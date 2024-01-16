Erkekleri "Yatmak İstediklerim" Diye Gruplandıran Didem Soydan'a Cüneyt Özdemir'den Maganda Çıkışı
Erkekleri "Yatmak İstediklerim" Diye Gruplandıran Didem Soydan'a Cüneyt Özdemir'den Maganda Çıkışı
Ünlü manken Didem Soydan'ın yaptığı açıklamlar magazin gündemini oldukça meşgul ediyor. Katıldığı bir programda 'erkekler ikiye ayrılır' diyen Soydan, sosyal medyanın tepkisini çekti. O anlar yeniden gündem olurken, Cüneyt Özdemir'den de eleştiri gecikmedi.
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Ünlü manken Didem Soydan, yaptığı açıklamalarla gündemimizden düşmemeyi başarıyor.
Didem Soydan'ın özellikle Melis İşiten'in programında yaptığı açıklamalar, gündeme bomba gibi düşmüştü.
"Seninle ne cin tonik içerim, ne kahve içerim, ne flört ederim, ne de seks yaparım" diyerek anlattığı gece kulübü anısı ise tepki çekmişti.
Didem Soydan'ın bu sözlerinin sosyal medyada yeniden gündem olmasıyla birlikte Cüneyt Özdemir'den de eleştiri geldi.
"Hemen hemen aynı şeyleri sarışın, mavi gözlü güzel bir kadın söylediği zaman farklı bir şekilde duyuluyor."
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"Şimdi bunlar maganda olmuyor mu? Erkekler diyince maganda... Bunu bir erkek söylese adamı dövmeyen kalmaz."
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