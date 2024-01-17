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Milyonların Tanıdığı Teletabiler'in 'Güneş Bebeği' Anne Oldu!

Milyonların Tanıdığı Teletabiler'in 'Güneş Bebeği' Anne Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.01.2024 - 09:02

Teletabiler, bir neslin vazgeçilmez dizisi haline geline gelmişti. Özellikle 'Güneş Bebek' neredeyse tüm dünyanın en popüler bebeğiydi. 

Teletabiler'in 'Güneş Bebeği' olarak tanınan Jess Smith, anne oldu!

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Teletabiler, dünyanın en popüler çizgi filmlerinden olmayı başarmıştı.

Teletabiler, dünyanın en popüler çizgi filmlerinden olmayı başarmıştı.

İngiltere yapımı olan Teletabiler (Teletubbies) 1997 yılında yayın hayatına başlamış, 5 sezon boyunca ekranlara gelmişti. Birçok ülkede yayınlanan çizgi dizi, dönemin en popüler yapımlarından birisiydi.

Teletabiler'de güneşin içerisinde gülümseyip duran bebek ise hiç şüphesiz dünyanın en meşhur bebeğiydi.

Teletabiler'de güneşin içerisinde gülümseyip duran bebek ise hiç şüphesiz dünyanın en meşhur bebeğiydi.

Güneş Bebeğin gerçekten kim olduğu ise bir süre merak konusu olmuştu. Neyse ki sosyal medya bu sorunumuza da yetişti, Güneş Bebek Jess Smith, meşhur bebeğin kendisi olduğunu doğruladı.

Doğar doğmaz bütün dünyanın tanıdığı güneş bebek Jess Smith, şimdi 28 yaşında.

Doğar doğmaz bütün dünyanın tanıdığı güneş bebek Jess Smith, şimdi 28 yaşında.

NTV'nin haberine göre, hayatına TV ünlüsü olarak başlayan Jess Smith, kendisine bu alanda bir kariyer çizmedi. Dünyanın en çok tanınan bebeği olsa da, kendisini başka bir projede daha görmedik.

Güneş Bebek Jess Smith, geçtiğimiz günlerde ise anne olduğunu duyurdu!

Güneş Bebek Jess Smith, geçtiğimiz günlerde ise anne olduğunu duyurdu!

'Seninle bir hafta' notunu düşerek bu görseli paylaşan Jess Smith'in tahmin ediyoruz ki güneş gibi bir çocuğu oldu.

Jess Smith, uzun süredir birlikte olduğu Rick Latham ile müjdeli haberi vermiş, bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaşmıştı.

Jess Smith, uzun süredir birlikte olduğu Rick Latham ile müjdeli haberi vermiş, bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaşmıştı.

Jess Smith, henüz bebeğinin adını veya cinsiyetini duyurmadı.

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Fakat hepimize yaşlı hissettirdiği doğru!

Fakat hepimize yaşlı hissettirdiği doğru!

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