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Spor Hocasına Kendisini Fazla Yormaması İçin Talimat Veren Teoman Tembelliğin Kitabını Yazdı

Spor Hocasına Kendisini Fazla Yormaması İçin Talimat Veren Teoman Tembelliğin Kitabını Yazdı

Teoman
Effy
Effy - Onedio Editörü
18.02.2024 - 18:31

Ünlü şarkıcı Teoman yine bildiğimiz gibi: Spor hocasına kendisini fazla yormaması için talimat veren Teoman yine şaşırtmadı!

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Türk rock müziğinin efsanelerinden biri olmaya aday Teoman'ı hepimiz tanıyor ve severek dinliyoruz.

Türk rock müziğinin efsanelerinden biri olmaya aday Teoman'ı hepimiz tanıyor ve severek dinliyoruz.

Ünlü şarkıcı son zamanlarda müzik kariyerinden ziyade enteresan açıklamalarıyla gündemi meşgul ediyor ve her seferinde duyanları dumur ediyor!

Ünlü şarkıcı son zamanlarda müzik kariyerinden ziyade enteresan açıklamalarıyla gündemi meşgul ediyor ve her seferinde duyanları dumur ediyor!

Daha yeni "Herkes beni sarhoş, hiç iş yapmayan biri sanıyor. Ben aslında çok çalışkan biriyim" şeklinde sitem etmişken sözünden çabuk dönen ünlü şarkıcı, ödül konuşmasının açılışını 'Çalışmayın' şakasıyla yaparak daha fazla dayanamamıştı!

Daha yeni "Herkes beni sarhoş, hiç iş yapmayan biri sanıyor. Ben aslında çok çalışkan biriyim" şeklinde sitem etmişken sözünden çabuk dönen ünlü şarkıcı, ödül konuşmasının açılışını 'Çalışmayın' şakasıyla yaparak daha fazla dayanamamıştı!

Burada bahsettik:

Yine tembel ve üşengeç kişiliğini konuşturan ünlü şarkıcı, bu sefer de spor hocasına talimat verdi!

Yine tembel ve üşengeç kişiliğini konuşturan ünlü şarkıcı, bu sefer de spor hocasına talimat verdi!

Spor hocasına "Bak ben böyle irileşecek, plajda vücut güzeli olacak değilim" diyen Teoman, kendisini fazla yormamasını söylediğini anlattı!

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Şaşırdık mı? Asla! Sevgili Teoman yine bildiğimiz gibi... 😂

Şaşırdık mı? Asla! Sevgili Teoman yine bildiğimiz gibi... 😂

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