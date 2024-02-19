Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Wilma Elles ve Eski Eşi Kerem Göğüş Arasında İkiz Çocukları İçin 1500 Euroluk Nafaka Krizi Çıktığı Söylendi

Wilma Elles ve Eski Eşi Kerem Göğüş Arasında İkiz Çocukları İçin 1500 Euroluk Nafaka Krizi Çıktığı Söylendi

Wilma Elles
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.02.2024 - 09:25

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve hepimizin aklında 2010 yılında yayınlanmaya başlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile kazınmış ünlü isim Wilma Elles, eski eşi ile ilgili bir konuyla gündeme geldi. Son olarak geçtiğimiz yıl Zübeyde: Analar ve Oğullar'da rol alan Elles'in, Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre eski eşi Kerem Göğüş'le arasında nafaka krizi çıktığı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü oyuncu Wilma Elles kariyerine Almanya'da başlamış olsa da, uzun süredir Türkiye'de pek çok dizi ve filmde rol alıyor.

Ünlü oyuncu Wilma Elles kariyerine Almanya'da başlamış olsa da, uzun süredir Türkiye'de pek çok dizi ve filmde rol alıyor.

2008 yılında Türk Usulü dizisinde Maria karakterine hayat vermesinin ardından kariyerinde yeni bir döneme giren Elles'i aslında hepimiz Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden tanıyoruz.

Kötü kadın rolüyle neredeyse bütünleşmiş olan Wilma Elles'i bir süredir ekranlarda izleyemesek de beyazperdede karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Kötü kadın rolüyle neredeyse bütünleşmiş olan Wilma Elles'i bir süredir ekranlarda izleyemesek de beyazperdede karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Son olarak 2023 yılında Zübeyde: Analar ve Oğullar ile Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü yapımlarında rol aldı.

Ardından Türk iş insanı Kerem Göğüs'le aşk yaşamaya başlamış ve 2014 yılında dünyaevine girmişti.

Ardından Türk iş insanı Kerem Göğüs'le aşk yaşamaya başlamış ve 2014 yılında dünyaevine girmişti.

Tatil için Kapadokya'ya giden çift evlenecekleri haberiyle geri dönmüştü. Balona bindikleri sırada sabahın erken saatlerinde Kerem Göğüş, Wilma Elles'e evlenme teklifi etmiş ve 'evet' cevabını almıştı.

Daha sonrasında ailelerini büyüteceklerini paylaşmışlardı.

Daha sonrasında ailelerini büyüteceklerini paylaşmışlardı.

2015 yılında Milat ve Melodi isimlerini verdikleri ikiz bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşamışlardı.

Ardından 2019 yılında evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurmuşlardı.

Ardından 2019 yılında evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurmuşlardı.

O dönemlerde eşiyle yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Wilma Elles, yıllar sonra yeniden bu konuyu gündeme getirmiş ve mahkemeye başvurmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2022 yılında ise sevgilisi Mehmet Şah Çelik ile evlenme kararı almış ve 20 kişilik bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti.

2022 yılında ise sevgilisi Mehmet Şah Çelik ile evlenme kararı almış ve 20 kişilik bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti.

İkiz çocukları olan Elles, bir kez daha anne olacağını ve ikizlere kardeş geleceğini büyük bir heyecanla duyurmuştu.

Kızı Tiara Manolya'yı 5 Ekim 2023'te kucağına almanın heyecanını yaşamıştı.

Kızı Tiara Manolya'yı 5 Ekim 2023'te kucağına almanın heyecanını yaşamıştı.

Doğum kilolarını nasıl verdiği sorulunca ise 'niyet, frekans ve şükür' açıklamasını yapmıştı. Spor yapmadan yalnızca diyetle kilo verdiğini de belirtmişti.

Şimdilerde ikizleri ve minik Tiara Manolya ile ilgilenen Wilma Elles, eski eşi Kerem Göğüş ile nafaka krizi yaşadığı haberleriyle gündeme geldi.

Şimdilerde ikizleri ve minik Tiara Manolya ile ilgilenen Wilma Elles, eski eşi Kerem Göğüş ile nafaka krizi yaşadığı haberleriyle gündeme geldi.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre ikiz çocuklarının babası, eski eşi Kerem Göğüş, Wilma Elles'in maddi durumunun kendisine kıyasla daha iyi olduğunu söyleyerek ödediği nafakanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan Kerem Göğüş, Wilma Elles'in kira masraflarını 2020 yılına kadar karşıladığını, ancak eski eşi Elles'in çocuklarını yurt dışına kaçırdığını söyledi.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan Kerem Göğüş, Wilma Elles'in kira masraflarını 2020 yılına kadar karşıladığını, ancak eski eşi Elles'in çocuklarını yurt dışına kaçırdığını söyledi.

Çocuklarına ulaşmak adına defalarca yurt dışına çıktığını iddia eden Göğüş, Wilma Elles'in açtığı davanın ardından o dönemde çocukları için 1500 euro nafaka ödemeye başladığını da verdiği dilekçede beyan etti.

Göğüş dilekçesinde, eski eşi Elles'in nafaka davası İstinaf aşamasındayken icra takibi başlatarak, kendisini zor durumda bıraktığını ve bunu kötü bir niyet arz ederek yaptığını belirtti.

Göğüş dilekçesinde, eski eşi Elles'in nafaka davası İstinaf aşamasındayken icra takibi başlatarak, kendisini zor durumda bıraktığını ve bunu kötü bir niyet arz ederek yaptığını belirtti.

Çocukları için ödemekte olduğu 1500 euro nafakanın fazla olduğunu ve Wilma Elles'in maddi durumunun kendisine kıyasla daha iyi olduğunu ifade eden Göğüş, nafakasının tamamen kaldırılmasını aksi takdirde 4 bin TL'ye indirilmesini talep etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Göğüş, nafakayı euro olarak ödediğini ancak çocuklarının İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarını da TL olarak yaptığını belirterek kararın buna göre verilmesini talep etti.

Göğüş, nafakayı euro olarak ödediğini ancak çocuklarının İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarını da TL olarak yaptığını belirterek kararın buna göre verilmesini talep etti.

Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın