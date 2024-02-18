Spor Hocasına Kendisini Fazla Yormaması İçin Talimat Veren Teoman Tembelliğin Kitabını Yazdı
Spor Hocasına Kendisini Fazla Yormaması İçin Talimat Veren Teoman Tembelliğin Kitabını Yazdı
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Türk rock müziğinin efsanelerinden biri olmaya aday Teoman'ı hepimiz tanıyor ve severek dinliyoruz.
Ünlü şarkıcı son zamanlarda müzik kariyerinden ziyade enteresan açıklamalarıyla gündemi meşgul ediyor ve her seferinde duyanları dumur ediyor!
Daha yeni "Herkes beni sarhoş, hiç iş yapmayan biri sanıyor. Ben aslında çok çalışkan biriyim" şeklinde sitem etmişken sözünden çabuk dönen ünlü şarkıcı, ödül konuşmasının açılışını 'Çalışmayın' şakasıyla yaparak daha fazla dayanamamıştı!
Yine tembel ve üşengeç kişiliğini konuşturan ünlü şarkıcı, bu sefer de spor hocasına talimat verdi!
Spor hocasına "Bak ben böyle irileşecek, plajda vücut güzeli olacak değilim" diyen Teoman, kendisini fazla yormamasını söylediğini anlattı!
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Şaşırdık mı? Asla! Sevgili Teoman yine bildiğimiz gibi... 😂
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