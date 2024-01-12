Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Fragmanı Yakıyor! Mehmet Günsür ve Funda Eryiğit'in Başrolde Olduğu Netflix'in 'Kül' Filmine Gelen Tepkiler

Fragmanı Yakıyor! Mehmet Günsür ve Funda Eryiğit'in Başrolde Olduğu Netflix'in 'Kül' Filmine Gelen Tepkiler

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 14:33

Netflix Türkiye, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür hayranlarının merakla beklediği yeni filminden bir fragman paylaştı. Fragmanın sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılardan tepkiler gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Netflix'in yeni filmi "Kül" dikkat çeken senaryosu ve başarılı oyuncularıyla son zamanlarda sosyal medyada çok dikkat çeken bir yapım.

Netflix'in yeni filmi "Kül" dikkat çeken senaryosu ve başarılı oyuncularıyla son zamanlarda sosyal medyada çok dikkat çeken bir yapım.

Başrollerini Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı film 9 Şubat tarihinde Netflix'te seyircisiyle buluşacak.

Başrollerini Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı film 9 Şubat tarihinde Netflix'te seyircisiyle buluşacak.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Erdem Tepegöz'ün yaptığı film, kusursuz bir hayata sahip Gökçe ve Kenan adındaki bir çiftin gizemli bir kitap yüzünden hayatlarının aniden değişmesini konu alıyor.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Erdem Tepegöz'ün yaptığı film, kusursuz bir hayata sahip Gökçe ve Kenan adındaki bir çiftin gizemli bir kitap yüzünden hayatlarının aniden değişmesini konu alıyor.

Filmde neler olacak merakla bekliyoruz zira Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür son zamanlarda başarılı performanslarıyla resmen göz dolduruyor. Kül'ün hikayesinin sıra dışılığı da düşünülünce ortaya benzersiz bir film çıkacak gibi.

Filmde neler olacak merakla bekliyoruz zira Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür son zamanlarda başarılı performanslarıyla resmen göz dolduruyor. Kül'ün hikayesinin sıra dışılığı da düşünülünce ortaya benzersiz bir film çıkacak gibi.

Kaldı ki bunu filmin fragmanından bile anlayabiliriz. Netflix Türkiye, Twitter'da Kül'ün fragmanını yayınladı. Fragmanın sosyal medyada yayılmasının ardından filmle ilgili heyecanlı bekleyişini saklayamayan kullanıcılardan tepkiler gelmeye başladı.

Kaldı ki bunu filmin fragmanından bile anlayabiliriz. Netflix Türkiye, Twitter'da Kül'ün fragmanını yayınladı. Fragmanın sosyal medyada yayılmasının ardından filmle ilgili heyecanlı bekleyişini saklayamayan kullanıcılardan tepkiler gelmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelin önce fragmanı izleyelim, ardından tepkilere bakalım.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com

Söyle nasıl yaptın!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir film bizi bekliyor? Yorumlara buyrun!

Siz fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir film bizi bekliyor? Yorumlara buyrun!
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?