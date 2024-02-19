Wilma Elles ve Eski Eşi Kerem Göğüş Arasında İkiz Çocukları İçin 1500 Euroluk Nafaka Krizi Çıktığı Söylendi

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve hepimizin aklında 2010 yılında yayınlanmaya başlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile kazınmış ünlü isim Wilma Elles, eski eşi ile ilgili bir konuyla gündeme geldi. Son olarak geçtiğimiz yıl Zübeyde: Analar ve Oğullar'da rol alan Elles'in, Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre eski eşi Kerem Göğüş'le arasında nafaka krizi çıktığı iddia edildi.