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Uraz Kaygılaroğlu'ndan Yeni Aşkı Olduğu İddia Edilen Sayna Soleimanpour ile İlk Paylaşım Geldi!

Uraz Kaygılaroğlu'ndan Yeni Aşkı Olduğu İddia Edilen Sayna Soleimanpour ile İlk Paylaşım Geldi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.01.2024 - 20:48

'Muhteşem bir baba' diye andığımız Uraz Kaygılaroğlu'nun aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı iddia edilen Sayna Soleimanpour ile fotoğraflarını gördüğümüz Kaygılaroğlu, bu sefer de yaptığı bir yorumla dikkat çekti!

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/uraz-kayg...
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Uraz Kaygılaroğlu, sevilen oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemimizden düşmeyen bir isim.

Uraz Kaygılaroğlu, sevilen oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemimizden düşmeyen bir isim.

Bugüne kadar birçok ünlü yapımda başarılı rollere imza atan Uraz Kaygılaroğlu, şu sıralar Sakla Beni dizisinde yer alıyor. Mete karakterine hayat veren ünlü isim, izleyenleri ekran başına kilitliyor adeta.

Kaygılaroğlu'nun hayatına dair birkaç bilgiye sahipseniz, Melis İşiten ile bir evlilik yaptıklarını da biliyorsunuzdur.

Kaygılaroğlu'nun hayatına dair birkaç bilgiye sahipseniz, Melis İşiten ile bir evlilik yaptıklarını da biliyorsunuzdur.

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, 2014 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Daha sonra kucaklarına aldıkları Ada adındaki kızlarıyla, tatlı mı tatlı bir aileye dönüştüler.

Herkesin imrenerek baktığı Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten ise ayrılık kararı alarak hepimizi şoke etmişti.

Herkesin imrenerek baktığı Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten ise ayrılık kararı alarak hepimizi şoke etmişti.

2019 yılında yollarını ayıran çift, bağlarını ise hiçbir zaman koparmadı. Uraz Kaygılaroğlu'nun eşi ve kızıyla olan ilişkisi, her zaman parmakla gösterildi. Kızı Ada ile dünya tatlısı fotoğraflar paylaşan Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'in programına katılmıştı.

Şimdilerde ise ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu hakkında bir aşk iddiası dolanıyor ortalıkta!

Şimdilerde ise ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu hakkında bir aşk iddiası dolanıyor ortalıkta!

Kaygılaroğlu'nun fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor. Öyle ki gelen son paylaşımlar da bu iddiayı destekler nitelikte.

Öncelikle Sayna Soleimanpour'dan Kaygılaroğlu'nun köpeğiyle bir paylaşım gördük.

Öncelikle Sayna Soleimanpour'dan Kaygılaroğlu'nun köpeğiyle bir paylaşım gördük.

Henüz aşk iddiaları netleşmemişken üst üste paylaşımlar gelmeye başladı!

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Aşk iddialarının odağındaki iki isimden yeni yılın ilk günlerinde bir fotoğraf geldi;

Aşk iddialarının odağındaki iki isimden yeni yılın ilk günlerinde bir fotoğraf geldi;

Daha sonra Sayna Soleimanpour'un paylaştığı bu fotoğrafa Kaygılaroğlu kayıtsız kalmayıp "müteşekkirim" yorumunda bulundu.

Daha sonra Sayna Soleimanpour'un paylaştığı bu fotoğrafa Kaygılaroğlu kayıtsız kalmayıp "müteşekkirim" yorumunda bulundu.

SNOB Magazin'in aktardığına göre, Uraz Kaygılaroğlu, aşk yaşadığı iddia edilen Sayna Soleimanpour'un bu fotoğrafına yorum yaptı.

Bizler yalnızca bu yorum üzerinden aşk iddiaları doğru mu diye düşünmeye başlamıştık ki Uraz Kaygılaroğlu'ndan yepyeni bir paylaşım geldi!

Bizler yalnızca bu yorum üzerinden aşk iddiaları doğru mu diye düşünmeye başlamıştık ki Uraz Kaygılaroğlu'ndan yepyeni bir paylaşım geldi!

Sayna Soleimanpour ise bu fotoğrafı bir kalp emojisi ile paylaştı!

Sayna Soleimanpour ise bu fotoğrafı bir kalp emojisi ile paylaştı!

Efendim o zaman soruyoruz sizlere, bu aşk değil de ne?

Efendim o zaman soruyoruz sizlere, bu aşk değil de ne?

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