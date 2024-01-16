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Erkekleri "Yatmak İstediklerim" Diye Gruplandıran Didem Soydan'a Cüneyt Özdemir'den Maganda Çıkışı

Erkekleri "Yatmak İstediklerim" Diye Gruplandıran Didem Soydan'a Cüneyt Özdemir'den Maganda Çıkışı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.01.2024 - 23:06

Ünlü manken Didem Soydan'ın yaptığı açıklamlar magazin gündemini oldukça meşgul ediyor. Katıldığı bir programda 'erkekler ikiye ayrılır' diyen Soydan, sosyal medyanın tepkisini çekti. O anlar yeniden gündem olurken, Cüneyt Özdemir'den de eleştiri gecikmedi.

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Ünlü manken Didem Soydan, yaptığı açıklamalarla gündemimizden düşmemeyi başarıyor.

Ünlü manken Didem Soydan, yaptığı açıklamalarla gündemimizden düşmemeyi başarıyor.

Verdiği cesur pozlar, yaptığı paylaşımlar bir yana, katıldığı programlarda yaptığı samimi açıklamalar da Didem Soydan'ı magazin gündeminden eksik etmiyor. Öyle ki yaptığı açıklamalar, üzerinden belirli bir süre geçse bile yeniden gündemimize geliyor.

Didem Soydan'ın özellikle Melis İşiten'in programında yaptığı açıklamalar, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Didem Soydan'ın özellikle Melis İşiten'in programında yaptığı açıklamalar, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Aslına bakarsanız, Didem Soydan o programda birden çok iddialı açıklamada bulunmuştu. Aşık olduğu tek bir adam olduğunu söyleyerek akıllara Can Bonomo'yu getirirken, resmen bir kaos yaratmıştı.

"Seninle ne cin tonik içerim, ne kahve içerim, ne flört ederim, ne de seks yaparım" diyerek anlattığı gece kulübü anısı ise tepki çekmişti.

"Seninle ne cin tonik içerim, ne kahve içerim, ne flört ederim, ne de seks yaparım" diyerek anlattığı gece kulübü anısı ise tepki çekmişti.

Didem Soydan, bir gece kulübü anısını anlattıktan sonra 'benim için erkekler ikiye ayrılıyor' diyerek sınıflandırmasını şu şekilde açıklamıştı: 'Yatmak istediklerimle, ilişki yaşamak istediklerim.'

Detaylara burada yer vermiştik;

Didem Soydan'ın bu sözlerinin sosyal medyada yeniden gündem olmasıyla birlikte Cüneyt Özdemir'den de eleştiri geldi.

Didem Soydan'ın bu sözlerinin sosyal medyada yeniden gündem olmasıyla birlikte Cüneyt Özdemir'den de eleştiri geldi.

YouTube kanalında canlı yayın açan Cüneyt Özdemir, Didem Soydan'ın 'erkekler ikiye ayrılır' sözlerine tepki gösterdi. 

Özdemir ilk olarak 'yatılacak kadın var, aşık olunacak kadın var' diyen bir erkeğin maganda olarak nitelendirildiğini belirtti.

"Hemen hemen aynı şeyleri sarışın, mavi gözlü güzel bir kadın söylediği zaman farklı bir şekilde duyuluyor."

"Hemen hemen aynı şeyleri sarışın, mavi gözlü güzel bir kadın söylediği zaman farklı bir şekilde duyuluyor."

Canlı yayınında Didem Soydan'ın o sözlerini de yayınlayan Cüneyt Özdemir, Melis İşiten'in de 'yancı' olduğunu belirtti.

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"Şimdi bunlar maganda olmuyor mu? Erkekler diyince maganda... Bunu bir erkek söylese adamı dövmeyen kalmaz."

"Şimdi bunlar maganda olmuyor mu? Erkekler diyince maganda... Bunu bir erkek söylese adamı dövmeyen kalmaz."

'İnsanları bu şekilde kategorize ederek ilişkiye girmek, yatmak, kalkmak...İnsan kendi ruhuna, vücuduna bu kadar değersiz davranmamalı...'

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