Uraz Kaygılaroğlu'ndan Yeni Aşkı Olduğu İddia Edilen Sayna Soleimanpour ile İlk Paylaşım Geldi!
Uraz Kaygılaroğlu'ndan Yeni Aşkı Olduğu İddia Edilen Sayna Soleimanpour ile İlk Paylaşım Geldi!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/uraz-kayg...
'Muhteşem bir baba' diye andığımız Uraz Kaygılaroğlu'nun aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı iddia edilen Sayna Soleimanpour ile fotoğraflarını gördüğümüz Kaygılaroğlu, bu sefer de yaptığı bir yorumla dikkat çekti!
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Uraz Kaygılaroğlu, sevilen oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemimizden düşmeyen bir isim.
Kaygılaroğlu'nun hayatına dair birkaç bilgiye sahipseniz, Melis İşiten ile bir evlilik yaptıklarını da biliyorsunuzdur.
Herkesin imrenerek baktığı Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten ise ayrılık kararı alarak hepimizi şoke etmişti.
Şimdilerde ise ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu hakkında bir aşk iddiası dolanıyor ortalıkta!
Öncelikle Sayna Soleimanpour'dan Kaygılaroğlu'nun köpeğiyle bir paylaşım gördük.
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Aşk iddialarının odağındaki iki isimden yeni yılın ilk günlerinde bir fotoğraf geldi;
Daha sonra Sayna Soleimanpour'un paylaştığı bu fotoğrafa Kaygılaroğlu kayıtsız kalmayıp "müteşekkirim" yorumunda bulundu.
Bizler yalnızca bu yorum üzerinden aşk iddiaları doğru mu diye düşünmeye başlamıştık ki Uraz Kaygılaroğlu'ndan yepyeni bir paylaşım geldi!
Sayna Soleimanpour ise bu fotoğrafı bir kalp emojisi ile paylaştı!
Efendim o zaman soruyoruz sizlere, bu aşk değil de ne?
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