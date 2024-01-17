Milyonların Tanıdığı Teletabiler'in 'Güneş Bebeği' Anne Oldu!
Milyonların Tanıdığı Teletabiler'in 'Güneş Bebeği' Anne Oldu!
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Teletabiler, dünyanın en popüler çizgi filmlerinden olmayı başarmıştı.
Teletabiler'de güneşin içerisinde gülümseyip duran bebek ise hiç şüphesiz dünyanın en meşhur bebeğiydi.
Doğar doğmaz bütün dünyanın tanıdığı güneş bebek Jess Smith, şimdi 28 yaşında.
Güneş Bebek Jess Smith, geçtiğimiz günlerde ise anne olduğunu duyurdu!
Jess Smith, uzun süredir birlikte olduğu Rick Latham ile müjdeli haberi vermiş, bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaşmıştı.
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Fakat hepimize yaşlı hissettirdiği doğru!
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