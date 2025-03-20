Doğum Günü Paylaşımlarına Tepki Yağan Tuğçe Tayfur Acımasız Yorumları İfşa Ederek Meydan Okudu
Doğum Günü Paylaşımlarına Tepki Yağan Tuğçe Tayfur Acımasız Yorumları İfşa Ederek Meydan Okudu
Şarkıcı kimliğiyle babasının izinden giden Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından doğum gününü kutlayınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Gelen yorumlara daha fazla dayanamayan Tayfur, yeni bir paylaşımla eleştiri yapanları ifşa ederek sert çıktı.
“Korku iyidir, korkun. Böyle fake hesapların arkasına saklanarak insanları kışkırtmaya çalışın. Sonra da alın cevaplarınızı beni sevenlerden. Ama ben korkak ve cibilliyetsiz düşman sevmiyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.
İşte detaylar…
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“İçim Yanar”, “Bana da Söyle”, “Emmioğlu” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla hafızalara kazınan Ferdi Tayfur’u tanımayanınız yoktur.
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Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Tuğçe Tayfur, doğum gününü kutladı ve bu özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ancak paylaşımı takipçileri tarafından sert eleştiriler aldı. Ünlü isim gelen olumsuz yorumlara ise sessiz kalmadı ve sert bir dille yanıt verdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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