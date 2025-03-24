Yasmin Erbil'in Azalan Takipçileri, Meryem Uzerli'nin Set İmajı: 24 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Yasmin Erbil'in Azalan Takipçileri, Meryem Uzerli'nin Set İmajı: 24 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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1. Anıl Acar (Gazapizm)
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2. Erkan Avcı
3. İrem Derici
4. Demet Akalın
5. Demet Evgar
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6. Merve Boluğur
7. Yasmin Erbil
8. Yasemin Yürük
9. Meryem Uzerli
10. Boran Kuzum
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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