Fragmanı Yakıyor! Mehmet Günsür ve Funda Eryiğit'in Başrolde Olduğu Netflix'in 'Kül' Filmine Gelen Tepkiler
Fragmanı Yakıyor! Mehmet Günsür ve Funda Eryiğit'in Başrolde Olduğu Netflix'in 'Kül' Filmine Gelen Tepkiler
Netflix Türkiye, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür hayranlarının merakla beklediği yeni filminden bir fragman paylaştı. Fragmanın sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılardan tepkiler gecikmedi.
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Netflix'in yeni filmi "Kül" dikkat çeken senaryosu ve başarılı oyuncularıyla son zamanlarda sosyal medyada çok dikkat çeken bir yapım.
Başrollerini Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı film 9 Şubat tarihinde Netflix'te seyircisiyle buluşacak.
Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Erdem Tepegöz'ün yaptığı film, kusursuz bir hayata sahip Gökçe ve Kenan adındaki bir çiftin gizemli bir kitap yüzünden hayatlarının aniden değişmesini konu alıyor.
Filmde neler olacak merakla bekliyoruz zira Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür son zamanlarda başarılı performanslarıyla resmen göz dolduruyor. Kül'ün hikayesinin sıra dışılığı da düşünülünce ortaya benzersiz bir film çıkacak gibi.
Kaldı ki bunu filmin fragmanından bile anlayabiliriz. Netflix Türkiye, Twitter'da Kül'ün fragmanını yayınladı. Fragmanın sosyal medyada yayılmasının ardından filmle ilgili heyecanlı bekleyişini saklayamayan kullanıcılardan tepkiler gelmeye başladı.
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