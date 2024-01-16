Erkekleri "Yatmak İstediklerim" Diye Gruplandıran Didem Soydan'a Cüneyt Özdemir'den Maganda Çıkışı

Verdiği cesur pozlar, yaptığı paylaşımlar bir yana, katıldığı programlarda yaptığı samimi açıklamalar da Didem Soydan'ı magazin gündeminden eksik etmiyor. Öyle ki yaptığı açıklamalar, üzerinden belirli bir süre geçse bile yeniden gündemimize geliyor.