Wilma Elles ve Eski Eşi Kerem Göğüş Arasında İkiz Çocukları İçin 1500 Euroluk Nafaka Krizi Çıktığı Söylendi
Wilma Elles ve Eski Eşi Kerem Göğüş Arasında İkiz Çocukları İçin 1500 Euroluk Nafaka Krizi Çıktığı Söylendi
Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve hepimizin aklında 2010 yılında yayınlanmaya başlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile kazınmış ünlü isim Wilma Elles, eski eşi ile ilgili bir konuyla gündeme geldi. Son olarak geçtiğimiz yıl Zübeyde: Analar ve Oğullar'da rol alan Elles'in, Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre eski eşi Kerem Göğüş'le arasında nafaka krizi çıktığı iddia edildi.
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Ünlü oyuncu Wilma Elles kariyerine Almanya'da başlamış olsa da, uzun süredir Türkiye'de pek çok dizi ve filmde rol alıyor.
Kötü kadın rolüyle neredeyse bütünleşmiş olan Wilma Elles'i bir süredir ekranlarda izleyemesek de beyazperdede karşımıza çıkmaya devam ediyor.
Ardından Türk iş insanı Kerem Göğüs'le aşk yaşamaya başlamış ve 2014 yılında dünyaevine girmişti.
Daha sonrasında ailelerini büyüteceklerini paylaşmışlardı.
Ardından 2019 yılında evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurmuşlardı.
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2022 yılında ise sevgilisi Mehmet Şah Çelik ile evlenme kararı almış ve 20 kişilik bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti.
Kızı Tiara Manolya'yı 5 Ekim 2023'te kucağına almanın heyecanını yaşamıştı.
Şimdilerde ikizleri ve minik Tiara Manolya ile ilgilenen Wilma Elles, eski eşi Kerem Göğüş ile nafaka krizi yaşadığı haberleriyle gündeme geldi.
İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan Kerem Göğüş, Wilma Elles'in kira masraflarını 2020 yılına kadar karşıladığını, ancak eski eşi Elles'in çocuklarını yurt dışına kaçırdığını söyledi.
Göğüş dilekçesinde, eski eşi Elles'in nafaka davası İstinaf aşamasındayken icra takibi başlatarak, kendisini zor durumda bıraktığını ve bunu kötü bir niyet arz ederek yaptığını belirtti.
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Göğüş, nafakayı euro olarak ödediğini ancak çocuklarının İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarını da TL olarak yaptığını belirterek kararın buna göre verilmesini talep etti.
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