürümek için ısrar ettikleri çok konuşulmuştu.
Bütün bu olaylar sürerken, Kanye’nin kadınları baskı altına aldığına dair tartışmalar devam etti. Ve tam da bu sırada eski sevgilisi Amber Rose, Kanye West hakkında bomba açıklamalarda bulundu.
Amber Rose’un burada bahsettiği kıyafetin 2010 yılında Paris Moda Haftası’nda giydiği transparan elbise olduğu düşünülüyor.
Eski model, Kanye’nin eşine uyguladığı baskıyı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
Amber Rose’un bu açıklamaları eğer doğruysa Kanye West’in eşi Beyoncé’nin Grammy’de tamamen çıplak kalmasının da ardındaki ismin Kanye olduğunu düşünenleri daha da haklı çıkarmış oluyor.
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