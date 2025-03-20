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Doğum Günü Paylaşımlarına Tepki Yağan Tuğçe Tayfur Acımasız Yorumları İfşa Ederek Meydan Okudu

Doğum Günü Paylaşımlarına Tepki Yağan Tuğçe Tayfur Acımasız Yorumları İfşa Ederek Meydan Okudu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.03.2025 - 14:35

Şarkıcı kimliğiyle babasının izinden giden Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından doğum gününü kutlayınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Gelen yorumlara daha fazla dayanamayan Tayfur, yeni bir paylaşımla eleştiri yapanları ifşa ederek sert çıktı. 

“Korku iyidir, korkun. Böyle fake hesapların arkasına saklanarak insanları kışkırtmaya çalışın. Sonra da alın cevaplarınızı beni sevenlerden. Ama ben korkak ve cibilliyetsiz düşman sevmiyorum” diyerek tepkisini dile getirdi. 

İşte detaylar…

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“İçim Yanar”, “Bana da Söyle”, “Emmioğlu” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla hafızalara kazınan Ferdi Tayfur’u tanımayanınız yoktur.

“İçim Yanar”, “Bana da Söyle”, “Emmioğlu” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla hafızalara kazınan Ferdi Tayfur’u tanımayanınız yoktur.

Arabesk müziğin usta ismi 2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek hayranlarını büyük bir yasa boğmuştu.

Ferdi Tayfur’un vefatından sonra ise ailesinde sular durulmadı. Özellikle miras meselesi büyük bir kavga başlattı. 3 milyar TL değerinde olduğu iddia edilen servetin paylaşımıyla ilgili iddialar günlerce gündemde kaldı. Vasiyette Tuğçe Tayfur’un adının geçmemesi ünlü ismin kayyum talebiyle mahkemeye başvurmasına neden olmuştu. 

Ferdi Tayfur’un 11 kişiye pay ettiği mirasta yer almayan Tuğçe Tayfur, sürecin başından beri tepkisini açıkça dile getirirken, yeğeni Şirin Gözalıcı ile de karşı karşıya gelmişti.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Tuğçe Tayfur, doğum gününü kutladı ve bu özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Tuğçe Tayfur, doğum gününü kutladı ve bu özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımına da 'Herbirimizin ışıl ışıl parlayacağı bir yıl olsun güzel dostlarım sizi seviyorum' notunu düştü. Başka bir paylaşımında ise duygusal sözler kullandı:

“Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı, anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina’da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki… Hayat tabii bu işte, bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam. Türkiye büyük bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim. Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken bi taraftan da 3 tane evladıma kanat olmaya gayret ediyorum. Bugün anladım ki benim çok ama çok güzel dostlarım var. Herbirinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız ❤️ doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum”

Ancak paylaşımı takipçileri tarafından sert eleştiriler aldı. Ünlü isim gelen olumsuz yorumlara ise sessiz kalmadı ve sert bir dille yanıt verdi.

Ancak paylaşımı takipçileri tarafından sert eleştiriler aldı. Ünlü isim gelen olumsuz yorumlara ise sessiz kalmadı ve sert bir dille yanıt verdi.

Doğum günü paylaşımına yönelik eleştirilere karşılık veren Tayfur, bazı hesapları ifşa ederek şu ifadeleri kullandı:

“Korku iyidir. Korkun! Böyle fake hesapların arkasına saklanarak insanları kışkırtmaya çalışın. Sonra da alın cevaplarınızı beni sevenlerden. Ama ben korkak ve cibilliyetsiz düşman sevmiyorum. Keza beni sevenler de sevmezler sizin gibi karakter yoksunlarını. Biraz cesaret! Ha gayret!”

Ünlü şarkıcının bu sert çıkışı sosyal medyada yankı uyandırırken, sevenlerinden de destek mesajları yağdı. 

Bazı kullanıcılar, Tayfur’un sürekli gündeme gelen miras tartışmaları nedeniyle hedef alındığını savunarak ünlü ismin hakkının yendiğini belirtti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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