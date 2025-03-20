Doğum Günü Paylaşımlarına Tepki Yağan Tuğçe Tayfur Acımasız Yorumları İfşa Ederek Meydan Okudu

Paylaşımına da 'Herbirimizin ışıl ışıl parlayacağı bir yıl olsun güzel dostlarım sizi seviyorum' notunu düştü. Başka bir paylaşımında ise duygusal sözler kullandı:

“Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı, anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina’da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki… Hayat tabii bu işte, bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam. Türkiye büyük bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim. Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken bi taraftan da 3 tane evladıma kanat olmaya gayret ediyorum. Bugün anladım ki benim çok ama çok güzel dostlarım var. Herbirinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız ❤️ doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum”