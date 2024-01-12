Uraz Kaygılaroğlu'ndan Yeni Aşkı Olduğu İddia Edilen Sayna Soleimanpour ile İlk Paylaşım Geldi!

'Muhteşem bir baba' diye andığımız Uraz Kaygılaroğlu'nun aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı iddia edilen Sayna Soleimanpour ile fotoğraflarını gördüğümüz Kaygılaroğlu, bu sefer de yaptığı bir yorumla dikkat çekti!